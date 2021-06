iPadOS 15 obtient des widgets sur l’écran d’accueil, une bibliothèque d’applications et un meilleur multitâche

Parallèlement à iOS 15, Apple a également annoncé aujourd’hui l’iPadOS 15, qui arrivera sur un iPad près de chez vous cet automne après les phases habituelles de test des développeurs et de test bêta public.

Avec iPadOS 15, Apple introduit un format de widget plus grand, qui devrait mieux fonctionner sur les écrans plus grands des tablettes par rapport aux téléphones.

Et oui, cela signifie que les widgets d’écran d’accueil sont enfin arrivés sur les tablettes Apple. Les nouveaux widgets pour iPadOS incluent Find My, Contacts, Colis et Game Center. Oh et devinez quoi, la bibliothèque d’applications est là aussi, ayant été introduite pour la première fois dans iOS 14 et pour une raison quelconque, il a fallu une année complète pour arriver sur les iPad.

Il s’agit de la version Apple d’un tiroir d’applications, c’est un écran dédié qui trie automatiquement toutes les applications que vous avez installées sur votre appareil afin que vous n’ayez pas à faire défiler des millions d’écrans d’accueil pour trouver une application particulière. La bibliothèque d’applications est intégrée au Dock, il est donc facile d’y accéder depuis n’importe quel écran sur lequel vous vous trouvez.

Il existe également une nouvelle interface utilisateur multitâche, vous permettant de créer rapidement des applications en plein écran, d’entrer dans Split View ou d’utiliser Slide Over. Dans Split View, vous pouvez balayer vers le bas pour remplacer une application par une nouvelle de chaque côté, et il en va de même pour les applications avec plusieurs fenêtres.

En parlant de cela, la nouvelle étagère vous permet d’accéder à toutes les fenêtres ouvertes de n’importe quelle application – pensez à plusieurs fenêtres Safari et même à des fenêtres associées à d’autres applications dans Split View. Toutes ces nouvelles fonctions multitâches pour iPad reçoivent également des raccourcis clavier.

L’application Notes pour iPad est également améliorée, prenant en charge les mentions (pour marquer les personnes afin qu’elles reçoivent une notification) et une nouvelle fonctionnalité Notes rapides avec laquelle vous pouvez rapidement (d’où le nom) prendre des notes sur iPad, Mac , ou iPhone, en capturant le contenu d’autres applications et sites Web si vous en avez besoin.

L’application Translate se dirige vers les tablettes de l’entreprise pour la première fois dans iPadOS 15, avec une traduction automatique de la langue de ce que vous parlez. Il existe également une traduction à l’échelle du système, fonctionnant partout dans le système d’exploitation, y compris avec Live Text.

Enfin, avec Swift Playgrounds, vous pouvez créer des applications sur iPad, avec une saisie de code améliorée et un tas de nouvelles bibliothèques et guides, et lorsque vous avez terminé, vous pouvez soumettre votre application directement à l’App Store depuis votre tablette.

La première version bêta du développeur iPadOS 15 sera disponible plus tard dans la journée, tandis que la première version bêta publique sortira en juillet.