iPadOS 16.2 désormais disponible avec l’application Freeform, la protection avancée des données pour iCloud, et plus encore

Apple a publié iPadOS 16.2, ajoutant la protection avancée des données pour iCloud, la prise en charge de SharePlay dans Game Center pour les jeux multijoueurs, la toute nouvelle application Freeform d’Apple, et plus encore.

Disponible dès maintenant pour iPad, la mise à jour ajoute des améliorations à Stage Manager, Apple Music Sing, Advanced Data Protection pour iCloud et d’autres fonctionnalités et corrections de bogues, y compris une recherche améliorée dans Messages pour trouver des photos en fonction du contenu d’un utilisateur, comme un chien, une voiture, une personne. , ou par SMS, des notifications de suivi pour alerter les utilisateurs si un AirTag séparé de son propriétaire se trouve à proximité et a récemment joué un carillon pour indiquer qu’il se déplace, des articles de presse dans Météo, et plus encore.

Présentée pour la première fois plus tôt cette année, Apple déploie sa nouvelle application Freeform avec iPadOS 16.2 – l’application de canevas flexible multi-appareils qui donne aux utilisateurs la possibilité de voir, de partager et de collaborer en un seul endroit.

Disponible maintenant sur l’App Store, les utilisateurs peuvent ajouter des photos, des vidéos, de l’audio, des documents, des PDF, des liens Web, des stickies et bien plus n’importe où sur un tableau Freeform. L’application dispose d’une bibliothèque de plus de 700 formes et guides d’alignement pour créer des visuels, et permet aux utilisateurs de numériser des documents papier avec le scanner de documents intégré pour archiver des documents et les annoter, directement sur le tableau.

iPadOS 16.2 inclut la nouvelle fonctionnalité de protection avancée des données d’Apple qui, lorsqu’elle est activée, donne aux utilisateurs le choix de protéger la grande majorité de leurs données iCloud les plus sensibles avec un chiffrement de bout en bout afin qu’elles ne puissent être déchiffrées que sur leurs appareils de confiance.

Disponible dès maintenant en direct, la nouvelle mise à jour iPadOS 16.2 d’Apple peut être téléchargée en ouvrant l’application Paramètres, en appuyant sur Général et en sélectionnant Mise à jour logicielle.