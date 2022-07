iPadOS 16 Hands-On : Rendre le moniteur multitâche utile enfin, surtout

Twitter, Slack, Outlook et Safari sont ouverts en même temps, et je les navigue et les scanne tous. C’est sur mon moniteur. C’est comme n’importe quel autre jour. Pendant ce temps, je joue à Catan sur mon iPad. Tout ce que je fais est alimenté par l’iPad, avec le moniteur connecté via USB-C comme écran secondaire. J’ai presque l’impression d’être sur Mac. Mais je ne suis pas.

iPadOS 16 introduit une fonctionnalité que je voulais sur les iPads depuis des années : un multitâche multi-fenêtres plus vrai et une véritable prise en charge des moniteurs externes pour les espaces de travail étendus. Une version bêta publique du logiciel est disponible dès maintenant (que je ne serait pas recommandons l’installation sur votre appareil personnel de tous les jours). La façon dont iPadOS fait que ces deux événements se produisent est la partie étrange. La navigation a besoin de beaucoup de peaufinage, basée sur mes premières expériences jusqu’à présent.

Vous avez également besoin d’un iPad équipé de M1 pour faire fonctionner ces nouvelles fonctionnalités multitâches, ce qui signifie un courant iPadPro ou ipad air maquette. Aucun autre ne sera compatible. Ces iPads sont chers, ce qui en fait une fonctionnalité professionnelle pour laquelle vous ne considérez peut-être même pas encore la peine de mettre à niveau.

Je pourrais entrer dans d’autres fonctionnalités d’iPadOS, mais je le ferai plus tard parce que, vraiment, c’est la vedette cette année. Stage Manager, qui permet ces avantages multitâches supplémentaires, apporte une toute nouvelle disposition qui est également extrêmement extraterrestre. Et c’est le problème avec iPadOS maintenant. C’est puissant, et c’est aussi étrange et toujours pas assez semblable à Mac.

On dirait qu’Apple essaie de faire évoluer une nouvelle interface informatique, mais à travers de petites étapes et expériences. Alors qu’iPadOS dérive entre iPhone et Mac, ramassant plus de parties de chacun et les mélangeant, les pièces n’ont pas toujours de sens. C’est là que j’en suis après avoir essayé la version bêta publique : m’efforcer de trouver mes pieds marins iPadOS.

Scott Stein/Crumpe



Le bon : surveiller la magie

Branchez un moniteur maintenant, et wow, c’est comme un Mac. Les applications peuvent être ouvertes sur le moniteur ou sur l’iPad, et le curseur de la souris ou du trackpad se déplacera simplement d’avant en arrière comme sur un Mac connecté à un moniteur. Je ne pense pas que le nouveau Stage Manager d’Apple change grand-chose pour les personnes travaillant directement sur un iPad (voir ci-dessous), mais wow, cela ouvre des possibilités si vous avez un moniteur à proximité.

Utiliser un iPad Air avec Clavier magique attaché, je l’ai juste perché devant mon moniteur Dell et j’ai senti qu’il devenait enfin un appareil à deux écrans. Il est particulièrement étrange et amusant de contrôler les applications avec le clavier et le trackpad, tout en faisant des choses avec l’écran tactile sur l’iPad avec une application ouverte là-bas. Pour moi, c’était jouer à Catan tout en répondant aux e-mails et aux Slacks. Muet, et aussi génial.

Maintenant, je joue des bandes sonores de John Williams tout en écrivant et en relâchant et en jouant du Catan et en vérifiant Twitter, et cela ressemble fondamentalement à ma journée typique immergée dans l’écran, mais tout compatible avec l’iPad.

Toute l’expérience me rappelle, à bien des égards, l’utilisation du DeX de Samsung, qui permet des expériences informatiques de type ordinateur de bureau sur ses tablettes et téléphones lorsqu’ils sont connectés à un moniteur. Il y a des années, j’ai découvert que DeX a fini par travailler étonnamment bien, parfois. Apple fait un type de mouvement similaire sur les modèles iPad M1, mais super puissant. Exécuter plusieurs applications à la fois est bien plus utile que vous ne le pensez, car vous le faites probablement inconsciemment tous les jours sur votre ordinateur portable.

Branchez un moniteur et vous constaterez qu’il se connecte comme le devraient les moniteurs, permettant à des applications distinctes de s’ouvrir indépendamment de l’écran de l’iPad. Dans une nouvelle fonctionnalité de paramètres pour les affichages, vous pouvez également choisir de refléter votre iPad comme iPadOS ne le permettait qu’auparavant (qui le veut ?). Les paramètres du moniteur permettent de déplacer la deuxième orientation d’affichage : si vous choisissez le moniteur comme « au-dessus » de votre iPad, le curseur de la souris/du trackpad se déplacera de l’iPad vers le moniteur lorsque vous vous déplacerez vers le haut.

Il existe également un nouveau mode de résolution supplémentaire sur l’écran de l’iPad lui-même, qui compresse le texte et les applications pour “plus d’espace”. Sur l’iPad Air 11 pouces, cela ne semblait pas faire grand-chose pour mon expérience de travail, à part réduire la taille du texte. Sur le plus grand iPad Pro de 12,9 pouces, l’écran peut ressembler davantage à un ordinateur portable.

