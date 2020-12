Le mois dernier, il a été signalé qu’Apple pourrait lancer son iPad Pro avec un écran mini-LED au cours du premier semestre 2021. Désormais, un nouveau rapport affirme que l’iPad Pro 12,9 pouces d’Apple avec écran mini-LED pourrait être lancé au premier trimestre. de 2021. Le rapport affirme qu’Apple a diversifié sa chaîne d’approvisionnement pour les écrans et les écrans tactiles, BOE ayant finalement obtenu l’approbation d’Apple pour fournir des panneaux OLED pour l’iPhone et le SIG se déplaçant pour fournir l’écran et les écrans tactiles pour l’iPhone et le prochain iPad Pro.

Le rapport, publié dans DigiTimes, indique que le GIS a approuvé des investissements d’une valeur de 2,198 milliards TWD (environ 575 crores Rs) et de 1,421 milliard TWD (environ 371 crores Rs) proposés par sa filiale chinoise en août et novembre de cette année respectivement. Ces fonds se concentreront sur l’expansion de la capacité de production de modules tactiles intégrés utilisés dans les tablettes, selon des sources citées par DigiTimes. Outre les iPhones, GIS produira des modules tactiles intégrés pour les panneaux rétroéclairés à mini-LED de l’iPad Pro 12,9 pouces, qui seront lancés au premier trimestre 2021, selon le rapport, selon des sources.

La rumeur dit qu’Apple travaille sur un iPad Pro 12,9 pouces avec un écran mini-LED depuis un certain temps. On dit que l’écran mini-LED offre un certain nombre d’améliorations par rapport aux écrans iPad actuels, notamment des noirs plus foncés, des couleurs plus vives et plus riches et un meilleur contraste. L’écran mini-LED utilisera des milliers de LED éclairées individuellement pour éclairer l’écran. On dit que la technologie offre de nombreux avantages offerts par l’écran OLED, mais sans certains des inconvénients de l’OLED.

Le mois dernier, le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo avait déclaré dans une note de recherche que l’iPad Pro min-LED serait lancé au premier semestre 2021. Kuo avait également déclaré qu’Apple travaillait sur la troisième génération de ses AirPods véritablement sans fil, que l’on pourrait appeler les AirPods 3. Kuo avait déclaré que les AirPods 3 entreraient en production au premier semestre 2021.