iOS 18.2 vous permet de créer des Emoji, déployé en version bêta au cours des « semaines à venir »

Apple vendredi annoncé il déploiera l’accès à ses nouvelles fonctionnalités Genmoji, Image Playground et Image Wand aux utilisateurs qui utilisent les versions bêta des développeurs iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2 « au cours des prochaines semaines ».



Le texte intégral de l’article d’actualité d’Apple, partagé sur le site Web Feedback Assistant :

Avec les versions bêta iOS et iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2, vous pouvez rejoindre la liste d’attente pour un accès anticipé à Image Playground, Genmoji et Image Wand afin de tester et d’aider à améliorer ces fonctionnalités. Vous pouvez demander l’accès à l’une de ces expériences : – Application Image Playground

– Intégration d’Image Playground dans Messages ou Freeform

– Intégration de Genmoji dans le clavier emoji, ou

– Image Wand dans la palette d’outils Apple Pencil dans Notes Nous déploierons l’accès à Image Playground, Genmoji et Image Wand au cours des prochaines semaines. Lorsque les fonctionnalités seront prêtes à être testées, vous en serez informé. Après avoir reçu l’accès, vous pouvez appuyer sur le pouce vers le haut ou le pouce vers le bas qui apparaissent avec chaque résultat dans Image Playground, Genmoji et Image Wand afin de fournir des commentaires.

Comme mentionné par Apple, les fonctionnalités ont une liste d’attente. Certains utilisateurs ont eu accès aux fonctionnalités quelques minutes après la publication des versions bêta par Apple, mais d’autres attendent toujours, l’annonce d’Apple apporte donc de la clarté à ceux qui attendent toujours.

Genmoji, Image Playground et Image Wand font partie des nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence introduites dans les versions bêta des développeurs iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2, avec d’autres, notamment l’intégration ChatGPT pour Siri, Visual Intelligence sur tous les modèles d’iPhone 16 et le possibilité de décrire des tons personnalisés pour le texte dans les outils d’écriture.

Genmoji peut générer des emoji personnalisés en fonction de votre description, Image Playground peut générer des images de type dessin animé en fonction de votre description et Image Wand peut transformer un croquis en une image appropriée dans l’application Notes.

Les premières fonctionnalités Apple Intelligence seront lancées au public avec iOS 18.1 la semaine prochaine, en anglais américain uniquement. Ces fonctionnalités incluent des outils d’écriture, des résumés de notifications, des réponses suggérées dans les applications Messages et Mail, un outil « Nettoyer » dans l’application Photos pour supprimer rapidement des objets de l’arrière-plan des photos, et bien plus encore. iOS 18.2 devrait être rendu public en décembre avec Genmoji, Image Playground et les fonctionnalités supplémentaires.

iOS 18.2 et les autres versions bêta étendent également Apple Intelligence à l’anglais localisé parlé au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, avec des langues supplémentaires comme l’allemand, l’italien et le coréen qui suivront l’année prochaine.

Apple Intelligence sur iOS nécessite un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max ou n’importe quel modèle d’iPhone 16.