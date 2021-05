iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max auront des écrans AMOLED 120 Hz fabriqués par Samsung

Nous entendons dire que les iPhones fonctionnent à 120 Hz cette année depuis un certain temps maintenant, et aujourd’hui, un nouveau rapport de Corée le confirme essentiellement, tout en ajoutant de nouvelles informations intrigantes.

On dit que seuls l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max reçoivent les nouveaux écrans LTPO AMOLED avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, et ceux-ci seront fabriqués exclusivement par Samsung Display. Non seulement cela, mais Samsung Electro-Mechanics fournira les cartes de circuits imprimés flexibles rigides (RFPCB).

Ceux-ci sont utilisés pour connecter le panneau OLED à la carte principale. Le RFPCB est rigide mais peut être plié, ce qui permet des conceptions de produits plus pratiques (sans «mentons» disgracieux) ainsi qu’une transmission plus rapide des signaux électriques. Les RFPCB sont plus chers que les FPCB plus traditionnels.

Samsung Electro-Mechanics avait envisagé de quitter l’activité RFPCB l’année dernière, car elle n’a pas réalisé de profit au cours des deux dernières années. Le dernier produit pour lequel il a fourni des cartes était l’iPhone 12. Et apparemment, une sortie pourrait encore se produire après la génération d’iPhone 13.

Samsung Display devrait fournir 110 millions de panneaux pour iPhone cette année, suivi de LG Display avec 50 millions et BOE avec 9 millions.

