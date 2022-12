“iPhone 14” était l’une des 10 premières recherches sur Google en 2022

Google a publié son aperçu annuel “Year in Search”, révélant les termes les plus recherchés sur Google tout au long de l’année, avec “iPhone 14” se classant au huitième rang des termes les plus recherchés dans le monde sur Google en 2022.

Le rapport, qui répertorie les tendances de recherche mondiales ainsi que les tendances pays par pays, révèle que “Wordle” était le terme le plus recherché par Google de l’année, suivi de “Inde vs Angleterre”, “Ukraine” et “Queen Elizabeth”. .”

Apple est le seul fabricant de smartphones à figurer parmi les termes les plus recherchés sur la liste Google pour 2022, Apple figurant pour la dernière fois dans le top 10 des résultats en 2019, où le terme “iPhone 11” s’est classé cinquième sur toutes les recherches mondiales sur Google.