iPad Mini Deal chez Amazon fait tomber 99 $ sur le prix, prenez-en un pour 400 $ aujourd’hui

Il existe un large éventail de comprimés sur le marché en ce moment, mais si vous recherchez un appareil ultraportable, rien ne vaut le ipad mini. L’un des nôtre iPads préférés pour 2022, cette petite tablette regroupe toutes les fonctionnalités que vous obtenez d’une ardoise plus grande dans un emballage plus pratique. Et en ce moment, Amazon offre une réduction sur le produit Apple populaire. Vous pouvez économiser 99 $ sur le en violet, gris sidéral et starlight. Cela porte le prix à seulement 400 $. Mais cette offre n’est disponible que pour une durée limitée et les produits Apple à prix réduit ont tendance à se vendre rapidement, nous vous recommandons donc de commander le plus tôt possible pour vous assurer d’en trouver un à ce prix.

Si vous êtes un navetteur, la taille de l’écran de 8,3 pouces est idéale, car elle est légère (10,4 onces) et facile à ranger. Non seulement cet iPad arbore la nouvelle puce A15 Bionic (qui était utilisée dans l’iPhone 13) pour des performances impressionnantes, mais il dispose également d’un écran Liquid Retina avec True Tone et de larges couleurs. Son appareil photo de 12 mégapixels enregistre en 4K, vous centre automatiquement pendant les appels vidéo et peut même numériser rapidement des documents, ce qui est parfait pour faire des affaires en déplacement. Il se recharge via USB-C.

Cet iPad est également compatible avec les crayons Apple de deuxième génération, ce qui vous permet d’écrire, de surligner, de dessiner et bien plus encore. C’est pourquoi les tablettes sont si polyvalentes. Et il obtient jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge. Notez cependant que cet iPad ne dispose que de 64 Go de stockage et de 4 Go de RAM. Bien que le stockage ne soit pas un problème lorsque vous pouvez enregistrer des éléments dans le cloud, la RAM peut vous ralentir si vous essayez de faire du montage vidéo majeur ou d’autres gros projets. Si la plupart de ce que vous faites sur votre tablette est de partager et de modifier des documents, de diffuser des médias et de jouer à des jeux, c’est une option solide. En fait, l’iPad Mini prend en charge le Wi-Fi 6, donc la vitesse ne sera pas un problème.

