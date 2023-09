iPad mini 7 : tout ce que vous devez savoir

Le plus petit iPad d’Apple a fait l’objet d’un lifting substantiel fin 2021.

L’iPad mini de 6e génération arbore une refonte complète avec un écran plus grand, Touch ID sur le bouton d’alimentation, USB C au lieu de Lightning et une caméra frontale améliorée.

Il s’agit du premier changement majeur apporté au design depuis l’introduction de l’iPad mini en 2012. Le mini a célébré son 10e anniversaire en 2022 sans mise à jour, mais la rumeur dit qu’un nouvel iPad mini de 7e génération serait en préparation et pourrait je serai bientôt là.

Quand sortira le nouvel iPad mini ?

Cela fait deux ans que l’iPad mini de 6e génération a été lancé, une mise à jour est donc nécessaire.

Une annonce lors de l’événement Apple de septembre 2023 aurait été logique, mais il n’en a pas été fait mention.

En décembre 2022, analyste respecté d’Apple Ming Chi Kuo a déclaré que le nouvel iPad mini n’arriverait pas avant fin 2023 ou début 2024. Il semble maintenant que nous devrons attendre l’année prochaine.

De plus, Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de l’iPad mini équipée d’un nouveau processeur comme principal argument de vente, et l’expédition massive devrait commencer d’ici la fin de 2023 ou dans 1S24. – 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 27 décembre 2022

Pour le contexte, voici quand les modèles précédents ont fait leurs débuts :

iPad mini 6e génération : septembre 2021

iPad mini 5e génération : mars 2019

iPad mini 4e génération : septembre 2015

iPad mini 3 : octobre 2014

iPad mini 2 : octobre 2013

iPad mini : octobre 2012

Combien coûtera le nouvel iPad mini ?

L’arrivée de l’iPad mini redessiné de 6e génération a entraîné une augmentation de prix de 100 $ par rapport au modèle précédent, à 499 $. Ce prix a encore augmenté en dehors des États-Unis, y compris au Royaume-Uni, où le prix a encore augmenté de 90 £. Voici comment comparer les prix des 6e et 5e générations :

iPad mini 6e génération : 499 $/479 £ (maintenant 569 £ au Royaume-Uni)

iPad mini 5e génération : 399 $/379 £

Comme l’iPad mini 7 semble similaire à l’iPad mini 6, nous pensons qu’il est probable que le prix restera le même pour la 7e génération.

Quelles fonctionnalités l’iPad mini aura-t-il ?

Vous aurez remarqué dans le tweet de Kuo ci-dessus que l’on s’attend à ce que le nouvel iPad mini soit doté d’un processeur plus impressionnant qu’actuellement. Nous espérons également quelques petites améliorations internes.

Processeur amélioré

L’iPad mini 6 propose la puce A15 Bionic que l’on retrouve dans les iPhone 13, mini, Pro et Max, cependant, cette puce est down-clockée par rapport à celle de la série iPhone 13. Voici comment cette puce se compare au reste de la gamme :

iPad Pro : M2

iPad Air : M1

iPad mini 6e génération : puce A15 (également présente dans les iPhone 13 et 13 Mini, iPhone 13 Pro et 13 Pro)

iPad 10e génération : puce A14 (également présente dans l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max)

iPad 9e génération : A13 (également sur iPhone 11, 11 Pro/Pro Max)

Kuo a rapporté en décembre que le « principal argument de vente » de l’iPad mini serait le nouveau processeur. Il n’en dit pas plus, mais il est possible que cela indique que le nouveau mini pourrait proposer l’A16 Bionic, qui arrive sur les iPhone 15 et 15 Plus.

Vous regardez peut-être l’iPad Air et vous vous demandez si l’iPad mini pourrait recevoir une puce M1 comme celle trouvée dans l’iPad Air. C’est peut-être quelque chose qu’Apple pourrait envisager à l’avenir, mais les rumeurs autour du lancement de l’iPad Air indiquaient que la raison pour laquelle Apple utilisait le M1 était en fait la disponibilité réduite de l’A16 à l’époque, selon ce tweet de Mark Gurman.

Il est également possible que le prochain modèle d’iPad mini propose un A15 amélioré comme l’iPhone 14, mais nous ne pensons pas que ce serait le principal argument de vente auquel Kuo fait référence.

