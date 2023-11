Iowa Hoops : points à retenir de la victoire 110-68 des Hawkeyes contre le Dakota du Nord

Les Hawkeyes de l’Iowa (2-0) ont joué plus serré que leur premier match pendant une grande partie de la première mi-temps, l’Alabama State gardant l’avance de l’Iowa à 2 jusqu’à 2:21 à jouer en première mi-temps. Payton Sandfort a pris feu après avoir commis une faute sur deux lancers francs, puis a réalisé trois tirs à trois (dont un jeu à quatre points) et les Hawks sont entrés à la mi-temps avec une avance de 49-37. Sandfort a terminé avec 17 points sur 5/13 aux tirs et 12 rebonds, un sommet pour l’équipe, tandis que Patrick McCaffery a mené l’équipe avec 22 points sur 12 tirs nets.







Voici quelques points à retenir supplémentaires :

Payton Sandfort a joué comme le meilleur joueur de l’équipe

Même si Sandfort n’est apparu au tableau d’affichage qu’à 2 min 32 s de la fin de la première mi-temps, il est resté engagé jusqu’à ce moment-là avec cinq rebonds, dont trois offensifs. Pour commencer la seconde mi-temps, il a été enfermé, se présentant sur le terrain après avoir récupéré rebond après rebond et accumulé trois passes décisives dans le cadre. Il est implacablement positif en tant que coéquipier – régulièrement le premier à célébrer un tir réussi ou à saluer les joueurs lors d’un temps mort.

Même s’il est tout à fait à l’aise de laisser les autres marquer – Pat a été fantastique ce soir – il avait un grand sens du jeu pour mettre un peu de distance entre les deux équipes avec son emportement pour clôturer la mi-temps. S’il ne le faisait pas, l’Iowa aurait pu se retrouver dans un match très serré jusqu’au bout.

Les lancers francs étaient rugueux

Dans les deux mi-temps, l’Iowa a rapidement mis les Hornets en difficulté. Malheureusement, l’Iowa s’est converti à un taux médiocre de 65,7 % sur 35 tentatives, des points qu’il ne peut pas se permettre d’abandonner lors du prochain match à Creighton. Le plus gros contrevenant était Ben Krikke à 3/8, qui a par ailleurs joué un très beau match lors de sa deuxième participation dans le noir et or de l’Iowa.

Alors que l’Iowa a eu du mal à produire des points sur la ligne, ils ont réussi sur les tableaux offensifs avec 19, ce qui a donné 19 points de seconde chance.

Le train à la mode de Brock Harding

Alors que Harding n’a réalisé que 2 tirs sur 6, son impact est allé bien au-delà de la colonne des buts, puisqu’il a mené l’équipe avec 7 passes décisives pour un deuxième match consécutif. Il a également réussi deux interceptions précoces alors que le match restait en jeu. Il a réalisé son travail le plus excitant au plus profond du temps passé avec de multiples passes éblouissantes pour donner des dunks à ses coéquipiers.

Il n’y a pas eu beaucoup de jeu remarquable de la part de ses camarades de première année, car Owen Freeman a lutté contre des problèmes de faute et l’étroitesse du match en première mi-temps a forcé les vétérans à prendre la parole pour l’essentiel, mais Harding semble être la vraie affaire.

Ensuite : au #8 Creighton, mardi 14/11 à 21h (FS1)

