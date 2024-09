iOS 18 : comment créer un itinéraire dans Maps pour votre prochaine randonnée, marche ou course

Apple a publié iOS 18 au grand public le 16 septembre, une semaine après que la société a annoncé sa nouvelle Gamme iPhone 16, Apple Watch série 10 et plus d’infos sur son événement « Glowtime ». La mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités à votre iPhone, notamment la messagerie RCS et une application Calculatrice mise à jour. Elle met également à jour votre application Plans, qui vous permet désormais de planifier un itinéraire de marche, de course ou de conduite.

Créer un itinéraire personnalisé est idéal pour planifier une randonnée ou d’autres activités de plein air, et cela peut vous aider à rester sur la bonne voie pour ne pas vous perdre. Cette fonctionnalité peut également vous indiquer la distance d’un itinéraire personnalisé, ainsi que votre altitude tout au long de votre parcours. Si vous êtes à Denver, j’imagine qu’il indique simplement « Là-haut ».

En savoir plus: iOS 18 apporte ces nouvelles fonctionnalités à votre iPhone

Voici comment créer votre propre itinéraire personnalisé dans Maps.

Créer un itinéraire personnalisé sur Apple Maps sur iPhone

1. Ouvrir Cartes.

2. Appuyez longuement à l’endroit où vous souhaitez commencer votre itinéraire pour déposer une épingle.

3. Robinet Plus.

4. Robinet Créer un itinéraire personnalisé.

À partir de là, vous devez tracer votre itinéraire en appuyant sur votre carte. Vous pouvez appuyer sur les intersections et les points de repère, comme les restaurants et les magasins, et l’application commencera à cartographier votre itinéraire. Vous pouvez également appuyer sur les intersections et les emplacements non marqués sur votre carte pour une approche plus précise de la création de votre itinéraire.

Vous n’avez pas non plus besoin d’appuyer sur un emplacement proche de votre dernier point d’itinéraire. Après avoir appuyé sur Créer un itinéraire personnalisévous pouvez appuyer sur un emplacement situé à des kilomètres et Maps créera un itinéraire pour vous.

Il est important de noter que si vous appuyez sur un emplacement situé à des kilomètres de l’endroit où vous commencez votre itinéraire, Maps trouvera un chemin qui n’implique pas de traverser des murs comme le bonhomme Kool-Aid. À cet égard, créer un itinéraire revient à obtenir des indications routières sur Maps.

Apple/Capture d’écran de CNET

Lors de la création de votre itinéraire, Maps vous proposera également trois options d’itinéraire : marche arrière, aller-retour et boucle fermée.

L’option Inverser inverse votre itinéraire de sorte que l’endroit où vous avez commencé initialement se trouve désormais là où votre itinéraire se termine. L’option Aller-retour cartographie votre itinéraire sur lui-même afin que vous commenciez et terminiez là où vous avez commencé sur un seul chemin. L’option Boucle fermée termine également votre itinéraire là où vous avez commencé, mais pour les itinéraires circulaires.

Une fois votre itinéraire créé, appuyez sur Sauvegarder et il vous sera demandé de nommer votre itinéraire. Appuyez ensuite sur Fait.

Maps téléchargera également votre itinéraire personnalisé sur votre iPhone, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la perte de réception, surtout si vous faites de la randonnée dans la nature.

Où trouver votre itinéraire personnalisé

Une fois votre itinéraire personnalisé enregistré, il sera déplacé vers votre bibliothèque dans Maps. Voici comment y accéder.

1. Ouvrir les cartes.

2. Robinet Lieux, guides et itinéraires sous la barre de recherche dans Maps.

3. Robinet Itinéraires.

4. Sélectionnez l’itinéraire que vous souhaitez emprunter.

Appuyez ici pour trouver vos itinéraires enregistrés. Apple/Capture d’écran de CNET

Après avoir sélectionné l’itinéraire, Maps l’affichera sur votre carte. Si vous êtes proche du début de votre itinéraire, appuyez sur Aller et votre iPhone vous indiquera les directions à suivre tout au long de votre itinéraire. Mais si vous n’êtes pas près du début de l’itinéraire, vous pouvez appuyer sur Instructions et Maps vous indiquera comment vous rendre au début de votre itinéraire.

Pour en savoir plus sur iOS 18, voici mon avis sur iOS 18toutes les façons de personnaliser votre écran d’accueil et notre aide-mémoire iOS 18. Vous pouvez également consulter tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement de septembre.