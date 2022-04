iOS gagne du terrain ces dernières années, Android domine toujours le marché mondial

Selon les recherches effectuées par StockApps, iOS d’Apple a gagné du terrain au cours des quatre dernières années et a englouti une bonne partie de la part de marché mondiale des systèmes d’exploitation d’Android. Cependant, le système d’exploitation de Google domine toujours le marché.

En 2018, Android détenait une part de marché de 77,32 % alors que cette année, on estime qu’environ 69,74 % de tous les appareils dans le monde fonctionnent sous Android. C’est une baisse de près de 8 % en quatre ans. En revanche, iOS est passé de 19,4 % à 25,49 % au cours de la même période.

Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela, mais la plus évidente est qu’Apple a considérablement élargi sa gamme de smartphones et de tablettes. La société a sorti quatre iPhones phares au cours des deux dernières années au lieu de deux et a mis à jour sa famille iPhone SE. Offrir plus de choix aux clients et à des prix plus bas a sûrement son effet.

Néanmoins, Apple aura du mal à détrôner Android pour une raison simple : la nature open source d’Android. Seuls les appareils Apple sont vendus avec iOS tandis qu’Android peut être implémenté sur divers appareils, pas seulement sur les smartphones et les tablettes. De plus, malgré les efforts d’Apple pour élargir son portefeuille d’appareils iOS, Android a toujours de la variété de son côté, avec des smartphones allant de 100 $ à 1 000 $ et plus.

Ensuite, il y a la domination d’Android sur des marchés où les iPhones sont beaucoup plus chers que leurs rivaux. L’Amérique du Sud et l’Afrique ne sont que deux exemples, car l’ancien marché n’a que 10 % d’adoption d’iOS. En revanche, en Amérique du Nord, Apple détient plus de la moitié de la part de marché.

La source