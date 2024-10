iOS 18.2 pour permettre aux utilisateurs de définir de nouvelles applications d’appel et de messagerie par défaut

La première version bêta développeur pour iOS 18.2 a commencé à être déployée auprès des utilisateurs inscrits. Les premiers utilisateurs commencent désormais à mettre la main sur le nouveau logiciel. Rapidement, on a découvert qu’Apple ajoutait la possibilité de définir de nouveaux paramètres par défaut pour les applications d’appel et de messagerie.

Dès le lancement de la version bêta du développeur iOS 18.2, le site Web des développeurs d’Apple a publié une nouvelle série de notes relatives au logiciel. Dans ce document, la société de Cupertino, en Californie, affirme que tous les utilisateurs pourront personnaliser leurs applications par défaut. « De nouveaux paramètres d’appel et de messagerie par défaut sont également désormais disponibles pour tous les utilisateurs du monde entier », confirme Apple.

On pensait à l’origine que cette fonctionnalité n’était disponible que pour les utilisateurs d’iPhone dans l’Union européenne (UE). Cette année, Apple a été au centre de nombreux changements réglementaires récents. Cependant, c’est une surprise rafraîchissante d’apprendre qu’Apple ajoute encore plus d’options de personnalisation via iOS 18.

Selon ceux qui passent du temps avec iOS 18.2, vous pourrez définir de nouveaux paramètres par défaut à l’aide d’une toute nouvelle section dans l’application Paramètres. Avec la possibilité de gérer les applications par défaut, les utilisateurs d’iPhone peuvent personnaliser les applications par défaut pour utiliser les fonctionnalités de base du téléphone. Les utilisateurs d’iPhone peuvent déjà définir l’application par défaut pour des outils tels que le navigateur et la messagerie électronique. Cela s’étend également aux options telles que les mots de passe, les claviers et le filtrage des appels.

Conformément aux modifications réglementaires de l’UE, Apple prend en charge une tonne d’options de personnalisation pour les utilisateurs. Cela inclut l’option largement attendue permettant de charger des applications tierces ainsi que d’autres marchés d’applications disponibles sur iPhone. Cependant, ces changements n’affectent Apple qu’au sein de l’UE. Au Canada, le jardin clos d’Apple est toujours très actif et bon nombre de ces changements ne sont pas disponibles. Cependant, à mesure que ces changements régionaux se poursuivent, les chances qu’ils deviennent une norme mondiale augmentent de plus en plus.

Source: Pomme Via: Le bord