Six ans après s’être débarrassé de la prise casque sur le nouvel iPhone, Apple a annoncé que les prochains modèles d’iPhone 14 et 14 Pro aux États-Unis n’auront pas de plateaux de carte SIM physiques.

Cependant, les clients canadiens pourront toujours utiliser leurs cartes SIM physiques sur les nouveaux iPhones.

Selon les spécifications du produit sur le site Web canadien d’Apple, tous les modèles d’iPhone 14 et 14 Pro, y compris l’iPhone 14 Plus et 14 Pro Max, continueront de prendre en charge les cartes SIM physiques en plus d’une eSIM, un peu comme l’iPhone 13 existant. et 13 modèles Pro.

Les illustrations des nouveaux iPhones sur le site Web canadien d’Apple montrent également des plateaux de carte SIM sur le côté des téléphones, qui manquent sur le site Web américain de l’entreprise.

Les modèles d’iPhone 14 et 14 Pro aux spécifications américaines s’appuieront plutôt sur les eSIM. Une eSIM (abréviation de Embedded-SIM) est une carte SIM câblée sur le téléphone et permet aux utilisateurs de changer d’opérateur numériquement sans avoir à échanger une carte SIM physique.

Les iPhones américains et canadiens prendront en charge jusqu’à deux eSIM simultanément. Apple affirme que les eSIM peuvent être particulièrement utiles pour les voyageurs qui souhaitent utiliser un autre opérateur lorsqu’ils se trouvent dans un autre pays.

“Avec eSIM, vous pouvez rapidement transférer un forfait cellulaire existant ou obtenir un nouveau forfait cellulaire, le tout numériquement”, a déclaré Kaiann Drance, vice-président du marketing iPhone d’Apple, lors de l’annonce de la société mercredi.

Les nouveaux iPhones devraient être disponibles le 16 septembre.



Avec des fichiers de CNN