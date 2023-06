iPadOS 17 gagne un écran de verrouillage personnalisable, une application Santé

Apple a dévoilé aujourd’hui l’iPadOS 17 à la WWDC et proposera immédiatement la version bêta aux développeurs, en attendant une version bêta publique le mois prochain et une version d’automne pour le grand public.

Le nouvel iPadOS 17 bénéficie de l’écran de verrouillage personnalisable, qui a été créé l’année dernière avec iOS 16, offrant aux utilisateurs la possibilité de personnaliser le fond d’écran, de choisir différents widgets et de jouer avec les styles de police.

L’écran de verrouillage prendra également désormais en charge les widgets d’activités en direct – une commande de nourriture, des plans de voyage ou des résultats de jeu.

Apple a promis d’améliorer Stage Manager – la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs fenêtres d’application à la fois – avec une meilleure flexibilité sur le redimensionnement et le positionnement des fenêtres.









Écran de verrouillage personnalisable sur iPadOS 17

Apple a finalement introduit l’application Santé sur l’iPad et elle exploite le plus grand canevas pour afficher vos données de santé de manière plus complète.

L’iPad bénéficiera également des améliorations apportées à Find My, grâce à iOS 17, ainsi que de la nouvelle application Journal.

Apple s’est concentré sur les PDF via l’application Notes. À l’aide de modèles d’apprentissage automatique, l’application Notes pourra identifier les champs d’un PDF pour faciliter l’annotation à l’aide d’Apple Pencil. Le responsable du logiciel Apple, Craig Federighi, a déclaré qu’iPadOS 17 apportera de nouvelles façons d’organiser, d’annoter et de collaborer sur des PDF dans l’application Notes.