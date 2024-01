iOS vers Windows : comment copier et coller du texte entre votre iPhone et votre PC

Copier et coller du texte a toujours été l’une des fonctionnalités les plus intéressantes intégrées aux ordinateurs et aux appareils mobiles pour gagner du temps. Mais le fonctionnement du processus varie en fonction des appareils et des systèmes d’exploitation que vous utilisez.

Copier et coller entre un iPhone (ou iPad) et un Mac est relativement simple et rapide. Il existe également plusieurs options pour déplacer du contenu entre un appareil Android et Windows. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez copier et coller entre un iPhone et Windows, ou vice versa ? C’est là que les choses se compliquent.

Ni iOS ni Windows n’offrent de méthodes intégrées pour copier et coller entre les deux plates-formes. Cependant, tout n’est pas perdu. Il existe plusieurs façons de combler le fossé entre votre appareil Apple et votre PC Windows, vous permettant de copier et coller du texte dans les deux sens.

Copier et coller avec iCloud

Si vous souhaitez copier et coller du texte entre votre iPhone ou iPad et votre PC Windows, iCloud est une méthode viable. Pour cela, vous pouvez utiliser n’importe quelle application textuelle telle que Notes, Mail, Contacts, Rappels ou même un programme iWork, tel que Pages, Numbers ou Keynote. Notes fonctionne probablement mieux pour le texte à usage général, nous allons donc l’utiliser pour démontrer.

Essayons de copier et coller du texte de votre iPhone vers votre PC Windows. Tout d’abord, assurez-vous que l’application Notes est synchronisée via iCloud. Ouvrir Paramètres et appuyez sur votre nom en haut de l’écran. Sélectionner iCloud > Afficher tout. Appuyez sur le Remarques entrée et allumez l’interrupteur à côté de Synchronisez cet iPhone.

(Crédit : Lance Whitney / Apple)

Ensuite, copiez le texte que vous souhaitez transférer et collez-le dans l’application Notes. Maintenant, passez à votre PC. Ouvrez votre navigateur et connectez-vous au site Web iCloud. Ouvrez le Notes iCloud app et choisissez la note qui contient le texte que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez le texte, faites un clic droit dessus et cliquez Copie dans le menu contextuel. Vous pouvez ensuite coller le texte dans une application sur votre PC Windows.

(Crédit : Lance Whitney/Apple/Microsoft)

Pour passer de Windows à votre iPhone, accédez à nouveau au site Web iCloud sur votre PC. Clique le Nouvelle remarque dans la section Notes de la page, puis ajoutez votre texte à la page. Maintenant, retournez sur votre iPhone et ouvrez l’application Notes. La note que vous avez créée dans Windows sera synchronisée ici. Vous pouvez ensuite copier les éléments que vous souhaitez utiliser à partir de la note et les coller dans diverses applications de votre téléphone.

(Crédit : Lance Whitney / Apple)

Copier et coller à l’aide de Microsoft OneNote

Une autre application que vous pouvez utiliser pour transférer du texte entre iOS et Windows est la version gratuite de Microsoft OneNote. Tout ce que vous avez à faire est de créer une note et d’ajouter votre texte. Vous pouvez ensuite ouvrir l’application sur l’autre appareil pour accéder à la note et copier le texte.

(Crédit : Lance Whitney / Microsoft)

Sur votre ordinateur Windows, accédez au Page du Microsoft Store pour OneNote et téléchargez l’application. Ouvrez OneNote et connectez-vous avec votre compte Microsoft. Vous pouvez ensuite créer une nouvelle note et ajouter le texte que vous souhaitez transférer sur votre iPhone.

Ensuite, installez le Application OneNote sur votre iPhone ou iPad. Lancez l’application sur votre téléphone et connectez-vous avec le même compte Microsoft. Ouvrez la note que vous avez créée dans Windows pour voir le texte que vous avez saisi. Le processus fonctionne de la même manière lorsque vous passez de votre iPhone à Windows.

