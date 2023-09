iPad Pro M3 : tout ce que vous devez savoir

La gamme d’iPad actuelle est l’une des plus peuplées que nous ayons vues.

Il comprend deux itérations de l’iPad standard, l’iPad mini, l’iPad Air et les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, vous avez donc l’embarras du choix. Il semble qu’Apple ne s’arrête pas là : des rumeurs suggèrent qu’il pourrait ajouter un iPad Pro encore plus grand à la gamme.

Voici tout ce que nous savons sur l’iPad Pro de nouvelle génération, y compris un modèle potentiel de 14 pouces.

Quand sortira l’iPad Pro M3 ?

Il semble qu’il n’y aura pas de nouvel iPad Pro avant 2024. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en janvier 2023 qu’il y avait aucune mise à jour majeure à venir sur l’iPad en 2023et l’iPad Pro « ne recevra certainement rien d’intéressant cette année ».

En effet, il n’y a eu aucune annonce lors de la WWDC en juin ni lors de l’événement iPhone 15 d’Apple en septembre.

La plupart des rumeurs pointent désormais provisoirement vers 2024 pour un iPad Pro remanié, qui pourrait inclure un nouveau modèle 14 pouces aux côtés des versions 11 et 12 pouces, ou peut-être que le modèle 14 pouces remplacera l’une des autres options.

Pour avoir des indices sur le moment où Apple pourrait lancer le nouvel iPad Pro, nous pouvons examiner les lancements passés, en gardant à l’esprit qu’Apple n’a pas été cohérent avec les fenêtres de lancement des modèles précédents. Voici quand ils ont fait leurs débuts :

iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (6e génération) : octobre 2022

iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (5e génération) : avril 2021

iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (4e génération) : mars 2020

iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (3e génération) : octobre 2018

iPad Pro 10,5 pouces et 12,9 pouces (2e génération) : juin 2017

iPad Pro 9,7 pouces (1re génération) : mars 2016

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération) : novembre 2015

Sur cette base, nous pourrions voir le nouvel iPad Pro vers avril 2024. Mais ce n’est que pure spéculation à ce stade.

Combien coûtera l’iPad Pro M3 ?

Pour le moment, ce sont les prix de départ pour chaque modèle dans le courant Gamme iPad Pro.

iPad Pro 11 pouces Wi-Fi (2022) : 799 $/899 £

iPad Pro 11 pouces cellulaire (2022) : 999 $/1 079 £

iPad Pro 12,9 pouces Wi-Fi (2022) : 1 099 $/1 249 £

iPad Pro 12,9 pouces cellulaire (2022) : 1 299 $/1 429 £

Si Apple introduit un Pro 14 pouces plus grand, nous verrons probablement des hausses de prix dans le haut de gamme, nous nous attendons donc à ce que l’iPad Pro 14 pouces commence à plus de 1 299 $/1 429 £.

Apple a tendance à progresser par unités de 100, et il y en a 300 entre les modèles de base 11 pouces et 12,9 pouces. Il semble donc raisonnable de supposer que l’iPad Pro 14 pouces débutera à environ 1 399 $/1 529 £.

Le prix du reste de la gamme dépendra du fait qu’Apple continue de vendre tous les modèles. Apple pourrait arrêter de vendre le modèle 11 pouces et réduire le prix du modèle 12,9 pouces, ou bien arrêter de vendre le modèle 12,9 pouces et laisser le 11 pouces au prix actuel.

L’iPad Pro M3 aura-t-il un écran mini-LED ?

Pomme

Il existe un certain désaccord sur la technologie d’écran qui sera proposée.

L’analyste d’affichage Ross Young a initialement suggéré, en juin 2022, que l’iPad Pro 14 pouces comporterait un écran mini-LED, tout comme l’iPad Pro 12,9 pouces actuel. Mais dans un tweet plus tard dans le mois, il a posté que le plus grand iPad aurait plutôt un panneau LED standard, comme sur l’iPad Pro 11 pouces, citant le coût comme raison possible.

