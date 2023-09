iPhone 13 vs iPhone 15 : est-il temps de mettre à niveau ?

L’iPhone 13 est sans doute le dernier grand modèle d’iPhone « classique ». Il n’a introduit que quelques modifications sélectionnées par rapport à l’iPhone 12, mais ces nouvelles fonctionnalités ont considérablement amélioré sa convivialité. C’est un excellent appareil polyvalent, et depuis deux ans maintenant, les modèles d’iPhone classiques ne sont pas à la hauteur de la gloire du 13.

Cependant, deux ans après sa sortie, votre Phone 13 pourrait montrer des signes de vieillesse. Qu’il s’agisse d’une batterie en déclin ou de performances plus lentes (ou peut-être simplement du désir d’obtenir quelque chose de plus récent), vous commencez peut-être à vous demander si échanger votre 13 contre le nouvel iPhone 15 brillant est une bonne idée.

Dans cet article, nous approfondirons les différences entre l’iPhone 13 et l’iPhone 15. Nous examinerons les différences dans les spécifications, la technologie de l’appareil photo, la conception et les fonctionnalités et essaierons de déterminer s’il est temps de procéder à une mise à niveau ou si vous Il vaut mieux attendre encore un an.

iPhone 13 contre iPhone 15 : conception

En regardant le design des deux téléphones côte à côte, vous auriez du mal à trouver des différences – du moins de l’arrière. Les deux suivent les mêmes principes de conception : écran plat, côtés plats (bien que l’iPhone 15 présente une petite courbe, ce qui le rend plus facile à tenir) avec une bosse d’appareil photo qui maintient deux objectifs en diagonale.

Bien entendu, il existe des différences dans les options de couleurs. L’iPhone 13 est disponible en bleu, rose, noir, blanc, vert et rouge. L’iPhone 15 peut être acheté en bleu, rose, jaune, vert et noir.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mais ne vous décidez pas encore : il reste encore des différences à découvrir. Le premier, et probablement le plus évident, est l’encoche (ou son absence). L’iPhone 13 a été le premier iPhone standard avec une encoche plus petite, la découpe n’est donc pas aussi visible que sur l’iPhone 12 par exemple.

Cependant, l’iPhone 15 a complètement abandonné l’encoche et a adopté Dynamic Island à la place – c’est une solution directement issue des iPhone 14 Pro et Pro Max de l’année dernière. Cela signifie un peu moins de distraction, ainsi que de nouvelles fonctionnalités interactives intéressantes, c’est donc tout un changement.

Peter Ahrnstedt

L’autre chose importante, qui est à la fois une fonctionnalité et un changement de conception, est l’inclusion de l’USB-C (enfin !). L’iPhone 15 est le premier modèle d’Apple à être équipé du nouveau connecteur universel, vous permettant de le charger avec le même câble que vous pourriez utiliser pour d’autres technologies de maison intelligente ou votre appareil Android. L’iPhone 13, en revanche, est toujours bloqué par l’ancien connecteur Lightning.

Ce qui n’a pas changé, c’est l’écran des deux téléphones. Les iPhone 13 et 15 arborent tous deux un panneau OLED de 6,1 pouces avec un maigre taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cependant, l’iPhone 15 est beaucoup plus lumineux : sa luminosité maximale atteint 2 000 nits, contre 1 200 nits pour l’iPhone 13.

iPhone 13 contre iPhone 15 : performances

Parler des différences de performances entre l’iPhone 13 et l’iPhone 15 pourrait être assez surprenant, mais pas de la manière que vous pourriez imaginer. Même si ces deux téléphones sont séparés de deux ans – c’est-à-dire deux générations – leurs processeurs ne sont séparés que d’une génération.

En effet, avec l’iPhone 14, Apple a décidé de conserver les iPhones classiques un an en retard sur sa gamme Pro. Cela signifie que l’iPhone 14 a le même SoC que l’iPhone 13 Pro et que l’iPhone 15 a obtenu le SoC de l’iPhone 14 Pro.

Ainsi, l’iPhone 13 est équipé d’un A15 Bionic, tandis que l’iPhone 15 est équipé d’un A16 Bionic. Cela signifie que la différence de vitesse entre les deux ne sera pas aussi perceptible qu’on pourrait l’espérer – du moins au niveau du processeur. Les tâches gourmandes en GPU devraient être bien meilleures et offrir une augmentation des performances d’environ 20 à 25 %.

Il est également important de se rappeler que l’iPhone 15, étant plus récent de deux ans, bénéficiera de mises à jour logicielles beaucoup plus longtemps. L’iPhone 13 est sorti avec iOS 15 et, avec la sortie des nouveaux iPhones, devrait être mis à niveau vers iOS 17. Cela signifie qu’il sera toujours pris en charge, mais qu’il ne lui reste probablement que 3 à 4 ans de mises à jour. L’iPhone 15, en revanche, devrait bénéficier de mises à jour d’ici environ 5 ans. Cependant, comme ces deux modèles ne sont séparés que d’une seule génération de SoC, la différence de support pourrait ne pas être aussi drastique.

iPhone 13 contre iPhone 15 : appareils photo

L’appareil photo de l’iPhone est quelque chose sur lequel vous pourriez écrire des essais – c’est sans aucun doute l’un des meilleurs du secteur, en particulier pour le tournage de vidéos. L’iPhone 13 et l’iPhone 15 ne sont pas différents.

