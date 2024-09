iOS 18 disponible demain avec ces 8 nouvelles fonctionnalités pour votre iPhone

Après plus de trois mois de tests bêta, iOS 18 sera enfin largement diffusé au public ce lundi 16 septembre. La mise à jour devrait être disponible à l’installation demain à partir de 10 heures, heure du Pacifique (13 heures, heure de l’Est) dans l’application Paramètres sous Général → Mise à jour logicielle sur l’iPhone XS et les versions plus récentes.



Ci-dessous, nous avons mis en évidence huit nouvelles fonctionnalités clés incluses dans iOS 18, et Apple a partagé une liste complète des nouvelles fonctionnalités et modifications la semaine dernière.

Notez que les fonctionnalités d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles avant iOS 18.1 et versions ultérieures.

Écran d’accueil personnalisable



iOS 18 vous permet de placer les icônes d’applications n’importe où sur la grille de l’écran d’accueil, et de nouvelles options de personnalisation « Sombre » et « Teinté » permettent de recolorer les icônes d’applications. Vous pouvez également configurer les icônes d’applications pour qu’elles apparaissent plus grandes, sans libellés de texte en dessous.

Centre de contrôle repensé



Le centre de contrôle a été repensé sur iOS 18. Comme l’écran d’accueil, il est désormais plus personnalisable, ce qui vous permet de réorganiser et de redimensionner les commandes sur plusieurs pages. Vous pouvez facilement ajouter d’autres commandes à partir de la toute nouvelle galerie de commandes.

Améliorations d’iMessage



iMessage a reçu une large gamme de nouvelles fonctionnalités sur iOS 18, notamment la possibilité d’utiliser n’importe quel emoji comme réaction Tapback, des effets de texte comme « Shake » et « Explode », des options de formatage comme le gras et le soulignement, la possibilité de programmer des messages à envoyer ultérieurement, la prise en charge RCS pour une messagerie améliorée avec les appareils Android, et bien plus encore.

Application Photos repensée



Apple a annoncé que l’application Photos avait bénéficié de sa plus grande refonte à ce jour sur iOS 18, avec la suppression des onglets au profit d’une mise en page tout-en-un. Ces changements ont suscité la controverse, ce qui a conduit Apple à peaufiner la conception de l’application tout au long de la période de test bêta d’iOS 18.

Verrouille les applications derrière Face ID



iOS 18 introduit la possibilité de verrouiller n’importe quelle application derrière Face ID, Touch ID ou le code d’accès d’un iPhone pour des raisons de confidentialité et de sécurité. De plus, vous pouvez désormais masquer une application, ce qui la déplace vers un dossier d’applications masquées et verrouillées.

Application de mots de passe



iOS 18 inclut une toute nouvelle application Mots de passe qui présente de nombreuses fonctionnalités auparavant disponibles via le trousseau iCloud dans l’application Réglages. L’application facilite la gestion des mots de passe, des clés d’accès, des codes d’authentification à deux facteurs, etc.

Contrôle des distractions



Intégrée à Safari, la nouvelle fonctionnalité Contrôle des distractions peut être utilisée pour masquer certains éléments du site Web, tels que les formulaires d’inscription à la newsletter et les invites d’autorisation de cookies. Cependant, Apple précise que cette fonctionnalité n’est pas conçue pour bloquer les publicités. Si vous masquez une bannière publicitaire, elle redeviendra visible si et quand le contenu de la publicité sera actualisé.

Mode de jeu



D’abord introduit sur Mac, le mode Jeu est désormais disponible sur iPhone. Apple affirme que le mode Jeu « minimise l’activité en arrière-plan pour maintenir des fréquences d’images constamment élevées » pendant le jeu, « réduit considérablement » la latence audio avec les AirPods et rend les manettes de jeu sans fil « incroyablement réactives ».

Lisez notre résumé d’iOS 18 pour en savoir plus sur encore plus de fonctionnalités.