iPad Air 5 (2021) Date de sortie, caractéristiques et rumeurs de spécifications

2020 a été une grande année pour l’iPad Air, avec la tablette de quatrième génération offrant une refonte complète, une augmentation de la taille de l’écran et une hausse des prix à la hauteur. Hormis l’augmentation des prix, l’iPad Air 4 offre une expérience de tablette haut de gamme avec le même design plein écran que la gamme iPad Pro d’Apple, et c’est le premier produit Apple à intégrer un capteur Touch ID dans le bouton d’alimentation.

Avec de si grands changements proposés par la tablette de quatrième génération, que pouvons-nous attendre de l’iPad Air 5 ? Nous décomposons ici toutes les rumeurs et attentes concernant l’iPad Air de nouvelle génération.

Quand le nouvel iPad Air sortira-t-il ?

Alors que l’iPhone et l’Apple Watch ont tendance à recevoir des mises à jour annuelles, on ne peut pas en dire autant de l’iPad Air. En fait, par rapport au reste de la gamme actuelle, l’historique de sortie de l’iPad Air est assez sporadique :

iPad Air (première génération) : novembre 2013

iPad Air (deuxième génération) : octobre 2014

iPad Air (troisième génération) : mars 2018

iPad Air (quatrième génération) : octobre 2020

Dans cet esprit, il semble peu probable qu’Apple suive un cycle de sortie annuel, donc les chances qu’un iPad Air 5 apparaisse en 2021 sont minces – bien qu’il pourrait obtenir une mise à jour en octobre 2021, un an après la sortie de l’iPad Air 4.

Ce qui est plus probable, c’est une sortie en 2022, avec Ming-Chi Kuo prédisant que l’iPad Air obtiendra un écran OLED en 2022 – plus sur les spécificités de l’écran un peu plus tard. Cela est soutenu par un rapport ETNews de mai 2021, pointant également vers une date de sortie 2022 pour un iPad Air compatible OLED.

Ainsi, même si vous gardez l’espoir d’un nouvel iPad Air en 2021, il semble que vous deviez attendre un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, jetez un œil à notre sélection des meilleurs iPads disponibles dès maintenant.







Combien coûtera le nouvel iPad Air ?

L’iPad Air a connu une hausse de prix notable lors du lancement du modèle repensé en octobre 2020, passant d’un prix de départ de 479 £ / 499 $ à 579 £ / 599 $, soit une augmentation de 100 £ / 100 $. Voici combien coûte la gamme actuelle d’iPad Air :

iPad Air (64 Go, Wi-Fi): 579 £ / 599 $

iPad Air (256 Go, Wi-Fi): 729 £ / 749 $

iPad Air (64 Go, Wi-Fi et cellulaire)

iPad Air (256 Go, Wi-Fi et cellulaire)

Avec la hausse des prix encore fraîche dans l’esprit des consommateurs et Apple faisant attention à ne pas brouiller davantage les frontières entre l’iPad Air et l’iPad Pro 11, il est probable qu’Apple s’en tiendra à ses prix actuels avec l’iPad Air de nouvelle génération. , alors attendez-vous à payer environ 579 £ / 599 $ lorsqu’il fera finalement son apparition.







Que proposera l’iPad Air 5 ?

Bien qu’il n’y ait pas eu de fuites importantes autour de l’iPad Air de nouvelle génération, les chuchotements en ligne et les prédictions des analystes nous donnent une vague idée de ce à quoi s’attendre.

Écran OLED

La mise à niveau clé de l’iPad Air de cinquième génération pourrait être un écran OLED amélioré, offrant une expérience plus vive avec des noirs plus profonds que la technologie LCD actuellement utilisée dans la gamme iPad Air.

Selon ETNews, Samsung et LG fourniront les panneaux OLED pour iPad ainsi que pour iPhone et Apple Watch à partir de 2022, l’iPad Air étant le candidat le plus probable pour la mise à niveau.

Ming-Chi Kuo suggère également que le prochain iPad Air sera livré avec un écran OLED, expliquant que même si la technologie OLED est plus chère à produire que la Mini LED utilisée dans la gamme Pro, le risque de brûlure OLED au fil des heures d’utilisation d’un Une seule application pour le travail est trop géniale.

En comparaison, les propriétaires d’iPad Air n’utiliseront généralement pas une seule application pendant des heures, ce qui rend le burn-in OLED moins risqué et un candidat de choix pour la technologie.







Jeu de puces 3 nm amélioré

Bien qu’il soit acquis que le prochain iPad Air comportera un chipset plus puissant, un rapport Nikkei Asia suggère qu’un iPad sorti en 2022 comportera un chipset 3 nm amélioré, dont la sortie est prévue au second semestre.

S’il est probable qu’Apple lancera d’abord le chipset 3 nm sur l’iPad Pro, Apple a tendance à actualiser sa gamme de tablettes Pro au cours du premier semestre, ce qui laisse penser que le chipset pourrait apparaître en premier sur l’iPad Air.

Selon TSMC, la technologie 3 nm offre une augmentation de 10 à 15 % des performances par rapport à un chipset 5 nm comme l’A14 Bionic, tout en améliorant l’efficacité de la batterie de 25 à 30 %. Compte tenu des performances impressionnantes offertes par l’iPad Air actuel, ce sera probablement un saut de performance impressionnant – s’il y a du vrai dans cette affirmation, de toute façon.

Il pourrait même battre le chipset de la gamme iPhone 2022, le même rapport suggérant qu’il arborera un chipset intermédiaire de 4 nm.







Améliorations apportées à iPadOS

Bien que nous ne sachions peut-être pas grand-chose sur les mises à niveau proposées par l’iPad Air de nouvelle génération, nous sommes convaincus qu’il exécutera l’iPadOS 15 récemment annoncé.

La mise à jour axée sur l’iPad, dont la sortie est prévue en septembre 2021, introduit un certain nombre de fonctionnalités attendues depuis longtemps, notamment la possibilité de placer des widgets n’importe où sur l’écran d’accueil comme vous le pouvez sur un iPhone. Les widgets tirent également parti de l’affichage plus grand, contenant plus d’informations à l’écran que leurs homologues iPhone.

La bibliothèque d’applications, une autre fonctionnalité introduite par Apple dans iOS 14, fait également son chemin vers iPadOS 15. Accessible via une nouvelle icône dans votre dock, elle fournira un aperçu de toutes les applications installées intelligemment classées dans différents dossiers.

Il existe également une mise à jour de Swift Playgrounds, l’application qui apprend aux enfants à coder en Swift, avec des codeurs passionnés bientôt capables de créer, de tester et de soumettre des applications iPhone et iPad à l’App Store à partir de l’iPad lui-même.