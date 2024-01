iOS 18 : date de sortie possible, nouvelles fonctionnalités, appareils pris en charge et plus encore

iOS 18 ne ressemblera pas aux récentes mises à jour logicielles de l’iPhone, selon des initiés familiers avec les projets d’Apple pour la grande version de l’année prochaine. Au lieu de cela, si l’on en croit les commentaires anonymes provenant du siège social de la société à Cupertino, il pourrait s’agir de la mise à jour iOS la plus importante depuis un certain temps.

C’est un changement par rapport aux dernières années qui ont apporté des mises à jour relativement sans incident, caractérisées par la version iOS 17 de l’année dernière. Bien sûr, cette mise à jour a apporté des changements importants, mais vous ne qualifieriez pas iOS 17 de refonte majeure, mais plutôt d’un réglage fin qui a abouti à des fonctionnalités nouvelles et améliorées.

Ce n’est apparemment pas l’approche qu’Apple adopte avec iOS 18. Mark Gurman, de Bloomberg, qualifie la mise à jour d’iOS 18 d'”encore plus critique que d’habitude”. En effet, les mises à jour matérielles de l’iPhone 16 ne sont peut-être pas aussi remarquables que ce qu’Apple a introduit avec les modèles d’iPhone 15 de cette année, qui comprenaient un appareil photo principal amélioré pour le téléphone d’entrée de gamme et un nouveau design en titane et un chipset plus puissant pour l’iPhone 15 Pro. des modèles.

“Apple mise sur [iOS 18] vendre aux gens le nouveau [iPhone] des modèles,” Gurman a écrit l’année dernière. Et le battage médiatique n’a fait qu’augmenter au cours des mois qui ont suivi.

“On me dit que le nouveau système d’exploitation est considéré au sein de l’entreprise comme l’une des mises à jour iOS les plus importantes, voire la plus importante, de l’histoire de l’entreprise.” Gurman a écrit en janvier.

La raison pour laquelle cela a tout à voir avec l’IA, qui promet d’occuper le devant de la scène dans certaines des fonctionnalités prévues pour iOS 18. Cela place Apple dans la position d’espérer répondre à Google, qui fait des fonctionnalités basées sur l’IA une pièce maîtresse de l’expérience. avec ses téléphones Pixel et Samsung, qui a fait des outils Galaxy AI une pièce maîtresse de son récent lancement du Galaxy S24.

Apple peut-il se démarquer avec les fonctionnalités prévues dans iOS 18 ? Nous ne le saurons pas avant d’avoir reçu le premier aperçu d’iOS 18 au milieu de 2024 au plus tôt. Mais voici ce que nous savons sur iOS 18 et ses fonctionnalités prévues jusqu’à présent.

Aperçu d’iOS 17 à la WWDC 2023 (Crédit image : Apple)

Bien qu’Apple ne publie pas de calendrier pour ses mises à jour iOS, nous avons une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre du lancement d’iOS 18 étant donné les antécédents prévisibles de l’entreprise en matière de planification des mises à jour logicielles pour iPhone.

Si l’on en croit les performances passées, le premier mot officiel que nous entendrons sur iOS 18 sera lors de la conférence mondiale des développeurs de 2024, lorsque Apple présentera en avant-première la mise à jour logicielle ainsi que des mises à jour similaires de ses logiciels iPad, Apple Watch et Mac. Il n’y a pas de date fixe pour la WWDC 2024, mais l’événement des développeurs d’Apple a généralement lieu début juin.

Une version bêta du développeur pour iOS 18 serait disponible pour iOS 18 à la WWDC 2024, avec une version bêta publique quelques semaines plus tard. Les anciens programmes bêta d’iOS ont fonctionné tout l’été avec des mises à jour fréquentes pour les corrections de bugs et les nouvelles fonctionnalités. Tout devrait culminer juste avant le début de l’automne, lorsqu’une version complète d’iOS 18 sera disponible en téléchargement dès l’arrivée des modèles d’iPhone 16 dans les magasins. Habituellement, cela se produit vers la mi-septembre.

Des rapports ont fait surface début novembre selon lesquels Apple suspendait le développement d’iOS 18 pour éliminer les bogues apparus lors de la première version importante d’une version interne du logiciel. Cependant, à l’époque, cette pause ne devait durer qu’une semaine, et depuis lors, nous n’avons rien entendu suggérant qu’il y ait eu un impact sur le calendrier de publication normal d’Apple pour les mises à jour iOS.

iOS 18 : appareils pris en charge

iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max (Crédit image : Tom’s Guide)

Il n’y a pas de mot officiel sur les iPhones actuels qui pourront exécuter iOS 18 et lesquels verront la fin du support. Pour iOS 17, Apple a abandonné la prise en charge de l’iPhone 8, de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus, tous les appareils sortis à l’automne 2018. Cela est conforme à l’habitude d’Apple de fournir environ cinq ans de support logiciel et de sécurité pour ses téléphones. .

Si Apple s’en tenait à cette fenêtre de cinq ans, cela placerait les téléphones sortis en 2019 sur le billot pour la prise en charge d’iOS 18. À partir de cet automne, les iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max atteindront la barre des cinq ans, ce qui signifie qu’ils seront les plus susceptibles d’être coupés des futures mises à jour iOS.

