iPadOS 17 Beta est là et améliore déjà les choses

L’iPad ne subit pas de transformations massives d’année en année, mais il continue d’évoluer lentement. La dernière version de iPadOSqui devrait arriver terminé à l’automne, comme il le fait toujours, est en bêta publique maintenant et disponible en téléchargement. Je l’utilise sur un M1 iPad Air et jusqu’à présent, cela a été une expérience agréable avec quelques avantages évidents dès le départ.

Le téléchargement d’un logiciel de système d’exploitation bêta public est toujours un peu risqué, et vous devez bien sûr sauvegarder votre appareil et vos données avant de le faire si vous êtes curieux, mais le logiciel bêta devient également de plus en plus standard. le logiciel fonctionne maintenant. Quels que soient les avantages de la version bêta, vous devriez probablement encore attendre que la version finale, plus exempte de bogues, soit prête plus tard cette année.

Le multitâche sur iPad est enfin… bon ?

Stage Manager, le système multitâche d’Apple pour l’iPad qui est parallèle à ce qui se trouve sur le Mac, se rapproche de la version MacOS. Sur iPadOS 16, j’ai trouvé que Stage Manager était étrangement restrictif quant à la façon dont vous organisez vos quatre fenêtres d’application sur l’iPad. Je ne l’ai trouvé utile que lorsqu’il est connecté à un moniteur externe.

Dans iPadOS 17, vous êtes toujours limité à quatre applications à l’écran à la fois, et Apple continue de restreindre dans une certaine mesure la taille et la position des applications. Mais les options sont beaucoup plus fluides. Je peux faire glisser et décaler les applications plus facilement une par une, des volets étroits aux écrans plats en passant par des options plus grandes, presque en plein écran. Apple supprime également d’autres interfaces inutiles, ce qui permet de minimiser le dock Stage Manager et le dock d’applications iOS d’Apple afin que vous puissiez remplir l’écran avec uniquement les applications que vous souhaitez. Sur un iPad 11 pouces, c’est extrêmement utile.

La stabilité semble également meilleure jusqu’à présent. J’ai joué à Settlers of Catan tout en vérifiant Slack, en écrivant une histoire et en parcourant Twitter et Outlook, et tout a bien fonctionné. Je pourrais en fait garder Stage Manager tout le temps maintenant.

Gardez à l’esprit que les fonctionnalités de moniteur externe de Stage Manager – l’ajout de quatre applications supplémentaires à parcourir – nécessitent un iPad équipé de M1 ou M2, et la fonction Stage Manager sur iPad est limitée aux modèles iPad Pro et à l’iPad Air M1.

L’écran de verrouillage amélioré s’affiche bien sur iPad, mais je ne garde pas l’écran de mon iPad allumé lorsque je ne l’utilise pas. Scott Stein/Crumpe

De meilleurs écrans de verrouillage et de meilleurs widgets ? Bien sûr, pourquoi pas

Enfin, les écrans de verrouillage améliorés de l’iPhone de l’année dernière ont été transférés sur l’iPad en 2023, bien que je ne pense pas que ce soit tout à fait l’application qui tue sur l’iPhone. Les nouveaux iPhones ont des écrans toujours allumés pour un coup d’œil rapide, tandis que l’iPad est un appareil qui s’allume quand vous en avez besoin, et son écran est désactivé par défaut. Je le déverrouille plus rapidement que je ne vois l’écran de verrouillage la plupart du temps.

Les widgets sur l’écran d’accueil sont également plus utiles, ajoutant plus de commandes interactives pour un certain nombre d’applications sur une toile plus grande que les iPhones peuvent offrir. Certaines des commandes de widget ne fonctionnent pas toujours correctement sur la version bêta publique d’iPadOS 17, mais au fil du temps, ces widgets plus grands et plus semblables à des applications aideront l’iPad à se sentir plus fluide. En fait, j’aimerais voir les iPhone 14 Pro Île dynamique déplacez-vous également sous une forme ou une autre; avoir des notifications qui se transforment en lectures utiles s’est avéré très utile sur mon iPhone.

