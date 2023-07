Iowa GOP prévoit le 15 janvier pour les premiers caucus présidentiels. C’est le jour de Martin Luther King Jr.

DES MOINES, Iowa (AP) – Les républicains de l’Iowa ont annoncé samedi que les caucus de nomination présidentielle du parti se tiendraient le 15 janvier, lors de la fête fédérale en l’honneur de Martin Luther King Jr., plaçant les premiers votes de l’élection de 2024 un peu plus de six mois loin alors que le GOP tente de récupérer la Maison Blanche.

Les candidats à la Maison Blanche font campagne dans l’Iowa depuis l’hiver dernier, mais il y a eu une certaine incertitude quant à la date des caucus qui, par tradition, ont lancé le processus de sélection républicain pour un candidat. Ce qui a changé, c’est le calendrier électoral du Comité national démocrate, abandonnant l’Iowa comme premier concours.

Le comité central de l’État du Parti républicain de l’Iowa a voté à l’unanimité pour le troisième lundi de janvier – une date qui est plus tôt de plusieurs semaines que les trois derniers caucus, mais pas aussi tôt qu’en 2008, lorsqu’ils se sont tenus seulement trois jours après le début de la nouvelle année.

Le président du Parti républicain de l’Iowa, Jeff Kaufmann, lors d’un appel avec des journalistes plus tard, a rapporté que le vote avait été unanime et qu’il « n’avait jamais senti que quelqu’un pensait même à voter non » à la date proposée.

« En tant que républicains, nous pouvons, je, nous voyons cela comme honorer l’héritage de Martin Luther King en termes d’avoir un caucus ici », a déclaré Kaufmann, notant également que les membres du comité n’avaient pas envisagé la possibilité que le concours tombe sur le gouvernement fédéral. vacances avant d’arriver à la date.

Les caucus, contrairement aux élections primaires, sont des concours planifiés, financés et menés par les partis, et non par les responsables électoraux de l’État. L’annonce de l’Iowa samedi permet au New Hampshire, qui n’a pas signé de date d’élection primaire mais a encerclé le 23 janvier comme préférence, de protéger son statut de premier dans la nation, qui est codifié dans la loi de l’État qui exige que le concours soit organisé. au moins sept jours avant toute autre primaire.

La décision pourrait avoir des implications pour les deux parties. Les démocrates de l’Iowa attendaient que le GOP fixe une date alors qu’ils tentent de s’adapter aux nouvelles règles du DNC sur leur ordre principal.

Les démocrates ont proposé de tenir un caucus le même jour que le concours des républicains et de permettre aux participants de voter pour le président par bulletin de vote postal. Mais les démocrates de l’Iowa ont déclaré qu’ils ne publieraient peut-être pas immédiatement les résultats.

Cela pourrait permettre à l’État partie de toujours tenir le premier caucus du pays sans défier un nouveau calendrier électoral approuvé par le président Joe Biden et approuvé par le DNC qui appelle la Caroline du Sud à remplacer l’Iowa au premier rang et à donner un coup de pied hors vote primaire le 3 février.

Le mois dernier, les républicains de Caroline du Sud ont adopté le 24 février comme date de la première primaire traditionnelle du Sud, laissant suffisamment de temps au Nevada pour planifier ses caucus républicains sans encombrer le New Hampshire.

« Nous restons déterminés à maintenir les caucus chéris de l’Iowa, les premiers du pays, et nous sommes impatients de tenir un caucus historique dans les mois à venir et de vaincre Joe Biden en novembre 2024 », a déclaré Kaufmann.