Pour que les applications s’ouvrent simultanément, il faut les ouvrir depuis le dock et les faire glisser en position. Les fenêtres d’application peuvent maintenant être ajustées en taille, mais pas en toute liberté. Windows peut s’écraser et s’étirer et devenir horizontal ou vertical, mais Apple limite les tailles et les formes. Cela ressemble à une expérimentation floue pour obtenir la mise en page souhaitée. Et si les fenêtres deviennent trop grandes, Apple chevauche les fenêtres. Mais seulement de manière très spécifique, il n’est donc pas aussi gratuit qu’un système d’exploitation Mac standard basé sur une fenêtre (et non sur Windows !).

Scott Stein/Crumpe



The Bad : Comment cela fonctionne-t-il, encore une fois ?

Faire en sorte que toutes les applications soient ouvertes et fonctionnent, et comprendre comment les naviguer, est une autre affaire. Apple a introduit Stage Manager, un nouveau gestionnaire multitâche, mais l’application/fonctionnalité ne se lance que depuis le centre de contrôle, en glissant vers le bas et en appuyant sur une icône cryptique avec un bloc et trois points. Personne ne comprendra normalement jamais cela.

Ça devient plus bizarre. Stage Manager a des instances d’applications ouvertes groupées, mais si une application est déjà ouverte, vous allez simplement basculer vers cette instance au lieu de la superposer avec les autres qui sont ouvertes, bien que vous puissiez également faire glisser des applications ouvertes sur et hors de ce dock latéral et dans votre espace de travail. Sur l’iPad lui-même, ces autres fenêtres d’application restent ouvertes sur le côté, ce qui réduit l’espace d’affichage de votre application gratuite. Les applications peuvent être étendues à nouveau, mais les allers-retours pour choisir les applications deviennent rapidement déroutants. Et puis il y a cette icône à trois points au-dessus des fenêtres, qui gère toujours le zoom, l’écran partagé et la minimisation de l’application, tout comme iPadOS 15. Me suivre? Je suppose que vous ne l’êtes pas.

J’ai perdu mon chemin, même si j’étais un utilisateur de longue date d’iPadOS. Et les applications ne peuvent pas non plus être facilement déplacées d’une fenêtre à l’autre. Juste au moment où j’ai commencé à avoir l’impression de glisser dans un flux Mac, iPadOS me jette à nouveau dans une vallée étrange.

Et il y a aussi des bugs bêta publics : la connexion à un moniteur éteint le son de mon iPad à moins que j’utilise des écouteurs. Parfois, j’ai eu des redémarrages soudains après un trop grand nombre d’applications ouvertes. Et, si je me débranche du moniteur, je trouve que certains groupes d’applications ont soudainement des fenêtres noires vides. Oh, et j’ai essayé de lancer Catan sur mon moniteur, et il a démarré de travers. Explorateurs bêta, bonne chance.

Stage Manager devient si ennuyeux sur l’écran de l’iPad que je l’éteins instantanément à moins que je ne sois connecté à un moniteur. Pour moi, c’est spécifiquement un mode multitâche de moniteur.

Plus je vais en profondeur, plus c’est bizarre et buggé. J’essaie de lancer Batman Returns sur Apple TV pour regarder pendant que j’écris ceci, et il joue automatiquement sur le moniteur au lieu de l’écran de mon iPad. Je peux déplacer complètement toute la vidéo vers le moniteur, mais pas vers l’iPad. Et puis, lorsque j’essaie de déplacer les pages du moniteur vers l’écran de l’iPad (ce qui se fait via cette très petite icône à trois points en haut de chaque fenêtre, qui a maintenant un menu qui dit vaguement “déplacer vers l’affichage”), l’application devient soudainement vide et je dois forcer à le quitter.

Dans l’ensemble : un pas en avant (si vous aimez les moniteurs), mais un pas bizarre

iPadOS 16 possède la plupart des plus grands succès d’iOS 16, moins cette nouvelle fonctionnalité d’écran de verrouillage personnalisable. Il y a aussi une application météo fabriquée par Apple, maintenant, enfin (yay ?). Il existe des moyens plus intégrés de partager des documents et de collaborer en groupe via Messages ou FaceTime, prolongeant ce qui a commencé l’année dernière. L’application de tableau blanc collaborative prometteuse d’Apple, appelée Freeform, n’est pas encore en version bêta publique, mais elle est attendue cet automne.

Je ne recommande toujours pas de télécharger une version bêta publique du système d’exploitation d’Apple sur votre appareil principal, car trop de choses étranges et mauvaises peuvent se produire. La version bêta d’iPadOS 16 s’est écrasée plusieurs fois pour moi.

Mais juste pour cette façon, il peut faire en sorte que les iPads M1 utilisent un moniteur supplémentaire comme un véritable deuxième écran, je suis déjà ravi. Je souhaite juste que l’ensemble du processus Stage Manager ait plus de sens et permette un placement de fenêtre et un saut d’écran beaucoup plus fluides ou flexibles, car pour le moment, cela ressemble beaucoup à une fonctionnalité bêta. Même la façon dont Apple vous permet d’activer et de désactiver la fonctionnalité via Control Center suggère qu’elle n’est peut-être pas encore considérée comme une fonctionnalité de tous les jours, mais plutôt comme une fonctionnalité “pro” que vous devrez rechercher consciemment pour l’utiliser.

J’aime écrire et jouer à Catan en même temps. Cela a fait d’avoir mon iPad Pro à mon bureau un outil beaucoup plus amusant et beaucoup plus productif, même si cela m’a rendu moins productif. Désolé, c’est mon tour maintenant. Je vais construire une ville.