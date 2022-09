iPhone 14 Plus: pour les personnes qui veulent juste un téléphone Chonker sans étiquette de prix

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Apple a dévoilé l’iPhone 14 Plus en tant que nouveau membre de la famille iPhone 14. L’annonce est venu mercredi au cours de la société Cupertino événement annuel de septembre, lorsqu’il lance généralement de nouveaux modèles d’iPhone et d’Apple Watch. La iPhone 14 Plus occupe la place dans la gamme de téléphones d’Apple précédemment détenu par la iPhone 13 Mini. L’iPhone 14 Plus commence à 899 $ (949 £, 1 579 AU $).

Après une salutation rapide en personne du PDG d’Apple, Tim Cook, au Steve Jobs Theatre, le film de l’événement a roulé, s’ouvrant sur un champ étoilé avant de zoomer sur la Terre, puis sur Apple Park. Les choses ont démarré rapidement avec des révélations pour le nouvelle Apple Watch SE, Apple Watch Série 8 et Apple Watch Ultra. Nous avons également vu un nouveaux AirPod Pro, qui comprend un son spatial réglé par le système de caméra True Depth de votre iPhone. Plus, iOS 16 devrait arriver le 12 septembre.

Il existe maintenant des versions Pro et non Pro d’un iPhone avec un écran de 6,7 pouces. Jusqu’à présent, si vous vouliez acheter un téléphone Apple avec le plus grand écran, vous deviez acheter l’iPhone 13 Pro Max, qui était également le téléphone le plus cher d’Apple.

L’iPhone 14 Plus dispose non seulement d’un grand écran, mais également d’une batterie plus grande que l’iPhone 14 ordinaire.

Le 14 Plus utilise la même puce A15 Bionic que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. L’appareil photo principal est doté d’un capteur plus grand de 12 mégapixels avec un objectif grand angle à ouverture f1.5 plus rapide. La caméra frontale bénéficie également d’une mise à niveau avec un objectif f1.9 plus rapide. Apple affirme avoir également amélioré le traitement des photos en basse lumière grâce à une nouvelle technique appelée Photonic Engine.

Apple a introduit un nouvel outil de stabilisation vidéo appelé mode Action. L’iPhone 14 Plus prend également en charge un nouveau service appelé Emergency SOS via Satellite. Si vous ne disposez pas d’une connexion cellulaire ou Wi-Fi, Apple active essentiellement les connexions d’urgence aux satellites. L’iPhone 14 Plus utilise un mélange de fréquences satellites spéciales, un algorithme qui réduit un message texte normal pour le rendre 3 fois plus petit. L’iPhone 14 Plus est livré avec deux ans gratuits de SOS d’urgence via satellite gratuitement.

Le 14 Plus reçoit également un nouvel outil de détection d’accident de voiture qui utilise une combinaison de traitement et de matériel pour identifier quand vous avez été dans un accident de voiture.

Un iPhone grand écran moins cher que le Pro Max pourrait être un grand succès. Pendant des années, nous avons vu les téléphones avec des écrans plus grands deviennent plus populaires.

La révélation de l’iPhone 14 Plus fait suite à Lancement du Galaxy Z Fold 4. Le téléphone pliable de Samsung possède un écran de 7,6 pouces qui se plie en deux pour atteindre à peu près la taille d’un téléphone. Cependant, avec un prix de départ de 1 800 $, c’est l’un des téléphones les plus chers que vous puissiez acheter.

