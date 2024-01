iOS 18 est potentiellement la « plus grande » mise à jour logicielle de l’histoire de l’iPhone

Apple a de grands projets pour iOS 18, selon Bloombergde Mark Gurman.

Dans la section questions-réponses réservée aux abonnés de son Allumer bulletin Aujourd’hui, Gurman a déclaré qu’iOS 18 avait le potentiel d’être la « plus grande » mise à jour logicielle de l’histoire de l’iPhone.

“On m’a dit que le nouveau système d’exploitation est considéré au sein de l’entreprise comme l’une des mises à jour iOS les plus importantes, sinon la plus importante, de l’histoire de l’entreprise”, a-t-il écrit.

Gurman a déclaré qu’il prévoyait de partager plus de détails sur les fonctionnalités spécifiques d’iOS 18 et les modifications prévues à l’avenir, mais nous connaissons déjà deux nouvelles fonctionnalités susceptibles d’être incluses dans la mise à jour, comme indiqué ci-dessous.

iOS 18 sortira en septembre et la première version bêta destinée aux développeurs sortira lors de la conférence annuelle des développeurs d’Apple, la WWDC, en juin.

Prise en charge RCS



En novembre 2023, Apple a annoncé qu’elle prendrait en charge la norme de messagerie multiplateforme RCS dans l’application Messages sur l’iPhone à partir de « plus tard » en 2024, il s’agira donc probablement d’une fonctionnalité iOS 18 basée sur cette période.

La prise en charge de RCS devrait entraîner les améliorations suivantes de l’expérience de messagerie par défaut entre les iPhones et les appareils Android :

Photos et vidéos de plus haute résolution

Messages audio

Indicateurs de frappe

Accusés de lecture

Messagerie Wi-Fi entre iPhones et appareils Android

Discussions de groupe améliorées, y compris la possibilité pour les utilisateurs d’iPhone de quitter une conversation incluant des utilisateurs d’Android

Cryptage amélioré par rapport aux SMS

Ces fonctionnalités modernes sont déjà disponibles pour les conversations iPhone à iPhone avec des bulles bleues, via iMessage, et de nombreuses fonctionnalités sont également disponibles dans des applications de messagerie tierces, telles que WhatsApp et Telegram. La prise en charge de RCS sur iPhone étendra les fonctionnalités aux bulles vertes dans l’application Messages.

Siri plus intelligent



Gurman s’attend à ce qu’iOS 18 intègre une technologie d’IA générative qui “devrait améliorer la façon dont Siri et l’application Messages peuvent répondre aux questions et compléter automatiquement les phrases”. Il a déclaré qu’Apple avait également exploré les fonctionnalités d’IA générative pour d’autres applications sur ses plates-formes, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode.

L’information a rapporté qu’Apple envisage d’incorporer de grands modèles de langage dans Siri pour permettre aux utilisateurs d’automatiser des tâches complexes, une fonctionnalité qui impliquerait une intégration plus profonde avec l’application Raccourcis. Le rapport indique que cette fonctionnalité devrait être publiée dans une mise à jour du logiciel iPhone à venir en 2024, qui serait probablement iOS 18.

L’IA générative a gagné en popularité en 2022 lorsque OpenAI a publié ChatGPT, un chatbot capable de répondre aux questions et autres invites. Google et Microsoft ont lancé des chatbots similaires l’année dernière, alors que de plus en plus d’entreprises se lancent dans ce secteur. Les chatbots sont formés sur de grands modèles de langage, leur permettant de réagir comme un humain.