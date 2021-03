La dernière rumeur provient d’un rapport MacRumours qui cite quatre analystes de Barclays, dont Andrew Gardiner. Le rapport cite une note de recherche partagée avec MacRumours, selon laquelle les modèles d’iPhone 13 présenteront une encoche plus petite et que le capteur LiDAR continuera à être limité aux modèles Pro. MacRumours affirme que Barclays a déclaré que ses recherches reposaient en partie sur des conversations approfondies de l’industrie avec les fournisseurs au cours des dernières semaines. Le rapport indique que les analystes de Barclays estiment qu’une encoche plus petite sur l’iPhone 13 sera le résultat d’une version plus étroitement intégrée du système d’éclairage structuré actuel pour le Face ID.

