iPhone 14, Pixel 7 et Galaxy S23 : ces téléphones à venir ont déjà l’air excitants

De la superbe GooglePixel 6 et 6 Pro à la centrale électrique Samsung Galaxy S22 Ultra, 2022 a déjà fourni une multitude de téléphones incroyables. On a même vu d’excellents smartphones avec des prix plus abordables comme le Rien Téléphone 1 et le Pixel 6Aaussi.

Mais il y a de gros joueurs à venir qui m’excitent vraiment – en particulier le iPhone 14. Je suis tellement excité, en fait, que je n’ai pas pu m’empêcher de faire notre tour d’horizon des téléphones à venir les plus excitants et de ce que nous attendons de chacun. Commençons.

Jon Prosser



Apple iPhone 14 et 14 Pro

Avec une date de lancement prévue du début à la mi-septembre, l’iPhone 14 pourrait être à nos portes. Et les rumeurs suggèrent il pourrait y avoir tout un changement de conception pour les nouveaux modèles. Les premières fuites suggèrent qu’Apple pourrait abandonner l’iPhone Mini, optant plutôt pour un iPhone 14 de base et un iPhone 14 Max plus grand et un 14 Pro et 14 Pro Max plus puissants – deux configurations, chacune avec deux tailles.

D’autres indices suggèrent qu’Apple pourrait enfin se débarrasser de l’encoche sur l’écran, en utilisant un trou de perforation pour ses caméras frontales, tandis que la bosse de la caméra arrière pourrait être intégrée dans un corps plus épais. Je m’attends à voir une prochaine génération de processeurs mobiles d’Apple, ainsi que des améliorations aux appareils photo, y compris un appareil photo ultra large de 48 mégapixels à l’arrière.

Google



Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7A

Google a déjà teasé ses prochains fleurons, le Pixel 7 et Pixel 7 Pro, lors de sa conférence des développeurs d’E/S en mai, nous savons donc avec certitude qu’ils sont en route et qu’il est possible qu’ils arrivent en octobre. Lors de l’événement, Google a simplement montré une vue arrière du téléphone, ce qui a confirmé que la barre de caméra du Pixel 6 sera présente, mais maintenant en aluminium qui s’intègre parfaitement dans l’environnement métallique sur le côté.

Nous savons également qu’il comportera la deuxième génération du processeur maison de Google, le Tensor 2. Nous avons adoré la gamme Pixel, les Pixel 6 et 6 Pro obtenant tous deux d’excellentes critiques grâce à leurs performances généralement solides, leur interface élégante et leurs excellents appareils photo. .

Étant donné que la gamme Pixel 6 était une énorme refonte par rapport au précédent Pixel 5, nous ne nous attendons pas à des changements radicaux ici. Il y aura deux caméras arrière sur le modèle de base et trois sur le Pro, exactement comme la gamme Pixel 6. La taille physique et la taille d’affichage de chaque modèle n’ont pas encore été confirmées, mais encore une fois, nous ne nous attendons pas à des changements significatifs par rapport au dernier modèle.

Nous nous attendrions à ce qu’il y ait un Pixel 7A plus abordable, un peu comme le Pixel 6A à 450 $. Cependant, étant donné que le 6A n’a été ajouté à la gamme qu’en juillet de cette année, nous ne nous attendons pas à ce que le 7A soit lancé aux côtés de ses grands frères et sœurs. Au lieu de cela, il est probable que Google conservera le 7A comme lancement en milieu d’année.

Lisa Eadicicco/Crumpe



Samsung Galaxy S22 FE

Comme le Pixel 6, les modèles “Fan Edition” de Samsung distillent certains éléments du modèle phare dans un package plus abordable. Nous avons adoré le premier Galaxy S20 FE et le dernier Galaxy S21 FE réalisé d’excellentes performances lors de nos tests. Son prix demandé de 700 $ n’est pas bon marché, mais c’est bon marché-euh que le produit phare S21, mais offre toujours des performances de type phare.

Mais nous devrons tempérer notre enthousiasme face à un modèle plus abordable car certaines rumeurs suggèrent Samsung pourrait en fait avoir annulé la gamme FE. C’est peut-être parce que la société a fait de grandes choses avec sa gamme de téléphones Galaxy A, avec le Galaxy A53 5G à 450 $ offrant une expérience solide pour un prix qui concurrence plus férocement les combinés de Google.

Mais il faudrait qu’il baisse son prix pour qu’il se situe fermement entre la série A abordable et la série S haut de gamme. Si Samsung réussit, un nouveau FE – ou un modèle de série A rebaptisé – pourrait être un excellent concurrent en tant qu’appareil de milieu de gamme. Nous ne nous attendons pas à voir un FE avant janvier, peut-être au salon technologique CES.

