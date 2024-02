Ioulia, la veuve d’Alexeï Navalny, est désormais la nouvelle chef de l’opposition russe.

LONDRES — Ioulia Navalnaïa avait l’habitude d’éviter les caméras, restant en retrait pendant que son mari, le chef de l’opposition russe Alexei Navalny, devenait le plus grand ennemi du président Vladimir Poutine.

Mais après sa mort en prison la semaine dernière, elle est montée sur une scène normalement réservée aux hauts responsables politiques de Munich et a juré que Poutine et ses alliés seraient traduits en justice pour sa mort. Plus tard, elle a juré solennellement : « Je poursuivrai le travail d’Alexeï Navalny. »

Il s’agissait d’une déclaration ambitieuse de la part d’une femme qui a déclaré dans une interview à l’édition russe de Harper’s Bazaar que sa « tâche clé » consistait à prendre soin des enfants et de la maison du couple.

Le nouveau poste de Ioulia Navalnaïa consistera à diriger l’opposition russe à travers l’une des périodes les plus sombres et les plus turbulentes de son histoire.

Le l’opposition est fracturée, et la mort de Navalny lui a porté un coup dur. La question est maintenant de savoir si Navalnaya pourra rallier les troupes de son mari et travailler avec d’autres groupes d’opposition pour réussir à défier Poutine, qui est sur le point de servir encore six ans au Kremlin après l’élection présidentielle de mars.

Poutine a de plus en plus réprimé la liberté d’expression et étouffé la dissidence en Russie, emprisonnant ses opposants et ses critiques.

Navalnaya a l’expérience de tenir tête à Poutine. Elle et Navalny étaient mariés depuis plus de 20 ans et elle était à ses côtés lorsqu’il a contribué à diriger les plus grandes manifestations en Russie depuis l’effondrement de l’Union soviétique et lors des peines de prison qui ont suivi.

Elle a accusé Poutine d’avoir tué son mari – une suggestion que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejetée comme étant « infondée » et « insolente ».

Le risque pour la vie de Navalny a été « longuement discuté » avec son épouse et son équipe proche avant son retour en Russie en 2021 depuis l’Allemagne, où il a reçu un traitement pour empoisonnement avec un agent neurotoxique, a déclaré Vladimir Ashurkov, un ami de longue date des Navalny et un co-fondateur de la Fondation anti-corruption de Navalny.

Néanmoins, « c’était une décision importante » pour Navalnaya de poursuivre le travail de son mari, a-t-il déclaré.

Dans leur mariage, elle était « le roc » sur lequel Navalny comptait. Ils « avaient compris » que Navalnaya ne serait pas politiquement active et resterait à l’écart des projecteurs, a déclaré Ashurkov.

Navalny est revenu d’Allemagne en Russie, suggèrent les analystes, car il savait qu’il serait difficile d’être perçu comme un leader légitime de l’opposition à l’étranger.

Il est peu probable que sa veuve se rende en Russie en raison de problèmes de sécurité et elle est désormais confrontée à un problème similaire pour savoir comment diriger l’organisation de son mari depuis son exil.

Vendredi, peu de temps après l’annonce de la mort de Navalny, elle a rencontré une femme dans une situation similaire : la chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya.

Tsikhanouskaya a pris le relais politique de son mari, le chef de l’opposition biélorusse Syarhei Tsikhanouski, en 2020 après avoir été emprisonné à l’approche de l’élection présidentielle biélorusse.

Elle a mené une campagne réussie mais a fui la Biélorussie après que le président de longue date Alexandre Loukachenko se soit déclaré vainqueur d’une élection largement considérée en Occident comme frauduleuse.

“Nous nous sommes compris sans aucun mot”, a déclaré Tsikhanouskaya à propos de Navalnaya. Tsikhanouskaya a déclaré qu’elle n’avait aucune idée de l’état de son mari, ni s’il était mort ou vivant.

