iPadOS 17 sortira le lundi 18 septembre

Apple lance iPadOS 17 le lundi 18 septembre, offrant aux utilisateurs de nouvelles façons de personnaliser l’écran de verrouillage, d’interagir avec les widgets, et bien plus encore.

iPadOS 17, qui sera disponible pour l’iPad (6e génération et versions ultérieures), l’iPad mini (5e génération et versions ultérieures), l’iPad Air (3e génération et versions ultérieures), l’iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures), 10,5 pouces L’iPad Pro et l’iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures) ajoutent de nombreuses nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 17, notamment des mises à jour importantes pour Messages, notamment une nouvelle expérience d’autocollants, et les utilisateurs peuvent désormais laisser des messages vidéo et audio FaceTime.

Le principal point fort d’iPadOS 17 est la possibilité pour les utilisateurs de personnaliser l’écran de verrouillage pour le rendre plus personnel et utile. De nombreuses fonctionnalités de l’écran de verrouillage iOS 16 ont été intégrées à l’iPad, permettant aux utilisateurs de définir leurs images préférées sur l’écran de verrouillage et de les styliser de nouvelles manières.

Les widgets constituent une grande partie de l’expérience iPadOS 17. Des widgets interactifs sont désormais disponibles sur l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil.

iPadOS 17 utilise l’apprentissage automatique pour identifier les champs d’un PDF afin que les utilisateurs puissent ajouter rapidement des détails, tels que des noms, des adresses et des e-mails à partir des contacts.

Une mise à jour importante de l’application Notes offre aux utilisateurs de nouvelles façons d’organiser, de lire, d’annoter et de collaborer sur des PDF. Dans iPadOS 17, les PDF apparaissent en pleine largeur, ce qui permet de feuilleter facilement les pages, de faire une annotation rapide ou de dessiner directement dans le document avec l’Apple Pencil. Les utilisateurs peuvent désormais consulter et annoter des PDF et des documents numérisés directement dans leur note, et grâce à la collaboration en direct, les mises à jour apparaissent en temps réel lorsque les utilisateurs partagent une note avec d’autres.

Messages offre de nouvelles façons de se connecter, notamment une expérience d’autocollants avec des autocollants emoji et la possibilité pour les utilisateurs de créer des autocollants dynamiques à partir de leurs propres photos en soulevant un sujet de l’arrière-plan.

Les nouvelles fonctionnalités de Messages incluent un menu extensible qui apparaît d’un simple toucher pour un accès facile aux applications iMessage les plus fréquemment utilisées par l’utilisateur. L’expérience de recherche est améliorée grâce à des filtres (incluant des personnes, des mots clés et des types de contenu) qui permettent de trouver plus précisément ce que les utilisateurs recherchent. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à leur dernier message lu dans une discussion de groupe et répondre à un message en ligne en faisant glisser sur une bulle de message.

Dans FaceTime, les utilisateurs peuvent laisser un message audio ou vidéo lorsque quelqu’un ne répond pas à l’appel.

FaceTime ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée Reactions, qui ajoute des graphiques tels que des cœurs, des ballons, des feux d’artifice, des faisceaux laser, de la pluie, etc. Les nouveaux effets peuvent être activés par des gestes simples, et les applications d’appel vidéo tierces peuvent également en profiter.

iPadOS 17 apporte l’application Santé sur iPad. Avec une conception optimisée pour l’écran de l’iPad, les Favoris ont un nouveau look et les utilisateurs peuvent recevoir des informations sur leurs données de santé avec des tendances, des faits saillants et des graphiques interactifs détaillés.

Désormais, les utilisateurs d’iPad peuvent également suivre et gérer leurs médicaments, utiliser le suivi du cycle, enregistrer leurs émotions momentanées et leur humeur quotidienne, consulter leurs dossiers de santé disponibles auprès de plusieurs institutions, et bien plus encore.

Les autres fonctionnalités incluent Freeform apportant de nouveaux outils de dessin ; prise en charge du survol, de l’inclinaison et de l’accrochage à la forme ; la possibilité d’ajouter des lignes de connexion et de nouvelles formes à n’importe quel objet ; et Follow Along pour guider les collaborateurs au sein du tableau. Le clavier apporte des améliorations à la correction automatique, permettant aux utilisateurs de saisir du texte plus rapidement et plus facilement que jamais. Et Siri peut désormais être activé en disant simplement « Siri ».