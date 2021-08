iPad Pro (2022) Date de sortie, rumeurs de conception et de fonctionnalité

La gamme iPad Pro de cette année a apporté des changements importants au duo d’iPad premium. En plus d’un écran Mini-LED amélioré sur le modèle 12,9 pouces, Apple a introduit son chipset de bureau – l’Apple M1 – dans la gamme, permettant aux tablettes d’exploiter la puissance de traitement impressionnante et l’efficacité de la batterie généralement exclusives aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables.

Bien que cela soit assez impressionnant, Apple travaille dur sur la prochaine gamme d’iPad Pro à huis clos. Nous rassemblons ici tout ce qu’il y a à savoir sur la gamme iPad Pro (2022), y compris les dernières rumeurs de date de sortie et à quoi s’attendre des prochaines tablettes.

Quand sortira la gamme iPad Pro (2022) ?

Avec la gamme iPad Pro (2021) toujours proche dans le rétroviseur, il n’est pas surprenant qu’Apple n’ait pas encore annoncé de date de sortie pour la gamme de tablettes de nouvelle génération.

Cela étant dit, ce que nous pouvons faire, c’est examiner les versions précédentes pour avoir une idée du moment où la nouvelle gamme iPad Pro devrait apparaître. Pour en revenir à la sortie de l’iPad Pro 11 de première génération en 2018, voici à quoi ressemble le calendrier de sortie de l’iPad Pro :

Gamme iPad Pro (2018) : novembre 2018

Gamme iPad Pro (2020) : mars 2020

Gamme iPad Pro (2021) : mai 2021

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas aussi clair que l’Apple Watch ou l’iPhone, qui ont tendance à faire leurs débuts en septembre de chaque année, mais il existe un vague calendrier du premier semestre au cours des dernières années. Si Apple veut continuer avec les nouveaux modèles, nous devrions voir la nouvelle gamme iPad Pro apparaître au cours du premier semestre 2022.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, jetez un œil à notre guide d'achat iPad pour savoir quelle est la meilleure tablette pour vous en ce moment, et nous listons la meilleure.







Combien coûtera la gamme iPad Pro (2022) ?

Tout comme la date de sortie, il n’y a aucun mot sur les prix possibles pour la gamme iPad Pro (2022), nous allons donc réfléchir aux prix de base passés pour nous donner une idée approximative :

iPad Pro 12,9 pouces (2020) : 969 £/999 $

iPad Pro 11 pouces (2020): 769 £ / 799 $

iPad Pro 12,9 pouces (2021) : 999 £/1 099 $

iPad Pro 11 pouces (2021): 749 £ / 799 $

Comme vous pouvez le voir, Apple n’a pas peur de modifier les prix de la gamme iPad Pro de temps en temps. Alors que l’iPad Pro 11 pouces (2021) est en fait 20 £ moins cher au Royaume-Uni que son prédécesseur, le modèle iPad Pro 12,9 pouces a vu une augmentation de 30 £/100 $ cette fois-ci, probablement en raison de l’écran mini-LED amélioré.

Cela dit, il n’aime pas augmenter considérablement le prix d’une gamme de tablettes déjà premium, donc bien que l’iPad Pro 11 pouces puisse légèrement augmenter en fonction des mises à niveau proposées, nous ne pouvons pas voir le modèle 12,9 pouces briser le sacré Marque de 1 000 £/1 100 $.

Dernières rumeurs sur la conception et les fonctionnalités de l’iPad Pro (2022)

Apple a passé l’année dernière à synchroniser le langage de conception de sa gamme de produits, avec l’iPad Air et l’iPhone 12 arborant le même look industriel et angulaire que la gamme iPad Pro, et on dit qu’il arrivera également sur l’iPad Mini plus tard cette année.

Dans cet esprit, nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple redessine le volant – ou plus exactement, l’iPad Pro – avec son actualisation 2022. Il y aura bien sûr une gamme de nouvelles fonctionnalités, et le moulin à rumeurs s’est évaporé bien qu’il soit potentiellement à un peu moins d’un an de la sortie.

Mini-LED sur le modèle 11 pouces

L’une des rumeurs les plus répandues en ce moment est sans doute l’une des plus évidentes; l’iPad Pro 11 pouces (2022) devrait correspondre à l’écran Mini-LED du modèle 12,9 pouces, après avoir manqué la technologie de la gamme 2021. La nouvelle vient de Ming-Chi Kuo, étrangement précis, suggérant dans une note de juillet 2021 aux investisseurs que l’iPad Pro 11 pouces et le MacBook Air bénéficieront tous deux de la mise à niveau mini-LED en 2022.

Comme nous l’avons vu sur l’iPad Pro 12.9 (2021), la technologie d’affichage améliorée est un énorme pas en avant par rapport à l’écran LCD standard utilisé par les tablettes de la génération précédente. Il permet non seulement plus de contrôle sur le contraste avec des noirs vraiment d’encre, mais il produit également des couleurs éclatantes et une luminosité impressionnante.

En fait, le rédacteur en chef du conseiller technique Jim Martin a décrit l’écran Mini-LED comme «phénoménal» dans son examen de l’iPad Pro 12,9 pouces 4,5 étoiles (2021).







Arrière en verre pour le chargement sans fil

Bien qu’ils n’aient pas modifié le facteur de forme global de la gamme à venir, les nouveaux modèles d’iPad Pro seraient dotés d’un dos en verre à la place de l’aluminium actuellement utilisé. La raison du passage au verre, selon Bloomberg, est de permettre pour la première fois le chargement sans fil de la gamme iPad.

Étant donné qu’il est facilement disponible (sans parler d’une fonctionnalité extrêmement populaire) sur la gamme iPhone, il est logique que la technologie fasse enfin son apparition sur la gamme de tablettes d’Apple.

La question est de savoir s’il utilisera une charge Qi standard ou empruntera-t-il la route MagSafe, en utilisant un chargeur MagSafe-esque pour fournir une charge sans fil ?

Recharge sans fil inversée

Dans le même rapport, Bloomberg suggère également que la transition vers un dos en verre permettra également la recharge sans fil inversée pour la première fois. Cela permettrait aux propriétaires de charger un iPhone ou des AirPod compatibles Qi en les plaçant à l’arrière de la tablette, ce qui est pratique pour des recharges rapides.

Ne vous attendez pas à ce que l’Apple Watch soit prise en charge; il utilise un type de charge sans fil différent qui le rend incompatible avec les chargeurs sans fil Qi standard.







Jeu de puces M1X ou M2

Compte tenu de la transition d’Apple vers le chipset M1 sur la gamme iPad Pro (2021), il est prudent de supposer que son successeur, qui n’a pas encore été révélé, figurera dans la gamme 2022. Les rumeurs suggèrent qu’Apple se prépare à introduire une nouvelle puce Apple Silicon, prétendument dans la gamme redessinée de MacBook Pro 14 et 16 pouces, dont la sortie est prévue plus tard cette année.

Les rumeurs sont incohérentes quant à savoir s’il s’agit d’un tout nouveau chipset M2 ou d’une version gonflée du M1 trouvé dans le MacBook Pro 2020 surnommé le M1X, mais il est probable qu’Apple utilisera la même puce dans la prochaine gamme iPad Pro malgré tout.

