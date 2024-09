iOS 18.2 devrait arriver en décembre avec des fonctionnalités de génération d’images

L’intelligence d’Apple sera probablement au cœur de l’événement iPhone 16 d’Apple plus tard dans la journée, même si le système d’intelligence personnelle de l’entreprise ne sera pas disponible au public avant la sortie d’iOS 18.1 en octobre. Dans la dernière édition de son Bulletin d’information Power OnMark Gurman de Bloomberg rapporte que les fonctionnalités de génération d’images dont Apple a parlé lors de sa conférence WWDC en juin ne seront pas prêtes avant iOS 18.2, qui pourrait arriver en décembre.

« Apple a décidé de reporter ses nouvelles fonctionnalités de génération d’images à iOS 18.2 (au lieu de 18.1), dont la sortie est prévue en décembre », a écrit Bloomberg. « Cela inclut l’application Image Playground et la fonctionnalité Genmoji, qui utilise l’IA pour créer des émojis à partir de texte saisi. »

Image Playground est la version d’Apple de la technologie de génération d’images DALL·E d’OpenAI. Elle sera disponible dans diverses applications, notamment Messages et Notes, et existera également en tant qu’application autonome. Apple a déclaré que toutes les images seront créées directement sur les appareils éligibles à Apple Intelligence, ce qui signifie qu’il n’y aura aucune limitation quant au nombre d’images que les utilisateurs peuvent créer.

Genmoji est une autre nouvelle fonctionnalité d’Apple Intelligence annoncée par Apple à la WWDC. Elle permettra aux utilisateurs de créer des émojis originaux à l’aide d’une invite en langage naturel. Cette fonctionnalité, qui devrait arriver dans iOS 18.2 en même temps qu’Image Playground, permettra également aux utilisateurs de créer des Genmoji de personnes à l’aide de leurs photos.

Au lancement, Apple Intelligence sera disponible sur la famille iPhone 16, l’iPhone 15 Pro de l’année dernière, ainsi que sur tous les iPad et Mac équipés de puces Apple Silicon (M1 ou plus récentes). Apple est une entreprise qui évolue lentement, et le déploiement progressif des fonctionnalités d’Apple Intelligence suggère qu’il est peu probable que les nouvelles fonctionnalités d’IA générative lancent un nouveau cycle de mise à niveau dans les mois à venir. Apple a également confirmé qu’Apple Intelligence ne sera pas lancé dans l’UE et en Chine cette année.