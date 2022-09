iPhone 14 contre iPhone 13 : comment le dernier téléphone d’Apple se superposera-t-il ?

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Écartez-vous, iPhone 13. Apple devrait annoncer aujourd’hui un nouvel ajout à sa famille d’iPhone. Avant l’événement de lancement “Far Out” de la société, l’industrie rumeurs sur l’iPhone 14 ont fourni un aperçu de la conception, des fonctionnalités et du prix du nouvel iPhone imminent d’Apple et comment il pourrait se comparer à son modèle phare actuel, iPhone 13.

En attendant l’événement, nous nous posons des questions : Combien coûtera le appareils photo améliorer? L’iPhone 14 coûtera-t-il plus cher ? Et quel est le problème avec l’encoche de toute façon – est-ce le année de l’iPhone sans encoche? Nous avons trié les rumeurs sur l’iPhone 14 pour trouver des réponses ou au moins avoir une meilleure idée des fonctionnalités que le téléphone phare d’Apple 2022 peut inclure. Pour être clair, aucune de ces spécifications ou fonctionnalités n’a été confirmée par Apple.

Conception de l’iPhone 14 : au revoir, encoche ; bonjour les découpes

Celui-ci persiste depuis des années, mais l’une des plus grosses rumeurs concerne l’encoche en haut de l’écran. Après avoir introduit l’encoche sur le iPhone X en 2017, Apple pourrait enfin l’abandonner cette année, mais apparemment uniquement sur les modèles Pro. La société devrait l’échanger contre une caméra perforée plus petite dans les modèles Pro, selon le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo Kuo. Une conception perforée fait référence à un écran avec seulement une petite découpe circulaire pour la caméra frontale, comme on le voit sur un certain nombre de lancements Samsung, y compris le Galaxy S22 Ultra et Galaxy ZFlip 4.

Cependant, l’analyste d’affichage Ross Young prédit que l’iPhone 14 Pro et Pro Max recevra deux découpes : une trou et découpe en forme de pilule pour accueillir la caméra frontale et Face ID. À l’heure actuelle, l’encoche abrite les composants qui font fonctionner Face ID, ce qui signifie qu’Apple devra peut-être réduire toute cette technologie pour faire d’un iPhone sans encoche une réalité. Que le prochain iPhone reçoive une ou deux découpes, les rumeurs que nous suivons indiquent que les membres de la gamme iPhone 14 vont sans encombre pour la première fois en cinq ans.

Selfies iPhone 14 : caméra frontale remaniée

Apple a apporté des modifications majeures à ses caméras arrière au fil des ans, mais les caméras à l’avant ont été négligées. Ce ne sera peut-être plus le cas cette année. Si l’encoche disparaît, le tireur avant de l’iPhone 14 peut changer visuellement avec l’ajout de découpes, mais il y a aussi des bavardages sur le système de caméra lui-même recevant une mise à niveau fonctionnelle remarquable.

Dans un Tweet d’avril, Kuo a déclaré que toute la gamme d’iPhone 14 recevra une plus grande ouverture (f/1.9), ce qui devrait aider l’appareil à prendre de meilleures photos la nuit, et une mise à niveau vers la mise au point automatique. Tout cela représente potentiellement la plus grande mise à niveau de la caméra frontale de l’iPhone depuis 2019.

(2/2)

La prise en charge AF et un nombre f inférieur peuvent fournir un meilleur effet de faible profondeur de champ pour le mode selfie/portrait. De plus, l’AF peut également améliorer l’effet de mise au point pour FaceTime/appel vidéo/diffusion en direct. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 19 avril 2022

Écran iPhone 14 : les modèles Pro pourraient ajouter un écran toujours allumé

L’un des plus gros iOS 16 les fonctionnalités présentées en avant-première par Apple étaient son écran de verrouillage révisé. Prêt à être lancé à l’automne dans le cadre d’iOS 16, l’écran de verrouillage affichera plus d’informations en un coup d’œil, y compris la météo, la progression de l’activité, les niveaux de batterie et votre calendrier. C’est une fonctionnalité qui se marie bien avec un affichage permanent – et il est logique qu’Apple la lance via le prochain iPhone 14.

UN Rapport de juin par 9to5Mac découvert des références aux outils de gestion du rétroéclairage ainsi que des drapeaux cachés pour les ingénieurs qui pourraient leur permettre de tester un affichage permanent sur un iPhone 13 Pro. L’affichage permanent se retrouve déjà sur de nombreux Téléphones Android aussi bien que Montre Apple. Au lieu d’éclairer tout votre écran comme le fait votre écran de verrouillage, un affichage permanent n’active qu’une partie de l’écran pour économiser de l’énergie.

Prix ​​​​de l’iPhone 14: les modèles Pro pourraient coûter 100 $ de plus

Apple n’a apporté aucun changement de prix entre la gamme iPhone 12 et iPhone 13, mais l’analyste de Wedbush Dan Ives s’attend à une hausse des prix pour les modèles iPhone 14 pro à hauteur de 100 $. Actuellement, l’iPhone 13 Pro commence à 999 $ et l’iPhone 13 Pro Max à 1 099 $.

Cela est confirmé par Kuo, qui a récemment déclaré qu’il s’attend à ce que le prix de vente moyen de la gamme iPhone 14 augmente. L’environnement macro-économique indique également une hausse des prix. L’inflation reste durablement élevéetandis qu’Apple continue de aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement en Chine – qui ont tous deux fait grimper le prix de la conduite des affaires.

Taille de l’iPhone 14 : identique, mais taille de lunette différente pour les modèles Pro

Les deux dernières gammes d’iPhone d’Apple ont présenté la même taille de 6,1 pouces pour le modèle de base, allant jusqu’à 6,7 pouces pour le Pro Max. Selon un rapport de Nikkei Asian Review, Apple s’en tiendra à ces tailles pour la série iPhone 14, mais éliminera le Mini de 5,4 pouces. Cette rumeur est corroborée par un Rapport de mars de 9to5Mac. Les rapports ont montré ventes atones de l’iPhone 12 Miniil ne sera donc pas surprenant qu’Apple finisse par retirer le petit téléphone en 2022.

Bien que la taille du prochain iPhone devrait rester la même, les cadres d’affichage du Pro Max seraient 20% plus petits par rapport aux générations précédentes d’iPhone, selon les rendus CAO partagés par Fuite de Twitter ShrimpApplePro. Cela signifie que l’écran serait légèrement plus grand. Cependant, il est important de noter que cette rumeur doit être prise avec un grain de sel puisque ShrimpApplePro n’a pas d’antécédents étendus pour étayer leurs spéculations.