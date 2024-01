iPadOS 18 : fonctionnalités rumeurs, appareils pris en charge et plus encore

Chaque année, Apple annonce une nouvelle série de mises à jour logicielles pour toutes ses plateformes, et 2024 ne sera pas différent. Avec iOS 18 qui devrait également faire ses débuts aux côtés de macOS Sonoma, watchOS 11 et tvOS 18, iPadOS 18 n’est que l’un des nombreux ajouts attendus. Mais pour les propriétaires d’iPad, ce sera probablement le plus grand en termes d’anticipation.

Cette anticipation revient chaque année et vient souvent de l’espoir qu’Apple parviendra enfin à concrétiser ses affirmations selon lesquelles l’iPad peut remplacer un ordinateur portable. Une machine qui va au-delà de la consommation de jeux et de médias pour laquelle tant de personnes l’utilisent et devient une centrale de productivité comme le MacBook Air ou, dans le cas de l’iPad Pro, le MacBook Pro.

Apple a fait du chemin pour y parvenir dans les mises à jour récentes avec plus ou moins de succès, et Stage Manager est un excellent exemple des efforts d’Apple pour fusionner la simplicité de l’iPad avec les fonctionnalités multitâches et multi-fenêtres requises par les personnes qui passent huit heures. une journée devant un clavier et un écran. Le fait que cet écran exécute iPadOS dépend de la capacité d’Apple à fusionner les deux éléments. L’iPadOS 18 améliorera-t-il les choses au-delà de ce que l’iPadOS 17 a pu réaliser ? Nous le saurons d’ici septembre – voici à quoi nous pouvons nous attendre.

L’histoire jusqu’ici

(Crédit image : Apple)

Tout comme les années précédentes, septembre 2023 a vu Apple dévoiler iPadOS 17, son dernier et meilleur logiciel iPad. Il a apporté un certain nombre d’améliorations, dont beaucoup empruntées à iOS 18 mais néanmoins bienvenues.

Un tout nouvel écran de verrouillage figurait en tête de liste avec de nouvelles options de fond d’écran, des widgets interactifs et bien plus encore. Les widgets interactifs en particulier ont été un ajout important et sont parfaits sur le grand écran de l’iPad.

Une amélioration spécifique à l’iPad a permis à l’application Santé d’arriver enfin sur l’iPad avec de l’espace pour plus d’informations, des graphiques plus grands et toutes vos données. Il se synchronise avec iCloud comme vous vous en doutez et constitue un excellent moyen de consulter vos informations sur la santé et la forme physique.

L’application Notes bénéficie d’une meilleure prise en charge des fichiers PDF pour examiner leur contenu riche directement dans l’application, tandis que Rappels trie désormais les listes d’épicerie en catégories pour faciliter les achats. Toutes les améliorations apportées aux messages de l’iPhone ont également amélioré la puce de l’iPad, notamment les autocollants, le partage de position amélioré et bien plus encore.

Mais en termes de fonctionnalités réservées à l’iPad, iPadOS 17 a été une année creuse. Est-ce que cela changera en 2024 ?

iPadOS 18 : fonctionnalités rumeurs

iPadOS 18 : Focus sur l’IA

Il est impossible de regarder iPadOS 18 sans reprendre certaines fonctionnalités et attentes d’iOS 18, surtout compte tenu de l’exemple de l’année dernière. Dans cet esprit, l’IA sera probablement un élément important pour Apple en 2024. Les détails concrets sur iPadOS 18 ont été presque impossibles à obtenir jusqu’à présent, et bien que les fuites d’iOS 18 soient plus facilement disponibles, elles sont encore rares. entre. Mais l’IA est actuellement le fil conducteur, et Apple sait que les grands modèles linguistiques et les chatbots comme ChatGPT ont commencé à devenir plus populaires, ce qui fait honte à Siri.

Dans ce contexte, Apple travaillerait sur une nouvelle mise à niveau de l’IA qui apporterait des améliorations significatives à Siri. Apparemment appelé Ajax GPT, The Infomation a précédemment signalé que le nouveau langage est bien au-dessus de ce que même ChatGPT peut offrir.

Mark Gurman de Bloomberg a également laissé entendre que 2024 serait une année importante pour Apple en termes d’initiatives en matière d’IA.

Ce à quoi tout cela ressemblera en termes de fonctionnalités est cependant moins clair. Siri va-t-il simplement mieux répondre aux questions et interagir avec les gens, ou pouvons-nous nous attendre à un grand bond en avant dans ses capacités ? Nous devrons peut-être attendre la WWDC en juin pour le savoir.

iPadOS 18 : application Journal

(Crédit image : Apple)

Apple a introduit sa nouvelle application Journal sur iPhone avec iOS 17 l’année dernière, mais l’application était étrangement absente de l’iPad et du Mac. Cela pourrait bien changer en 2024.

L’application Journal propose des invites aux personnes qui ont des difficultés à rédiger des entrées de journal, leur donnant des idées sur les sujets sur lesquels elles pourraient écrire. Pour ce faire, l’application propose la musique qu’ils ont écoutée, les lieux qu’ils ont visités, les photos qu’ils ont prises, et bien plus encore, sous forme d’invites.

L’application Journal est la dernière entrée dans la collection croissante d’applications et de services de santé et de santé mentale d’Apple, et il va de soi qu’elle finira par arriver sur l’iPad. iPadOS 18 est sûrement la mise à jour qui permettra que cela se produise.

iPadOS 18 : ce que nous aimerions voir

Il est souvent difficile de prédire ce qu’Apple fera avec iPadOS pour plusieurs raisons, principalement parce qu’Apple ne semble pas toujours savoir ce qu’il veut que la tablette soit. Mais avec le lancement d’iPad plus puissants attendus en 2024 et un nouvel iPad Air plus grand dans les cartes, j’aimerais voir le jeu devenir une fonctionnalité clé.

La récente poussée de jeu avec les puces iPhone 15 Pro et A17 Pro signifie que le jeu dit au niveau de la console est de retour à l’ordre du jour. Les iPad de la série M sont également capables de performances similaires, et nous aimerions voir Apple s’y consacrer davantage.

Les mises à niveau de Siri sont une réponse évidente ici, et les rapports faisant état d’une concentration sur l’IA en 2024 sont les bienvenus. Utiliser Siri reste un exercice de frustration, que vous lui demandiez quelque chose de plus compliqué ou que vous demandiez simplement qu’une lumière soit éteinte. Des améliorations doivent être apportées, et iPadOS 18 pourrait les apporter.

(Crédit image : Apple)

Apple a toujours présenté en avant-première les mises à jour de l’iPadOS à la WWDC, puis les a rendues disponibles au téléchargement en septembre. C’est une tendance que nous prévoyons de suivre cette année également.

Si tel est le cas, attendez-vous à un événement WWDC la première semaine de juin pour voir la mise à jour dévoilée aux côtés de nouveaux logiciels pour iPhone, Mac, Apple Watch et Apple TV. Une sortie aura alors probablement lieu vers la mi-septembre.

iPadOS 18 : appareils compatibles

Il est impossible de savoir ce que fera Apple en matière de compatibilité iPad et de nouvelles mises à jour iPadOS, mais il a tendance à essayer de s’assurer que même les tablettes plus anciennes peuvent être mises à jour. Cependant, rien ne garantit que toutes les nouvelles fonctionnalités seront disponibles.

Dans cet esprit, nous nous attendons à ce que l’iPad mini 5e génération, l’iPad 6e génération et l’iPad Air 3e génération ou version ultérieure soient inclus. La même chose peut être dite pour les modèles iPad Pro.