iPhone 14 à venir avec une option de stockage jusqu’à 2 To

Nous sommes encore à environ un an de la série iPhone 14, mais les rumeurs sur les iPhones de nouvelle génération ont déjà commencé à circuler sur Internet, la dernière affirmant qu’Apple doublera le stockage maximum sur les iPhones de l’année prochaine.

Apple a doublé le stockage maximum sur l’iPhone 13 cette année, avec les modèles Pro et Pro Max disponibles en version 1 To. Et si la source est exacte, nous verrons la gamme iPhone 14 venir avec 2 To de stockage QLC.

Rendu de fuite d’Apple iPhone 14 Pro Max (Source : FrontPageTech)

La source ne mentionne explicitement aucun modèle, mais si Apple envisage vraiment d’offrir un stockage de 2 To, nous le verrons probablement sur les variantes Pro et Pro Max, la capacité du reste devant passer de 512 Go à 1 To.

Nous ne savons pas pourquoi Apple a décidé d’augmenter encore le stockage maximum sur les iPhones de l’année prochaine, mais nous pensons que les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo sont l’une des raisons de l’augmentation de la capacité de stockage. Après tout, vous avez besoin d’au moins 256 Go de stockage sur les modèles Pro et Pro Max de cette année pour enregistrer des vidéos ProRes en résolution 4K à 30 FPS. La version 128 Go est limitée aux vidéos 1080p 30 FPS ProRes.

Cela dit, nous vous suggérons de prendre cette information avec des pincettes puisqu’elle ne vient pas d’Apple. De plus, nous sommes à plusieurs mois du lancement de la gamme iPhone 14 et les plans peuvent toujours changer avant l’arrivée du produit final.

La source (en chinois)