Puis, en décembre 2022, Young a suggéré qu’Apple prévoyait de déplacer toute la gamme iPad vers OLED (via Macworld) d’ici 2024. Cela correspond à ce que Gurman a écrit (en janvier 2023). Il a prédit que arrive sur iPad au printemps 2024 (via Macworld) est « un design mis à jour et des écrans OLED ».

Apple travaillerait également seul écrans micro-LED (via Macworld) qui pourrait éventuellement se retrouver dans un nouvel iPad plus grand. Gurman a également écrit en janvier qu’Apple commencerait à migrer l’ensemble de sa gamme vers des écrans micro-LED, en commençant par l’Apple Watch.

Y aura-t-il un iPad Pro 14 pouces ?

La rumeur d’un iPad avec un écran plus grand a commencé avec Mark Gurman de Bloomberg en juin 2021. Il a écrit que Apple envisageait de fabriquer des iPad avec des écrans plus grands (via Macworld)mais il ne faut rien attendre avant quelques années.

Un autre fuyard nommé Majin Bu a également annoncé qu’un nouvel iPad Pro 14,1 pouces était en développement.

L’analyste d’affichage Ross Young a également affirmé en 2022 qu’un modèle d’iPad Pro 14,1 pouces était en développement et que « début 2023 » était un calendrier de sortie probable.

En décembre 2022, Young aurait modifié cette prédiction, suggérant que « Apple ne prévoit plus de lancer un iPad Pro de 14,1 pouces avec un écran mini-LED début 2023 », via Macrumors. Young a poursuivi en affirmant qu’Apple ne prévoyait plus de lancer le nouveau facteur de forme 14.1 pouces, il se pourrait donc qu’il ne soit jamais lancé.

Avec la sortie de Logic Pro et Final Cut Pro sur iPad, il est tout à fait logique pour Apple de proposer un iPad avec un écran plus grand et un support d’affichage externe.

Quelles fonctionnalités aura l’iPad Pro M3 ?

Avant de supprimer leur compte, le leaker Twitter Analyst941 a rapporté (dans un tweet maintenant supprimé rapporté par Macmonde) qu’Apple prévoyait de lancer le nouvel iPad Pro avec un support externe pour jusqu’à deux moniteurs 6K fonctionnant à 60 Hz, l’inclusion potentielle d’un chipset M3 Pro, ainsi qu’une « version spéciale d’iPadOS 17 » en cours de développement pour le plus grand iPad. Modèles professionnels. Cependant, une prétendue opération d’infiltration a mis un terme aux fuites, ce qui a jeté une ombre sur certaines de leurs prédictions concernant le prochain iPad Pro 14 pouces.

Les iPad Pro actuels sont alimentés par la puce M2, il est donc logique qu’un M3 apparaisse dans tous les nouveaux modèles 2024. Nous ne pensons cependant pas que le M3 Pro soit une option probable, car les versions Pro des puces d’Apple ne sont jusqu’à présent apparues que sur les MacBook Pro et Mac mini 14 pouces et 16 pouces, et le M2 de l’iPad Pro fournit déjà plus de puissance que il faut. Également en raison du design fin et sans fin de l’iPad, il semble plus judicieux qu’un M3 standard soit au cœur d’un iPad Pro 14 pouces.

Un tweet de juin 2022 de Majin Bu suggérait que l’iPad Pro 14 pouces contiendrait un processeur M2, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage de base, nous ne nous attendrions à voir le M2 utilisé dans l’iPad Pro 14 pouces que s’il est lancé. séparément du reste de la gamme.

Selon ma ressource, Apple développe un nouvel iPad M2 de 14,1 pouces avec 512 Go et 16 Go de mémoire de base. La nouvelle gamme M2 devrait inclure un nouveau modèle 11 pouces sans changements majeurs, un nouveau modèle 12,9 avec des cadres réduits et ce nouvel iPad 14,1 #Pomme #RumeurApple – Majin Bu (@MajinBuOfficial) 8 juin 2022

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses rumeurs et spéculations sur l’iPad Pro de nouvelle génération, mais il n’y a pas encore beaucoup de faits solides. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que plus de détails apparaîtront, alors revenez régulièrement pour voir ce que nous avons déterré.

Cet article a été initialement publié sur Macmonde.