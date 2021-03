Consumer Reports, une organisation à but non lucratif qui teste divers produits pour permettre aux clients de décider plus facilement sur quel produit dépenser leur argent, a déclaré que l’iPhone 12 Pro Max était le meilleur iPhone à acheter dans son rapport sur les meilleurs smartphones de 2021. Alors que l’iPhone 12 Pro Max est apparu comme le meilleur iPhone à acheter, le Samsung Galaxy S20 Ultra a été couronné meilleur smartphone Android à acheter, selon le rapport du meilleur smartphone de 2021 de Consumer Reports. Le rapport sur le meilleur smartphone de 2021 comprend des catégories pour le meilleur téléphone Android, le meilleur iPhone, le meilleur téléphone économique et le meilleur téléphone pour une durée de vie de la batterie toute la journée. L’iPhone 12 Pro Max a reçu le titre de meilleur iPhone en raison de sa durée de vie de la batterie plus longue, de ses meilleurs appareils photo, de son écran plus grand et de sa connectivité 5G. Le rapport indique que la prise en charge de la 5G sur les modèles d’iPhone 12 leur donne l’impression d’être plus qu’une simple mise à jour incrémentielle.

Le meilleur téléphone Android, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G a pris la couronne sur le dernier produit phare de Samsung, la série Samsung Galaxy S21, qui a également fait d’excellents résultats dans les tests Consumer Reports. Le OnePlus Nord N10 5G a été nommé meilleur téléphone économique en raison de son «excellente cote de performance et de sa batterie impressionnante qui a duré 41,5 heures». D’autre part, le OnePlus Nord N100 prend le titre du meilleur téléphone pour une autonomie d’une journée. Consumer Report a déclaré que le OnePlus Nord N100 a duré 48,5 heures lors de leurs tests – même plus de deux jours complets et est de loin le meilleur tronçon de leurs notes. Parmi les autres champions de la durée de vie de la batterie qui sont globalement plus élevés, citons le Samsung Galaxy A71 à prix modéré (43 heures) et l’iPhone 12 Pro Max (41 heures).