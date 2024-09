iOS 18 : générez des codes de vérification avec l’application Mots de passe

Le piratage de comptes en ligne étant de plus en plus répandu, tous les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils prennent toutes les mesures de sécurité à leur disposition. Si vous utilisez des appareils Apple, envisagez d’utiliser les codes de vérification Apple pour protéger vos comptes. Continuez à lire pour savoir comment cela fonctionne.



Avec iOS 18, Apple a introduit sa première application dédiée Mots de passe, qui regroupe tous vos identifiants et mots de passe enregistrés dans une interface simple et les sécurise derrière l’authentification Face ID ou Touch ID.

En plus de stocker vos mots de passe et vos identifiants de connexion, l’application Mots de passe peut également générer des codes de vérification pour une sécurité de connexion supplémentaire.



L’utilisation de codes de vérification est connue sous le nom d’authentification à deux facteurs (2FA). 2FA offre une sécurité renforcée lors des tentatives de connexion en demandant à l’utilisateur de fournir une information supplémentaire qu’il est le seul à connaître, comme un code généré aléatoirement par un tiers.

Cependant, grâce à l’application Mots de passe d’Apple, si un site propose 2FA, vous pouvez configurer des codes de vérification pour celui-ci sans télécharger d’application tierce. Les codes de vérification sont sauvegardés via iCoud et, une fois configurés, les codes se rempliront automatiquement lorsque vous vous connecterez au site à l’aide de n’importe quel appareil Apple lié à votre compte Apple.

Activer 2FA sur le compte ou le service

Nous expliquerons ici comment configurer et utiliser les codes de vérification sur ‌iPhone‌ et ‌iPad‌. Vous devrez d’abord activer l’utilisation d’une application 2FA sur le site Web ou le service que vous essayez de sécuriser. (Il est plus facile d’effectuer cette première étape sur un ordinateur de bureau, car cela peut très bien impliquer de scanner un code QR affiché à l’écran à l’aide de l’appareil photo de votre ‌‌iPhone‌‌ ou ‌‌iPad‌‌.)



Certains sites ont activé la messagerie texte 2FA par défaut, vous devrez donc probablement explorer les paramètres de sécurité ou de confidentialité pour activer l’utilisation d’une application d’authentification à la place. Sur les comptes X (Twitter), par exemple, l’option se trouve dans le menu Paramètres et support, sous Paramètres et confidentialité ➝ sécurité et accès au compte ➝ Sécurité ➝ Authentification à deux facteurs.

Utilisation des touches de configuration

Une fois que vous avez activé 2FA sur le compte ou le service en question, il vous sera demandé soit de saisir une clé de configuration sur votre appareil, soit de scanner un code QR à l’aide de l’appareil photo de votre appareil. Quelle que soit l’option qui vous est proposée, les étapes suivantes expliquent la marche à suivre.

Ouvrez l’application Mots de passe sur votre ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌. À l’aide du champ de saisie de recherche, saisissez le nom du compte/service. Sélectionnez le compte/service, puis appuyez sur Configurer le code de vérification…. En fonction de l’option qui vous a été proposée, appuyez soit sur le bouton Clé de configuration ou choisissez Scanner le code QR avec l’appareil photopuis suivez les instructions à l’écran.

Si vous avez reçu un code QR, autorisez l’application Mots de passe à utiliser l’appareil photo de votre appareil, puis scannez le code. Une fois que vous avez suivi les étapes ci-dessus, l’application Mots de passe est prête à générer à la volée des codes de vérification valables 30 secondes.

Cela signifie que lorsque vous vous connectez au site ou au service et que vous êtes invité à saisir un code de vérification, votre appareil affichera automatiquement le dernier code au-dessus du clavier virtuel. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le code pour le saisir dans le champ de saisie, et c’est parti.