(Crédit : Lance Whitney / Apple)

AirDroïde

AirDroid est un utilitaire conçu pour synchroniser des fichiers et partager du contenu entre Android et Windows, mais il prend également en charge iOS et vous permettra de copier et coller du texte entre Windows et votre iPhone. La version de base de l’application est gratuite mais vous propose des publicités. Une version premium sans publicité vous coûtera 3,59 $ par mois.

(Crédit : Lance Whitney / AirDroid)

Pour commencer, installez AirDroïde sur votre iPhone. Vous serez invité à créer un compte gratuit pour vous connecter. Ensuite, rendez-vous sur Site Web d’AirDroid sur votre PC Windows et connectez-vous avec le même compte que vous avez utilisé sur l’iPhone. Depuis l’application AirDroid sur votre téléphone, appuyez sur le Mes appareils en haut, puis choisissez l’onglet Site Web AirDroid entrée.

(Crédit : Lance Whitney / AirDroid)

De retour sur le site Web AirDroid sur votre PC Windows, cliquez sur le bouton Presse-papiers icône dans le Boîte à outils fenêtre à droite. Dans le champ Presse-papiers, ajoutez le texte que vous souhaitez transférer sur votre iPhone puis cliquez sur la flèche blanche dans la case bleue.

Recommandé par nos rédacteurs

(Crédit : Lance Whitney / AirDroid)

Revenez à l’écran Web AirDrop dans l’application mobile et vous verrez le texte copié collé dans le champ de texte en bas de la fenêtre. Appuyez sur le texte et sélectionnez Copie pour le copier dans le presse-papiers iOS. Vous pouvez ensuite le coller dans une autre application ou un autre document.

(Crédit : Lance Whitney/Apple/AirDroid)

Vous pouvez également copier et coller depuis votre iPhone vers AirDroid sur le Web. Pour ce faire, copiez simplement le texte que vous souhaitez transférer depuis votre iPhone. Dans la fenêtre Web AirDroid de votre PC, cliquez sur le bouton Rafraîchir bouton. Un message apparaîtra sur votre iPhone, vous demandant d’autoriser AirDroid à coller le texte que vous avez copié. Robinet Autoriser le collage et le texte apparaît dans la fenêtre du presse-papiers AirDroid sur le site Web de votre PC. Vous pouvez ensuite sélectionner le texte pour le copier et le coller ailleurs.

(Crédit : Lance Whitney/Apple/AirDroid)

Snapdrop

Snapdrop est un outil Web gratuit qui vous permet de partager des fichiers et de synchroniser du texte entre différents appareils, notamment un iPhone et un PC Windows. Sur les deux appareils, ouvrez votre navigateur et accédez au Site Web Snapdrop. Le site sous Windows doit afficher une icône pour votre iPhone, tandis que le site sur votre iPhone doit afficher une icône pour votre ordinateur et votre navigateur.

Pour copier du texte de Windows sur votre iPhone, cliquez avec le bouton droit sur l’icône de l’iPhone. Dans la fenêtre Envoyer un message, collez le texte que vous souhaitez envoyer puis cliquez sur Envoyer. Le texte envoyé apparaît dans le champ de texte du site sur votre iPhone, vous permettant de le copier et de le coller ailleurs.

(Crédit : Lance Whitney/Apple/Snapdrop)

Pour passer de votre iPhone à Windows, copiez le texte que vous souhaitez envoyer. Sur le site Snapdrop sur votre téléphone, appuyez sur l’icône de votre navigateur Windows. Appuyez sur le champ Envoyer un message, puis collez le texte copié. Robinet Fait puis appuyez sur Envoyer. Le texte apparaît sur le site sur votre PC Windows à partir duquel vous pouvez le copier et le coller ailleurs.

(Crédit : Lance Whitney / Apple)