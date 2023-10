IPC septembre 2023 :

Les prix payés par les consommateurs pour une grande variété de biens et services ont augmenté à un rythme légèrement plus rapide que prévu en septembre, gardant l’inflation sous les projecteurs des décideurs politiques.

L’indice des prix à la consommation, un indicateur d’inflation étroitement suivi, a augmenté de 0,4% sur le mois et de 3,7% sur un an, selon un rapport publié jeudi par le ministère du Travail. Cela se compare aux estimations respectives du Dow Jones de 0,3 % et 3,6 %.

Hors prix volatiles des produits alimentaires et de l’énergie, l’IPC dit de base a augmenté de 0,3% sur le mois et de 4,1% sur 12 mois, tous deux exactement conformes aux attentes. Les décideurs politiques accordent davantage de poids aux chiffres fondamentaux, car ils tendent à être de meilleurs prédicteurs des tendances à long terme.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez revenir ici pour les mises à jour.