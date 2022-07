Iowa assistant AG poursuit la police de Des Moines pour arrestation en signe de protestation

DES MOINES, Iowa (AP) – Un procureur général adjoint de l’Iowa poursuit la ville de Des Moines et son chef de police pour son arrestation lors d’une manifestation de justice raciale en juin 2020, alléguant qu’il a été taclé, aspergé de gaz poivré et menotté sans raison.

Le procès intenté par le procureur général adjoint Paxton Williams fait partie d’au moins huit affaires déposées contre la police de Des Moines, a rapporté le Des Moines Register. Les affaires impliquent des manifestations après la mort de George Floyd sous la garde de la police de Minneapolis.

Paxton, qui est noir, allègue que la police a utilisé une force inutile et excessive pour l’arrêter devant son domicile. Le procès, déposé le 31 mai devant le tribunal de district du comté de Polk, indique que Williams a ressenti les effets du gaz poivré pendant plusieurs jours et a souffert de douleurs aux épaules, aux bras et aux hanches.

Selon les archives judiciaires, une citation pour défaut de dispersion que Williams a reçue a été rejetée en vertu d’un accord l’obligeant à éviter de nouvelles accusations criminelles pendant six mois.

Un représentant du département de police n’a pas immédiatement répondu mardi à un e-mail sollicitant des commentaires sur le procès. Une porte-parole du bureau du procureur général, Lynn Hicks, a refusé de commenter, qualifiant cela d'”affaire personnelle”.

Paxton poursuit également un sergent de police et 10 agents anonymes. Paxton allègue que le sergent lui a dit quelques heures après son arrestation que la vidéo de la police réfutait les affirmations de Paxton.