L’iPhone 13 est sorti avec deux objectifs 12MP à l’arrière – un objectif large et ultra-large. Le jeu de tir principal constituait une amélioration par rapport à ses prédécesseurs, doté d’un capteur plus grand et de capacités de faible luminosité bien améliorées.

iPhone 15 jaune montrant les objectifs de l’appareil photo. Jason Snel

Deux ans plus tard, Apple s’est une fois de plus concentré principalement sur l’amélioration du capteur principal de sa gamme habituelle d’iPhone 15. Désormais, pour la première fois depuis des années, vous bénéficiez non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais également d’une amélioration significative de la résolution. Le jeu de tir principal 12MP de l’iPhone 13 est remplacé par un nouveau capteur 48MP sur l’iPhone 15.

Ce changement est assez important, car il permet au nouvel iPhone d’exceller dans deux domaines. Premièrement, ses capacités de zoom sont bien améliorées, car Apple utilise le recadrage par capteur lorsque vous appuyez sur le bouton de zoom 2x, ce qui (en théorie) devrait vous permettre de prendre une photo de 24 MP sans perdre de détails. Deuxièmement, le nouveau capteur est globalement beaucoup plus détaillé et prend des photos encore meilleures dans des conditions de faible luminosité.

iPhone 13 vs iPhone 15 : autonomie de la batterie

L’un des changements les plus importants apportés à l’iPhone 13 a été l’amélioration générationnelle de la durée de vie de la batterie. Cela signifie que l’utilisation de ces iPhones est une bien meilleure expérience, car ils sont instantanément devenus champions de l’endurance de la batterie, grâce aux nouvelles cellules et à un chipset extrêmement efficace.

Il en va de même pour l’iPhone 15, puisqu’il est à nouveau équipé d’une grosse batterie, associée à un SoC efficace. Cela signifie que ces deux téléphones devraient vous permettre de tenir facilement une journée sans recharger – voire plus d’une journée si vous utilisez votre appareil de manière conservatrice.

L’iPhone 13 offre officiellement 19 heures de lecture vidéo, tandis que l’iPhone 15 ajoute une heure supplémentaire à ce nombre, pour un total de 20 heures. Bien sûr, votre iPhone 13 est peut-être un peu en retard, car des années d’utilisation dégradent les batteries, mais il devrait quand même fournir beaucoup de jus pour les années à venir. Il n’y a pas beaucoup de différence dans ce département entre l’ancien et le nouveau.

iPhone 13 contre iPhone 15 : fonctionnalités

Nous avons déjà évoqué les deux fonctionnalités phares de l’iPhone 15 : le Dynamic Island, qui a remplacé l’encoche, et l’inclusion de l’USB-C à la place du port Lightning. Mais il y a quelques autres améliorations que vous devriez connaître.

Apple était très fier de ses options de connectivité satellite sur le nouvel iPhone 15. Celles-ci vous permettent d’envoyer un SOS d’urgence par satellite, même si vous êtes hors de portée de votre réseau. De plus, l’iPhone 15 est également doté de la détection de collision et de l’assistance routière par satellite.

Pomme

L’autre chose à considérer concerne les améliorations du logiciel de l’appareil photo. Ici, le nouveau mode portrait est probablement le plus marquant. Il vous permet de modifier vos portraits après les avoir pris, mais il est également bien meilleur pour reconnaître vos sujets – non seulement les humains, mais également les animaux de compagnie et les objets.

La dernière chose est la connectivité. L’iPhone 15 améliore la spécification Bluetooth, apportant le Bluetooth 5.3 à la table, par rapport au Bluetooth 5.0 de l’ancien modèle. il existe également un nouveau modem 5G, qui devrait prolonger encore la durée de vie de la batterie de la nouvelle version.

iPhone 13 contre iPhone 15 : rester ou partir ?

Pendant des années, un cycle de mise à niveau de deux ans pour les téléphones constituait le meilleur compromis entre l’obtention de nouvelles fonctionnalités et l’obtention du meilleur prix. Toutefois, ces derniers temps, cela semble changer lentement.

L’iPhone 15 apporte en effet quelques améliorations par rapport à l’iPhone 13 – principalement au niveau de l’appareil photo. Cependant, sont-ils vraiment suffisants pour mettre à niveau votre téléphone ? Nous pensons que l’iPhone 13 a encore beaucoup de vie, et le conserver encore un an est probablement votre meilleure décision maintenant.

Pomme

Si vous décidez que votre téléphone doit faire l’objet d’une mise à niveau, vous bénéficierez d’un certain confort : de meilleurs appareils photo, de meilleures performances et un nouvel îlot dynamique, ainsi que la commodité de l’USB-C. Une fois que vous avez pris votre décision, vous pouvez découvrir toutes les façons de précommander l’iPhone 15.