Lisa Eadicicco/Crumpe



Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra

Mais tant que nous sommes sur Samsung, parlons des produits phares. Le S22 Ultra a apporté de grands changements, notamment en absorbant le stylet S-Pen de la gamme Galaxy Note désormais disparue, mais la plupart de la gamme a connu des améliorations assez itératives. Les S22 et S22 Plus sont solides, mais ils n’ont pas fait grand-chose pour faire battre notre cœur.

Certaines des premières rumeurs concernant le Galaxy S23 suggèrent que nous pourrions voir un énorme capteur d’image de 200 mégapixels (probablement uniquement sur le modèle Ultra) qui aurait dû être utilisé sur la gamme S22. Nous aimerions voir des améliorations du zoom téléobjectif sur l’Ultra, qui est resté en grande partie inchangé depuis le Galaxy S20 Ultra.

Nous pouvons nous attendre à voir une nouvelle génération de processeur Exynos de Samsung, du moins dans les régions où il utilise des puces Exynos, ou la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm dans d’autres régions.

Comme le FE, nous nous attendons à voir la gamme Galaxy S23 dévoilée au CES en janvier de l’année prochaine.

Andrew Lanxon/Crumpe



OnePlus 11 Pro

La OnePlus 10 Pro était excellent, avec un superbe design, un bel écran, des performances exceptionnelles et une configuration de caméra solide. OnePlus m’a peut-être ennuyé avec ce que je considère comme un itération 10T redondante en milieu d’année, mais cela ne m’empêche pas d’être enthousiasmé par son prochain produit phare complet. Le 10 Pro a été annoncé en Chine en janvier, avant d’obtenir une sortie mondiale en mars et il n’y a aucune raison de penser que cette stratégie pourrait changer, alors gardez les yeux ouverts au début de l’année si vous êtes un fan de OnePlus.

Cependant, les rumeurs réelles sur le téléphone et son matériel sont rares. Le 10 Pro a eu un grand changement de conception par rapport au 9 Pro avant lui, donc je m’attends à une itération de cette esthétique, plutôt qu’à une refonte totale. Le partenariat avec l’appareil photo Hasselblad de la société est verrouillé pour trois ans, nous pouvons donc certainement nous attendre à voir la marque Hasselblad et des fonctionnalités d’appareil photo supplémentaires sur le prochain modèle.

Il est également possible qu’il fasse partie de la première vague de téléphones à utiliser la puce Snapdragon 8 Gen 2 de nouvelle génération de Qualcomm, nous pouvons donc nous attendre à des performances puissantes ici.

Andrew Lanxon/Crumpe



Nothing Phone 2, Nothing Phone 1 aux États-Unis

Rien – la société fondée par l’ancien co-fondateur de OnePlus, Carl Pei – a lancé son premier téléphone en juillet de cette année, donc je ne m’attends absolument pas à ce que la prochaine génération de combinés soit lancée avant un bon bout de temps. Cependant, ce téléphone a été taquiné assez fortement pendant un certain temps avant son lancement, donc je ne serais pas surpris si nous commencions à entendre l’étrange rumeur circuler au début de l’année prochaine. Et je suis certainement enthousiasmé par ce que le prochain modèle pourrait apporter à la table.

Le Nothing Phone 1 offre des performances solides, un grand écran et un prix abordable qui le place face au Google Pixel 6A. Son plus grand différenciateur du téléphone de Google, cependant, est ses feux arrière clignotants, ce qui aide certainement ce téléphone à se démarquer. Il est rare qu’une entreprise se lance avec un premier produit aussi raffiné, et je pense que cela donne de bonnes raisons d’être enthousiasmé par ce qu’il peut faire avec ce deuxième album difficile.

Je m’attends à voir plus de la même chose pour la plupart; des performances suffisantes, un design lumineux original et un prix bas. J’aimerais voir plus d’accent sur la photographie, car les compétences de l’appareil photo du Nothing Phone 1 ne sont pas quelque chose à écrire à la maison, avec l’objectif ultra large en particulier qui ne parvient pas à impressionner.

Mais avant cela, ce serait bien de voir le Phone 1 – sous une forme ou une autre – obtenir une version plus large, car il n’est actuellement pas officiellement disponible à l’achat aux États-Unis en raison de compatibilités réseau. Si Nothing peut embarquer un partenaire réseau et travailler pour optimiser son téléphone pour les réseaux 5G américains, un déploiement aux États-Unis devrait être prévu.