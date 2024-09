iOS 18 : organisez l’application Notes de votre iPhone grâce à cette astuce secrète

Apple a publié iOS 18 au grand public le 16 septembre, une semaine après que la société a annoncé sa nouvelle Gamme iPhone 16, Apple Watch série 10 et plus d’infos sur son événement « Glowtime ». La mise à jour apporte une poignée de nouvelles fonctionnalités à votre iPhone, comme des écrans d’accueil et de verrouillage personnalisables. Elle facilite également l’organisation de votre application Notes grâce à des sections réductibles.

Il existe des moyens d’organiser les notes, comme les balises, mais ces méthodes organisent généralement les notes entières et non le contenu de la note. Grâce aux sections réductibles, vous pouvez organiser et ranger le contenu des notes individuelles afin de pouvoir facilement trouver ce que vous cherchez.

En savoir plus: iOS 18 apporte ces nouvelles fonctionnalités à votre iPhone

Si vous avez téléchargé l’une des versions bêta d’iOS 18, voici comment créer des sections réductibles dans Notes pour garder l’application organisée.

Comment créer des sections pliables

1. Ouvrir les notes.

2. Appuyez sur le bouton de nouvelle note (le carré avec un stylo) dans le coin inférieur droit de votre écran.

3. Ajoutez un titre à la note, comme les semaines du mois.

4. Appuyez sur le Aa dans la barre d’outils en haut de votre clavier. Vous devrez peut-être appuyer sur le signe plus (+) dans le coin supérieur droit de votre clavier pour ouvrir la barre d’outils.

5. Robinet Titre ou Sous-titre pour nommer vos sections, comme les jours de la semaine.

6. Remplissez les informations sous vos titres et sous-titres.

7. Appuyez sur l’espace juste devant vos titres ou sous-titres, et une flèche vers le bas apparaîtra à gauche d’eux.

8. Appuyez sur cette flèche et tout ce qui se trouve sous le titre ou le sous-titre s’effondrera.

Appuyez sur les flèches grises sur le côté gauche de l’écran pour réduire et développer les sections. Apple/Capture d’écran de CNET

Il est important de noter que les titres ne se regroupent pas les uns dans les autres, tout comme les sous-titres et les titres. Mais si vous placez un sous-titre sous un titre, le sous-titre peut se regrouper dans le titre. Et tout se regroupera sous un titre s’il y a plus d’un titre dans une note.

Vous pouvez désormais organiser et ranger vos notes. J’ai utilisé cette fonctionnalité pour suivre ma semaine de travail ainsi que mes réunions. De cette façon, je peux facilement revenir sur ce sur quoi j’ai travaillé plus tôt dans la semaine ou me rappeler ce qui m’attend dans la semaine.