Application Santé sur iPad : excellente idée, mais pas de support Watch

Il est surprenant qu’Apple n’ait pas eu son application Santé sur iPad avant iPadOS 17 ; il est devenu un référentiel clé d’informations médicales et de remise en forme, de médicaments et de tonnes d’autres informations. La version iPad fonctionne de la même manière que l’application iPhone, juste sur une toile plus grande.

La journalisation de l’humeur, une nouvelle fonctionnalité iOS 17, est également là. Si vous vous sentez à la hauteur, vous pouvez noter ce que vous ressentez à tout moment et marquer ce qui est lié à ces sentiments. Des fonctionnalités similaires ont également été trouvées sur d’autres plates-formes de santé comme Fitbit.

Même s’il existe une application Santé, l’iPad ne se couplera pas avec l’Apple Watch. Un iPhone couplé à votre montre peut relayer les données et l’application Santé devrait afficher des détails pertinents tels que la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin, le suivi de la fertilité et le sommeil, mais les informations sur l’anneau d’activité et les réalisations de l’Apple Watch ne sont pas là.

Apple a également un Journal app qui arrive plus tard dans l’année, promettant une journalisation quotidienne thérapeutique, mêlant écriture, photos et autres activités quotidiennes, mais elle ne fait pas partie des bêtas publiques iOS ou iPadOS 17.

L’application Santé fonctionne comme vous vous y attendiez sur iPad (OK, j’ai besoin de marcher plus). Scott Stein/Crumpe

Autres fonctionnalités cachées : prise en charge améliorée des PDF, plus d’autocollants et un moyen de reproduire votre voix

J’utilise tout le temps des fichiers PDF et je vide beaucoup de mes documents dans l’application Fichiers d’Apple via iCloud. La récupération et l’affichage des fichiers PDF sont désormais plus faciles – les fichiers PDF s’affichent dans de nouvelles fenêtres tout en gardant l’application Fichiers ouverte. L’application Notes peut également absorber des PDF, et les PDF peuvent être annotés assez facilement. Rien de tout cela n’est surprenant, ou nouveau pour les ordinateurs en général, mais cela facilite encore la flexibilité « de type Mac » d’iPadOS.

Apple a également simplifié le remplissage des formulaires PDF, ce qui, espérons-le, facilitera un peu la signature des documents et des formulaires médicaux cette année.

Sur une note moins essentielle, les autocollants d’Apple, qui faisaient auparavant partie de l’application Messages, apparaissent sur le système d’exploitation. Les photos peuvent être facilement transformées en autocollants et ajoutées à une collection personnelle de type GIF, y compris celles animées extraites de Live Photos. C’est mignon, et peut-être que je vais m’en servir davantage ?

La fonctionnalité la plus fascinante d’Apple est un moyen axé sur l’assistance pour reproduire votre propre voix dans les situations où quelqu’un peut ne pas être en mesure de parler. Appelé Personal Voice, il se trouve dans les paramètres d’accessibilité. Cela nécessite une configuration en enregistrant vos propres échantillons de voix dans un profil qui peut éventuellement générer une synthèse IA de ce à quoi vous ressemblez pour tout ce que vous tapez. J’ai eu des problèmes pour configurer mon profil, mais peut-être que j’ai juste eu de la malchance en début de bêta. J’ai hâte d’entendre à quoi je ressemble.

Regarde ça: Apple met une touche d’intelligence artificielle sur l’accessibilité 09:06

Une bonne étape progressive

IPadOS 17 ne semble pas révolutionnaire, ni même remarquable, mais jusqu’à présent, je suis surpris de voir à quel point ses nouvelles fonctionnalités semblent relativement stables et utiles. C’est un plus pour ce qui devient un iPadOS de plus en plus performant, même s’il ne s’agit pas exactement d’un Mac. Au moment où Apple finira d’itérer iPadOS dans les années à venir, les différences pourraient commencer à devenir si petites que vous oublierez sur quel appareil vous travaillez même. J’ai commencé à oublier que je suis sur un iPad… et c’est peut-être tout l’intérêt.

Comme VisionOS commence à saigner l’expérience iPad dans la réalité mixte et à se fondre encore plus avec les Mac, le destin de l’iPad peut être un lien entre un écosystème de plus en plus fusionné d’ordinateurs, de téléphones, de réalité virtuelle et de réalité augmentée. En ce moment en 2023, cependant, l’iPad s’améliore un peu aux bons endroits.