iOS est sur le point de devenir plus ouvert, à condition que vous viviez dans l’UE • The Register

Apple a abandonné sa lutte contre la désignation de gardien en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), ce qui signifie que iMaker offrira aux citoyens de l’Union européenne un plus grand choix en matière de moteurs de navigation et de magasin d’applications sur iOS.

Le méga-géant américain aujourd’hui annoncé plusieurs changements importants apportés à son système d’exploitation mobile pour les utilisateurs de l’UE avant la date limite du 7 mars à laquelle il doit se conformer au DMA. Ces modifications seront apportées dans iOS 17.4, qui est actuellement en version bêta et devrait officiellement sortir à cette date.

Ces changements majeurs sont les suivants : la prise en charge des marchés d’applications tiers lors de leur création, permettant aux utilisateurs d’obtenir leurs logiciels depuis des endroits autres que l’App Store officiel d’Apple ; accès des développeurs au matériel NFC pour les paiements sans contact ; et la prise en charge des navigateurs alimentés par des moteurs autres que le WebKit d’Apple – ainsi qu’un écran d’invite permettant aux utilisateurs de sélectionner autre chose que Apple Safari comme navigateur par défaut.

Cet écran apparaîtra la première fois que quelqu’un ouvrira Safari sur son appareil. Bien que le navigateur par défaut d’iOS puisse être remplacé par une application non-Safari dès iOS 14, c’est l’invite qui constitue un nouveau développement. Safari est alimenté par le WebKit d’Apple, un moteur que tous les navigateurs iOS doivent utiliser… jusqu’au mois prochain dans l’UE, lorsque iOS 17.4 sera disponible. permettre navigateurs, y compris les navigateurs intégrés aux applications, pour utiliser des moteurs alternatifs.

Cela signifie que Chrome pourra utiliser Chromium et Firefox pourra utiliser son propre Gecko, par exemple. Demandez et vous recevrez, hein, Mozilla ?

Quant au support des places de marché alternatives sur iOS en Europe, Apple a plus de détails ici. Un détail intéressant est que Cupertino veut avoir la preuve que ces souks externes ont les ressources nécessaires pour s’occuper de leurs développeurs et utilisateurs, notamment en disposant d’au moins un million d’euros chaque année. Les règles stipulent :

Pendant ce temps, Epic Games – qui s’est battu contre Apple à propos de ses règles sur l’App Store – a l’intention pour ramener son jeu à succès Fortnite sur iOS en Europe, en utilisant sa propre boutique, après avoir été exclu du marché officiel pour avoir contourné l’obligation d’utiliser le système de paiement de Cupertino.

Cela dit, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, était cinglant à propos des changements apportés par Apple, les qualifiant de « nouvel exemple sournois de conformité malveillante » avec l’Europe et de « déchets brûlants ». Il a signalé que sa maison de jeux continuerait à se battre contre Apple sur son traitement envers les développeurs, estimant que le géant de l’iPhone ne joue toujours pas équitablement ou ne respecte pas les règles fixées par l’UE et d’autres régions.

FUD activé

Apple, bien sûr, n’ouvre pas certaines brèches dans son jardin clos sans essayer d’effrayer les utilisateurs pour qu’ils évitent les changements. Cupertino a déclaré dans son annonce qu’il avait été contraint d’effectuer ces changements et qu’ils rendraient finalement la variante européenne d’iOS moins sûre pour les utilisateurs. La principale crainte est que des applications contenant du code malveillant soient disponibles pour téléchargement et installation à partir de magasins extérieurs, alors qu’Apple affirme que son propre magasin ne permettrait pas que cela se produise. Il en va de même pour les paiements : seul Apple, apparemment, peut vous protéger des escrocs et des escrocs.

“Les nouvelles options de traitement des paiements et de téléchargement d’applications sur iOS ouvrent de nouvelles voies aux logiciels malveillants, aux fraudes et aux escroqueries, aux contenus illicites et nuisibles, ainsi qu’à d’autres menaces à la vie privée et à la sécurité”, a commenté Apple.

Pour contrer ces avenues apparentes, Apple a déclaré que les logiciels distribués via des magasins d’applications alternatifs doivent toujours passer par un processus de vérification, qui comprend des analyses de logiciels malveillants et des évaluateurs humains, et que ces applications auront des feuilles d’informations à leur sujet, avec des captures d’écran, afin que les utilisateurs soient conscient de ce que le logiciel peut et fera.

“Les changements que nous annonçons aujourd’hui sont conformes aux exigences de la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne, tout en contribuant à protéger les utilisateurs de l’UE contre les inévitables menaces croissantes en matière de confidentialité et de sécurité que cette réglementation entraîne”, a déclaré Phil Schiller, membre d’Apple.

Le DMA est conçu pour garantir que les soi-disant contrôleurs d’accès comme Apple, qui, selon l’UE, disposent d’un pouvoir de marché démesuré et de la capacité de couper l’accès des tiers à ses produits, maintiennent un degré d’ouverture garantissant une concurrence loyale. Apple s’est battu contre cette désignation, mais les annonces d’aujourd’hui constituent une concession presque complète.

Nous avons contacté Apple pour voir s’il prévoyait de continuer à faire appel de son statut de contrôleur d’accès, mais nous n’avons pas reçu de réponse.

Frais réduits pour les développeurs – enfin, la plupart, en tout cas

Alors que les utilisateurs iOS peuvent s’attendre à des magasins d’applications tiers et à une véritable différenciation profonde dans leurs navigateurs, les développeurs bénéficient de fonctionnalités allant au-delà de la simple possibilité d’utiliser le matériel NFC de l’iPhone ou d’abandonner WebKit – ils peuvent également en bénéficier financièrement.

Apple ajoute des conditions commerciales à la version européenne d’iOS avec la version 17.4 qui réduiront les commissions à 10 %, soit 17 % « sur les transactions de biens et services numériques ». Les développeurs qui choisissent d’utiliser les propres services de traitement des paiements d’Apple devront débourser trois pour cent supplémentaires, mais les développeurs qui choisissent de traiter les paiements dans leurs propres applications ou de se connecter à un site Web n’auront pas du tout à payer de frais supplémentaires. – un accord bien plus généreux que l’accord que les développeurs américains obtiennent à la suite du combat judiciaire Apple contre Epic.

Cela ne signifie pas pour autant qu’Apple renonce à sa capacité à tirer profit de son App Store. Des « frais de technologie de base » ont été ajoutés qui permettront de générer des revenus considérables auprès des créateurs d’applications qui lancent beaucoup de code.

“Pour les applications iOS en très grand volume distribuées depuis l’App Store et/ou un marché d’applications alternatif, les développeurs paieront 0,50 € pour chaque première installation annuelle au-delà d’un seuil d’un million”, a déclaré Apple à propos des changements DMA.

“Apple estime que moins d’un pour cent des développeurs paieraient des frais de technologie de base pour leurs applications européennes”, a ajouté iGiant.

Oui, c’est déroutant. À tel point qu’Apple a également publié un calculateur de frais pour les développeurs de l’UE.

Quant aux personnes hors d’Europe, désolé – ces changements particuliers ne seront pas disponibles ailleurs.

“Nous limitons ces changements à l’Union européenne parce que nous sommes préoccupés par leurs impacts sur la confidentialité et la sécurité de l’expérience de nos utilisateurs, qui restent notre étoile polaire”, a déclaré Apple. “Dans les semaines et les mois à venir, nous continuerons à dialoguer avec la Commission européenne, la communauté des développeurs et nos utilisateurs européens sur leurs impacts.” ®