Apple est à quelques mois du lancement de sa prochaine série phare d’iPhone qui s’appellerait iPhone 13, mais des rumeurs spéculent déjà sur le prochain mouvement de la société de technologie. Selon MacRumors citant les analystes de Barclays Blayne Curtis, Thomas O’Malley, Tim Long et leurs associés, la série iPhone 13 prendrait en charge le Wi-Fi 6E pour une meilleure connectivité à Internet avec une latence plus faible. Annoncé pour la première fois en janvier de cette année, le Wi-Fi 6E utilise le spectre 6 GHz qui vise à surmonter les obstacles rencontrés par le Wi-Fi 6. Actuellement, les modèles iPhone 11 et 12, ainsi que l’iPhone SE (2020), prennent en charge Wi -Fi 6. Plusieurs appareils phares d’Android comme le Samsung Galaxy S20 et OnePlus 8 Pro prennent également en charge la technologie Wi-Fi 6.

Le nouveau développement de la technologie Wi-Fi 6E pour les modèles d’iPhone 13 met également en évidence les plans de la société pour apporter une technologie de connectivité plus rapide à ses appareils. Plus tôt cette année, Apple a ajouté la prise en charge de la 5G avec l’iPhone 12 via le modem Qualcomm Snapdragon X55. La société utiliserait des modems Qualcomm améliorés pour améliorer la connectivité 5G sur ses smartphones jusqu’en 2024 au moins.

Le dernier rapport ajoute que le fabricant de puces audio Cirrus Logic fournirait une nouvelle puce de conversion de puissance pour au moins certains modèles d’iPhone 13, bien qu’il ne soit pas clair si cette décision aurait des avantages directs pour les consommateurs finaux. Les analystes notent en outre que le prochain iPhone SE ne disposerait pas d’un écran plus grand que ses prédécesseurs. Le dernier iPhone SE (2020) arbore un écran de 4,7 pouces qui est relativement plus grand que l’écran de 4 pouces de l’iPhone SE d’origine (2016). En novembre, un autre analyste notable Ming-Chi Kuo a déclaré que l’iPhone SE de nouvelle génération n’arriverait pas dans la première moitié de 2021. Cela indique que le téléphone pourrait être lancé aux côtés de la série iPhone 13 dans la seconde moitié de 2021, c’est probablement qu’Apple ne présentera pas du tout cet appareil « économique » l’année prochaine. Kuo avait également indiqué que la série iPhone 13 avec le SoC Apple A15 Bionic de nouvelle génération arriverait en septembre sans aucun retard de production.