iPad 2021 Date de sortie, prix et rumeurs de spécifications

Il semble que les préparatifs d’Apple pour mettre à jour le modèle d’iPad abordable soient déjà bien avancés, avec des rumeurs commençant déjà à faire surface sur les fonctionnalités qu’il aura et quand le nouveau modèle arrivera.

Nous examinons ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque l’iPad 9e génération fera ses débuts et combien vous devrez dépenser pour en obtenir un.

Quand l’iPad 2021 sortira-t-il ?

Les iPads ne sont pas tout à fait stables dans leurs dates de sortie sont les iPhones. Au cours des dernières années, Apple a déplacé le moment où il met à jour l’iPad d’entrée de gamme, comme vous pouvez le voir à partir des dates de sortie ci-dessous :

iPad 9,7 pouces (2017) – mars 2017

iPad 9,7 pouces (2018) – Mars 2018

iPad 10,2 pouces (2019) – Septembre 2019

iPad 10,2 pouces (2020) – Septembre 2020

Les rumeurs suggéraient à l’origine que le nouvel iPad pourrait arriver aux côtés d’un nouvel iPad Pro au premier trimestre 2021, mais comme nous le savons maintenant, il n’est jamais apparu.

Ce qui est plus probable, c’est un lancement en septembre 2021, comme ce fut le cas en 2019 et 2020, mais nous mettrons à jour cette section une fois que nous en aurons plus.

Combien coûtera l’iPad 2021 ?

Les prix ont été raisonnablement cohérents pour l’iPad à petit budget, Apple restant autour de 300 à 350 £ (300 à 350 $). Voici comment les derniers modèles se sont alignés :

iPad 9,7 pouces (2017) – 339 £ / 339 $

iPad 9,7 pouces (2018) – 319 £ / 319 $

iPad 10,2 pouces (2019) – 349 £ / 329 $

iPad 10,2 pouces (2020) – 329 £ / 329 $

Le site chinois cnBeta suggère qu’Apple pourrait même baisser le prix avec le modèle 2021, indiquant que le prix américain pourrait commencer à 299 $. Si cela est vrai, alors ce serait certainement une bonne affaire à laquelle beaucoup auraient du mal à résister. Sinon, il semble probable qu’Apple maintienne le prix 2020 pour 2021.

Apple pourrait également envisager une mise à niveau vers son autre tablette économique, avec des rumeurs d’un Apple iPad Mini 6 repensé circulant en ligne.

Quelles nouvelles fonctionnalités Apple apportera-t-il à l’iPad 2021 ?

Les rumeurs les plus fortes semblent concerner le processeur choisi par Apple pour l’iPad 2021. En passant de l’A12 à l’iPad 10,2 pouces (2020), on s’attend à ce que le nouvel iPad 2021 soit livré avec une puce A13 Bionic, qui apparaît également dans le iPhone 11 et iPhone SE (2020).

Une augmentation de la taille de l’écran est également attendue, le nouveau modèle 2021 passant à 10,5 pouces au lieu des 10,2 pouces de son prédécesseur. Cela a en fait beaucoup de sens, car Apple a remplacé l’iPad Air (3rd Generation) avec le nouvel iPad Air (4e Generation) qui comportait un écran plus grand de 10,9 pouces et supprimait le bouton Accueil.

Avec l’habitude d’Apple de réutiliser des pièces de modèles précédents pour mettre à niveau ses produits moins chers, déplaçant l’iPad d’entrée de gamme dans le châssis de l’iPad Air (3rd Generation) lui donnerait un coup de pouce bienvenu en termes de fonctionnalités sans coûter plus cher à Apple en termes de réoutillage ou de conception.

De plus, il conserve la fonction Touch ID qui le rendra familier et abordable, par opposition à l’utilisation du nouveau bouton d’alimentation sur l’iPad Air (4e Generation) ou le Face ID des iPad Pros.

Un changement vers le nouveau format apporterait également une légère réduction de poids, autour de 34 g, et affinerait l’appareil de 1,4 mm.

C’est la suggestion de Macotakara, paraphrasant un fournisseur chinois, qui suggère que le nouvel iPad sera basé sur la conception de l’ancien iPad Air.

Cependant, malgré les avantages évidents de l’utilisation du même châssis que l’ancien iPad Air, la source affirme que l’iPad s’en tiendra à un écran de 10,2 pouces, et non à l’écran de 10,5 pouces de l’iPad Air de troisième génération. Macotakara n’a pas le meilleur bilan pour ce qu’il vaut, alors prenez celui-là avec une pincée de sel.

Il n’y a pas encore de détails sur les caméras ou si l’affichage passera à True Tone, mais nous continuerons à mettre à jour cette fonctionnalité à mesure que plus de détails seront disponibles.

En attendant, consultez notre guide d’achat d’iPad pour voir ce que tout nouveau modèle devra battre.