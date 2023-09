iPadOS 17 sera publié simultanément avec iOS 17, selon Gurman

Apple prévoit de lancer simultanément iOS 17 et iPadOS 17 plus tard ce mois-ci, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Écrire dans son newsletter hebdomadaire Power OnGurman dit que, contrairement à l’année dernière, ses sources rapportent qu’Apple prévoit de publier ensemble ses mises à jour logicielles de nouvelle génération pour iPhone et iPad, après des tests bêta approfondis d’iOS 17 et d’iPadOS 17 depuis la présentation des nouveaux systèmes d’exploitation. à la WWDC23 en juin.

iOS 17 propose un large éventail d’améliorations et de nouvelles fonctionnalitésy compris des mises à niveau des applications Téléphone, FaceTime et Messages, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations visuelles lorsque l’iPhone est posé et en cours de chargement, de nouveaux widgets interactifs, et bien plus encore.

iPadOS 17 ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 17, notamment des mises à jour importantes pour les messages, notamment une nouvelle expérience d’autocollants, et les utilisateurs peuvent désormais laisser des messages vidéo et audio FaceTime.