Stockage accru

Sur l’iPad mini actuel de 6e génération, le modèle de base démarre avec 64 Go de stockage plutôt dérisoires. Pour un appareil comme un iPad, sur lequel vous pouvez stocker des films, des émissions de télévision, des livres, des bandes dessinées, des magazines, des jeux et un large éventail d’applications, cette quantité peut souvent devenir un problème, surtout si vous souhaitez emporter votre iPad en vacances. ou utilisez-le pour vos déplacements sans avoir à gérer le stockage.

Bien qu’Apple ait l’habitude de donner aux modèles de base de faibles capacités de stockage, nous pensons qu’il serait judicieux de mettre à niveau l’iPad mini 7e génération d’entrée de gamme à au moins 128 Go. La taille des fichiers augmente constamment, en raison de caméras et de logiciels de meilleure qualité, donc doubler les 64 Go existants serait une solution très conviviale.

Dans le même esprit, il est également possible que la limite supérieure du stockage soit augmentée. Au moment de la rédaction de cet article, la plus grande capacité de stockage disponible sur l’iPad mini 6e génération est de 256 Go. Passer à 512 Go serait l’étape logique, surtout si le stockage de base passe à 128 Go.

Taille de l’écran

L’écran de l’iPad mini mesurait 7,9 pouces jusqu’au lancement de l’iPad mini 6e génération actuel en 2021. L’écran de l’iPad mini 6e génération mesure 8,3 pouces grâce à la suppression du bouton Accueil, et cela ne devrait pas changer pour l’iPad de 7e génération. mini.

Présentoir pliable

Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur un iPad doté d’un écran pliable, mais il est peu probable qu’il arrive sur ce modèle. En décembre 2022, Ming-Chi Kuo a déclaré que les informations faisant état d’un iPad mini pliable en cours de développement étaient fausses « parce qu’un iPad pliable aura un prix nettement plus élevé qu’un iPad mini, donc un tel remplacement n’est pas raisonnable ». (Voir tweet ci-dessus).

Promotion

L’écran ne devrait pas changer par rapport à l’actuel 8,3 pouces, mais il pourrait y avoir une nouvelle technologie d’écran. Un article sur un forum sud-coréen en novembre 2021 indiquait qu’Apple avait commandé à Samsung des écrans de 8,3 pouces prenant en charge des taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Si cela est vrai, le message sur Clien (traduit ici) pourrait signifier que le prochain mini offre la fonction de défilement ultra-fluide ProMotion actuellement vue sur les modèles iPad Pro, iPhone 13 Pro et MacBook Pro 14 et 16 pouces. Cela résoudrait le problème mineur du « défilement en gelée » dont certains utilisateurs se sont plaints avec l’iPad mini actuel.

Je serais surpris puisqu’il s’agit actuellement d’un LCD a-Si qui n’est pas compatible avec ProMotion. Seuls leurs modèles Pro prennent en charge ProMotion car ils utilisent un écran LCD Oxide. –Ross Young (@DSCCRoss) 28 juin 2022

Cependant, il ne semble pas que cette rumeur particulière soit exacte. Analyste Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, ne croit pas qu’Apple dotera encore l’iPad mini d’un écran ProMotion. Il indique que cela nécessiterait des modifications matérielles importantes. Cela nécessiterait un « tout nouveau niveau d’ingénierie », selon Young.

Nous restons sceptiques quant à une mise à niveau ProMotion car c’est l’un des principaux différenciateurs entre les appareils standard et Pro vendus par Apple.

Nouvelles couleurs

L’iPad mini conservera probablement le même design pendant plusieurs générations. IDG

L’un des changements les plus évidents apportés à l’iPad mini 6e génération était la nouvelle palette de couleurs mise à disposition par Apple.

Bien que vous puissiez actuellement choisir entre le gris sidéral, le rose, le violet et la lumière des étoiles, plusieurs teintes intéressantes sont disponibles sur l’iPad Air lorsqu’il a reçu son nouveau look à l’automne 2021, notamment l’argent, l’or rose, le vert et le bleu ciel. Il semblerait donc raisonnable de supposer que certains d’entre eux arrivent jusqu’au mini. De plus, maintenant que l’iPad de 10e génération propose une sélection de couleurs audacieuse, l’iPad mini pourrait bénéficier d’une toute nouvelle palette.

