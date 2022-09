iPhone 14 et iPhone 14 Pro désormais disponibles dans plus de 20 nouveaux pays

Apple a aujourd’hui étendu la disponibilité de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max à 20 nouveaux pays à travers le monde, notamment en Malaisie, en Turquie, à Bahreïn, au Koweït, à Oman, etc. après le lancement des appareils en Australie et en Nouvelle-Zélande, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord la semaine dernière.

Le lancement de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max dans les 20 nouveaux pays arrive avant la sortie de l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, dont le lancement est prévu dans le monde entier à partir du 7 octobre.

Apple commence également aujourd’hui les livraisons et la disponibilité en magasin de la nouvelle Apple Watch Ultra et des AirPods Pro de deuxième génération.