Cela dit, nous ne saurons pas quels téléphones sont définitivement pris en charge jusqu’à ce qu’Apple l’annonce. Cela se produit généralement au cours de l’aperçu iOS pendant la WWDC.

iOS 18 : fonctionnalités rumeurs

(Crédit image : Shutterstock)

Il est bien trop tôt pour parler de fonctionnalités spécifiques à venir sur l’iPhone avec la mise à jour iOS. Mais un thème général émerge dans les premiers rapports sur les projets iOS 18 d’Apple, et tout est centré sur l’intelligence artificielle jouant un rôle central dans la mise à jour. C’est pourquoi un certain nombre de sources Apple ont déclaré aux journalistes qu’iOS 18 était l’une des versions les plus importantes de l’histoire d’Apple.

Au cours de la dernière année, nous avons vu de nombreuses entreprises technologiques introduire de nombreux produits basés sur l’IA, du ChatGPT d’OpenAI au chatbot Bard de Google et à ses produits phares Pixel 8 alimentés par Tensor G3. La dernière entreprise faisant l’actualité de l’IA est Samsung, qui a fait des fonctionnalités de l’IA la pièce maîtresse du lancement du Galaxy S24 de cette année. Les derniers téléphones de Samsung prennent désormais en charge les outils de retouche photo qui utilisent l’IA générative et incluent des fonctionnalités telles que des traductions en direct pendant les appels téléphoniques, des fonctionnalités de résumé automatique pour Notes et la possibilité de rechercher des éléments simplement en encerclant une image sur l’écran de votre téléphone.

Pour l’essentiel, Apple est resté à l’écart, mais cela semble changer au cours des 12 prochains mois, notamment en ce qui concerne les logiciels présents sur ses téléphones. Plus précisément, Apple investirait massivement pour développer l’IA conversationnelle, selon un rapport paru dans The Information. L’idée est que les utilisateurs d’iPhone pourraient automatiser des tâches impliquant plusieurs étapes à l’aide de simples commandes vocales. Considérez-le comme une version plus intelligente de Siri, l’assistant numérique intégré à votre téléphone.

Ajoutant à cette spéculation, l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities s’attend à ce qu’Apple lance son propre chatbot IA fin 2024, citant les projets de l’entreprise de construire des serveurs IA pour gérer la charge de travail attendue. Le calendrier de fin 2024 correspond aux dates de sortie probables de l’iPhone 16 et d’iOS 18.

L’iPhone 16, en particulier, pourrait bénéficier des efforts d’Apple en matière d’IA. Leaker Revegnus s’est servi du réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter pour proclamer que Apple va utiliser de gros modules de langage (LLM) pour sa refonte Siri. Pour les iPhones actuels, cela signifie que de nombreuses fonctionnalités d’IA pourraient être basées sur le cloud ; l’iPhone 16, cependant, devrait avoir la puissance de traitement nécessaire pour exécuter ces fonctionnalités d’IA sur l’appareil lui-même. Des rapports ultérieurs ont suggéré que l’IA intégrée aux appareils était la clé des projets d’Apple.

Une grande partie de cela sera probablement alimentée par la famille de puces A18 prévue pour la gamme iPhone 2024. Tous les modèles d’iPhone 16 devraient fonctionner sur une sorte de système sur puce A18, le silicium plus puissant alimentant les modèles d’iPhone 16 Pro. Quel que soit le modèle, il devrait y avoir suffisamment de puissance de traitement sous le capot pour gérer toutes les fonctionnalités d’IA développées par Apple, ce qui contribue non seulement à la vitesse, mais également à la confidentialité, car aucune de vos données ou requêtes ne doit quitter votre iPhone.

Vous remarquerez un manque de détails dans les discussions sur ces fonctionnalités basées sur l’IA à venir sur iOS 18. Nous nous attendons à ce que plus de détails apparaissent d’ici la WWDC 2024, car nous recevons également des informations sur des mises à jour plus conventionnelles des applications existantes.

iOS 18 : prise en charge du RCS

(Crédit image : Futur)

Apple a déjà confirmé une autre fonctionnalité à venir sur l’iPhone cette année, et la plupart des gens semblent penser qu’elle fera partie d’iOS 18. En novembre dernier, Apple a confirmé que la prise en charge de RCS arriverait sur l’iPhone via une future mise à jour logicielle courant 2024.

RCS, ou Rich Communication Services, est un protocole de messagerie texte utilisé par les applications de messagerie Android. Apple a clairement indiqué que sa propre plate-forme iMessage ne mènerait nulle part : elle resterait le moyen par lequel les utilisateurs d’iPhone communiquent entre eux. Ce qui change, c’est la prise en charge des SMS depuis votre iPhone vers les utilisateurs d’Android. Même si la division bulle verte/bulle bleue qui existe actuellement persistera, cela devrait signifier une amélioration de la communication inter-plateforme. Il est supposé que des fonctionnalités telles que les indicateurs de saisie et les accusés de lecture seront désormais prises en charge lors de l’envoi de SMS avec des appareils Android.

L’engagement d’Apple à prendre en charge RCS est une volte-face pour l’entreprise, Apple ayant déjà dit aux utilisateurs d’Android qui souhaitaient des expériences d’envoi de SMS moins maladroites avec les appareils iOS d’« acheter un iPhone ». Le changement d’avis d’Apple pourrait être inspiré par la possibilité d’une réglementation en Europe, tout comme la façon dont les règles de l’UE ont poussé Apple à adopter la connectivité USB-C pour l’iPhone 15.

Perspectives iOS 18

Même sans beaucoup de détails plus fins à ce stade, iOS 18 semble être une mise à jour très importante qui offrira de nombreuses nouvelles fonctionnalités à votre iPhone, même aux modèles actuels. Nous sommes impatients de voir plus de détails sur la mise à jour et les prochains mois précédant la WWDC 2024, en particulier sur la manière dont Apple a l’intention d’étendre les capacités basées sur l’IA de ses téléphones.

