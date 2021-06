iPad Mini 6 (2021) Date de sortie, prix et nouvelles de conception

L’iPad Mini est une tablette de 7,9 pouces qui a désespérément besoin d’un rafraîchissement, le matériel 2019 étant un peu long dans la dent par rapport à l’iPad Air redessiné de 2020. La bonne nouvelle est qu’Apple serait en train de travailler dur sur un nouvel iPad Mini à huis clos, et des rumeurs suggèrent que nous pourrions assister à une refonte complète de la tablette vieillissante plus tard cette année.

Cependant, les rumeurs sont incohérentes, certaines suggérant une refonte de l’iPad Air-esque tandis que d’autres détaillent une tablette moins extravagante offrant des lunettes plus fines et un écran légèrement plus grand. Nous décrivons ici tout ce qu’il y a à savoir sur l’iPad Mini 6.

Quand le nouvel iPad Mini sortira-t-il ?

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo suggère que le nouvel iPad Mini sortira dans la seconde moitié de 2021. Kuo a tendance à avoir un excellent bilan, mais pas parfait, il peut donc y avoir quelque chose à dire.

La fenêtre fait écho à un rapport du site coréen Naver qui indiquait que l’iPad Mini était « au stade de la conception P2, au-delà du stade de la R&D et du stade de la planification » en mars 2021 « et semble passer tôt ou tard au stade DVT P3 ». . Le site a conclu que, sur la base du calendrier fourni, l’iPad Mini devrait apparaître au second semestre.

Jon Prosser a également jeté son chapeau dans le ring, affirmant que l’iPad Mini sortira simplement d’ici la fin de 2021.

Apple a tendance à sortir des iPad non-Pro plus tard dans l’année – l’iPad Air et l’iPad d’entrée de gamme ont tous deux été révélés en septembre 2020 – il semble donc probable que si un iPad Mini mis à jour est publié cette année, ce sera probablement dans le l’automne.





Crédit image : Jon Prosser / @rendersbyian

Combien coûtera le nouvel iPad Mini ?

L’iPad Mini est un bon point d’entrée dans la gamme iPad, au prix de 399 £ / 399 $ pour le modèle d’entrée de gamme de 64 Go, mais les rumeurs suggèrent que cela pourrait changer avec le nouvel iPad Mini à venir plus tard cette année.

Le site chinois MyDrivers, citant des sources de la chaîne de fabrication d’Apple, suggère que le nouvel iPad Mini sera plus cher que le modèle existant en raison de composants internes plus puissants et d’un écran plus grand – similaire à ce qui s’est passé avec la refonte de l’iPad Air en 2020 – bien qu’il n’y ait pas mot sur les prix spécifiques.

Cela dépendra probablement de l’ampleur de la refonte de l’iPad Mini, car les rumeurs sur ce qui sera proposé sont incohérentes en ce moment.

À quoi s’attendre du nouvel iPad Mini

Étant donné que l’apparence générale de l’iPad Mini est restée inchangée au cours des six dernières années, il ne devrait pas être trop surprenant qu’Apple envisage de lancer un iPad Mini redessiné – et cela est soutenu par plusieurs fuites et rapports.

Facteur de forme repensé

Mark Gurman de Bloomberg suggère que le prochain iPad Mini comportera des lunettes plus étroites, Apple jouant avec un design similaire à celui de l’iPad Air, abandonnant complètement le bouton Home pour un capteur Touch ID intégré au bouton Power.

Jon Prosser va encore plus loin, affirmant avoir vu des schémas, des fichiers CAO et même des images réelles de l’iPad Mini de nouvelle génération, et travaillé avec @rendersbyian pour créer des rendus basés sur les fuites.

Les rendus, comme on le voit ci-dessus, semblent présenter un iPad Mini avec des bords plats et des bordures réduites présents sur une liste toujours croissante de produits, notamment l’iPad Pro, l’iPad Air et la gamme iPhone 12.

En fait, Prosser est allé plus loin en partageant les dimensions du nouvel iPad Mini, qui mesurerait 206,3 x 137,8 x 6,1 mm – légèrement plus haut et plus large que le modèle existant, mais seulement d’une quantité négligeable.

Le leaker suggère également qu’il viendra en noir, argent et or, pas les options plus colorées introduites sur l’iPad Air. Cela semble un choix étrange étant donné qu’Apple injecte de la couleur dans la plupart de ses produits, y compris l’iPhone 12 et l’iMac 24 pouces, avec uniquement des produits «Pro» offrant les options de couleur standard sous-estimées.

Il convient de noter que les sources de Mac Otakara suggèrent que la refonte ne sera pas aussi radicale que d’autres rumeurs le prétendent, et qu’elle s’en tiendra plutôt à son langage de conception actuel, mais avec une réduction de la taille de la lunette pour faire place à un écran plus grand .

La source a suggéré qu’il ressemble plus à l’iPad Air 3, avec le bouton Accueil, qu’à l’iPad Air ou à l’iPad Pro. Cependant, le rapport a également suggéré qu’il serait lancé en mars, alors prenez cette affirmation avec une pincée de sel.

Affichage plus grand

Bien que l’USP de l’iPad Mini soit un petit écran, le fait que le reste de la gamme iPad ait augmenté en taille suggère que la même chose se produira avec l’iPad Mini.

La bonne nouvelle est que la taille globale ne devrait pas trop changer, avec l’amincissement des lunettes et la suppression du bouton Accueil donnant probablement à Apple tout l’espace dont il a besoin pour étendre l’affichage.







Crédit image : Jon Prosser / @rendersbyian

C’est ce qui a été suggéré par l’analyste Ming-Chi Kuo, qui affirme que le prochain iPad Mini aura un écran mesurant entre 8,5 et 9 pouces, contre 7,9 pouces sur les modèles actuels.

Cependant, les sources de la chaîne d’approvisionnement du site japonais Mac Otakara suggèrent que l’écran sera un peu plus petit, à 8,4 pouces.

La taille finale de l’affichage dépendra probablement de la décision d’Apple d’abandonner le bouton Accueil, mais quels que soient les choix de conception spécifiques, toutes les rumeurs actuelles suggèrent une augmentation de la taille actuelle à un modèle 8.Xin.

Technologie interne améliorée

En plus de divulguer la conception générale et les dimensions du nouvel iPad Mini, Jon Prosser suggère également que, comme l’iPad Air et l’iPad Pro, l’iPad Mini passera de Lightning à USB-C.





Crédit image : Jon Prosser / @rendersbyian

Prosser suggère également qu’il sera alimenté par l’A14 Bionic que l’on trouve dans la gamme iPad Air et iPhone 12, et qu’il offrira également une connectivité 5G – ce qui ferait de la nouvelle petite tablette un best-seller, surtout si elle est mis en vente à un prix compétitif.

Prosser mentionne également des haut-parleurs « considérablement améliorés », suggérant que l’iPad Mini pourrait être équipé de haut-parleurs stéréo de type iPad Pro pour une meilleure lecture multimédia.

Mini crayon pomme

Selon les sources de Jon Prosser, l’iPad Mini peut être livré avec un crayon Apple plus petit, bien qu’il n’y ait pas grand-chose à attendre du nouveau stylet intelligent à part une longueur plus courte pour s’adapter aux plus petites dimensions de la tablette.





Crédit image : Jon Prosser / @rendersbyian

Contenu associé