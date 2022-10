Iowa Television Reporter se présente comme transgenre à la télévision en direct

Nora JS Reichardt, journaliste de télévision, s’est présentée de nouveau aux téléspectateurs de WOI-TV le mardi 4 octobre. Dans un journal télévisé, Reichardt a annoncé qu’elle s’identifierait publiquement comme une femme transgenre à partir de maintenant et que pendant longtemps elle ne l’a pas fait. Je ne pense pas qu’elle serait en mesure de révéler son identité à l’antenne.

Reichardt a été journaliste à la station pendant près d’un an et est apparu sur les écrans de télévision du centre de l’Iowa, a rapporté AP. Cependant, elle a toujours utilisé un nom différent pour déterminer comment être une journaliste à l’antenne et sa vraie personnalité – une femme transgenre.

Reichardt aurait déclaré: «Je ne savais pas s’il y avait un endroit et un espace pour moi pour faire ce genre de travail que j’ai vraiment appris à aimer et à apprécier, tout en devenant moi-même pendant que je le fais, “, a-t-elle déclaré le jour même où elle a officiellement demandé un changement de nom auprès des tribunaux de l’Iowa.

Dans une interview avec un ami qui est un ancien journaliste de la station, Reichardt a révélé qu’elle avait des pensées sur le fait d’être transgenre depuis qu’elle était au lycée. Originaire du Minnesota rural, Reichardt a noté qu’elle n’avait pas les compétences linguistiques ou le vocabulaire pour articuler ce qu’elle traversait. Elle souffrait également au travail, car elle avait toujours l’impression d’être « quelqu’un qu’elle ne ressentait vraiment pas ». Au travail, Reichard portait régulièrement des pantalons et des chemises boutonnées, un ensemble standard pour les présentateurs de télévision.

Reichardt a également mentionné qu’elle avait en quelque sorte atteint un “point de rupture personnel” et qu’elle n’aimait pas la personne qu’elle voyait chaque fois qu’elle devait sortir et continuer le reportage sur le terrain. Elle a dit : « Pourquoi est-ce que je ne me connecte pas avec cette personne ? Pourquoi est-ce que je ne veux pas être cette personne ? La journaliste de télévision a progressivement acquis son identité de femme transgenre au cours de plusieurs années et a entamé un processus de transition médicale en septembre 2021.

Pendant ce temps, Reichardt n’est pas le premier journaliste à faire cette annonce. Le journaliste ESPN MA Voepel a annoncé dans un tweet en août qu’il était en transition et qu’il utiliserait des pronoms masculins tels que lui.