“C’est très difficile de ressentir une telle douleur, mais il faut (…) donner des interviews pour encourager le monde démocratique à prendre des mesures décisives”, a déclaré Tsikhanouskaya dans une interview accordée à l’Associated Press.

Opérant depuis l’étranger depuis près de quatre ans déjà, Tsikhanouskaya a déclaré que vivre en exil politique est un défi. Il est « très important de ne pas perdre le lien avec la population du pays », a-t-elle déclaré.

Cela sera difficile, particulièrement en Russie, où la plupart des Russes continuent de s’informer via les médias d’État contrôlés par le Kremlin.

Bien qu’il ait été le leader de l’opposition russe le plus célèbre – charismatique et plaisantant même alors qu’il purgeait une peine de 19 ans de prison – Navalny n’est presque jamais apparu à la télévision d’État, qui n’a fait que la plus brève mention de sa mort.

Le Kremlin adoptera probablement la même approche à l’égard de Navalnaya, la coupant ainsi du peuple russe via un blocus de l’information soutenu par l’État.

Depuis que Poutine a envahi l’Ukraine, les possibilités de dissidence en Russie se sont encore réduites. Les autorités russes ont renforcé les restrictions d’expression et emprisonné les critiques, souvent des gens ordinaires, parfois pendant des décennies. Des centaines de personnes qui ont déposé des fleurs à la mémoire de Navalny ont été arrêtées, et il sera presque impossible de persuader les Russes de prendre une position publique collective contre Poutine.

Même si Navalnaya fait la une des journaux depuis la mort de son mari, son défi sera de « rester pertinente » lorsque l’intérêt s’estompera inévitablement, a déclaré Graeme Robertson, professeur de sciences politiques à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et auteur d’un livre sur Poutine et la politique russe contemporaine.

Elle pourrait y parvenir, a suggéré Robertson, en soutenant les volontaires et les réseaux politiques de Navalny en Russie pour les maintenir « clandestins mais vivants », ainsi qu’en choisissant un objectif sur lequel se concentrer à court terme.

Lundi, alors qu’elle se rendait à une réunion du Conseil des Affaires étrangères de l’Union européenne, Navalnaya n’a pas perdu de temps pour démontrer à quoi pourrait ressembler cet objectif – et sa direction de l’organisation de Navalny.

Assise aux côtés du chef de la politique étrangère de l’UE, elle a appelé les dirigeants occidentaux à ne pas reconnaître les résultats de l’élection présidentielle de mars, à sanctionner davantage de personnes proches de Poutine et à faire davantage pour aider les Russes qui ont fui à l’étranger.

La Fondation anti-corruption de Navalny a fait la une des médias russes occidentaux et indépendants ces dernières années avec une série de vidéos astucieuses qui ont transformé des enquêtes de corruption autrement ennuyeuses en superproductions Internet.

Mais l’organisation n’a pas réussi à attirer un soutien plus large de la population russe ni à produire un changement politique, et elle n’a pas non plus défini de stratégie sur la manière dont elle gouvernerait.

Tsikhanouskaya, qui est considérée par plusieurs États comme la leader démocratique du Bélarus, a déclaré qu’elle avait fait de la construction d’institutions démocratiques et de la représentation des Biélorusses en Biélorussie une priorité.

Cela comprend un cabinet de transition et des plates-formes où « tous les partis, toutes les forces sont représentés », a-t-elle déclaré, encourageant apparemment Navalnaya à faire de même.

Navalnaya pourrait être la personne qui unifiera l’opposition russe, connue « pour ses désaccords et ses querelles », a suggéré Ashurkov.

“Elle a une très grande réputation”, a-t-il déclaré.

Les tâches qui l’attendent sont ardues, et elle les accomplira tout en pleurant son mari et en luttant pour le retour de son corps.

“En tuant Alexei, Poutine a tué la moitié de moi, la moitié de mon cœur et la moitié de mon âme”, a-t-elle déclaré. “Mais j’ai encore l’autre moitié, et ça me dit que je n’ai pas le droit d’abandonner.”

Le rédacteur d’Associated Press Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, a contribué à ce rapport.