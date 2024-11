iOS 18.1 vous permet d’enregistrer des appels iPhone et apporte l’intelligence Apple à certains

Apple a publié iOS 18.1 le 28 octobre, environ un mois après que le géant de la technologie ait corrigé quelques bugs de l’iPhone avec iOS 18.0.1. Apple a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités à votre iPhone lors de sa sortie iOS 18 en septembre – comme la messagerie RCS et la personnalisation de l’écran d’accueil – et la dernière mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités et correctifs pour de nombreux iPhones. La mise à jour apporte également quelques fonctionnalités Apple Intelligence aux personnes en dehors de l’UE et de la Chine qui possèdent un iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi que tous les appareils de la gamme iPhone 16.

Pour télécharger la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logicielrobinet Mettre à jour maintenant et suivez les invites sur votre écran.

Voici quelques-unes des fonctionnalités qu’iOS 18.1 pourrait apporter à votre iPhone.

L’enregistrement des appels arrive sur votre iPhone

Appelez ce numéro pour une surprise de vacances. Apple/Capture d’écran par CNET

Avec iOS 18.1, votre iPhone peut désormais enregistrer les appels téléphoniques. Une fois que vous êtes en communication, vous devriez voir un symbole dans le coin supérieur gauche de votre écran qui ressemble à une barre de son. Appuyez dessus et vous commencerez à enregistrer votre appel téléphonique. Une fois que vous commencez à enregistrer un appel, une voix automatisée vous annoncera, ainsi qu’à la personne sur l’autre ligne, que l’appel est en cours d’enregistrement après un délai de 3 secondes. Cette fonctionnalité fonctionne que vous parliez à un autre utilisateur d’iPhone ou à un utilisateur d’Android.

Une fois votre appel terminé ou si vous arrêtez l’enregistrement, votre iPhone enregistrera l’enregistrement dans votre application Notes. Vous pouvez ensuite réécouter l’appel dans Notes. Les iPhones plus récents, comme l’iPhone 14 Pro, peuvent également voir les transcriptions de l’appel dans Notes, mais les iPhones plus anciens, comme l’iPhone XR, ne le peuvent pas.

Avant d’utiliser cette fonctionnalité, veuillez vérifier auprès des forces de l’ordre locales la légalité de l’enregistrement des appels, juste au cas où.

Fonctionnalités Apple Intelligence

La dernière mise à jour iOS introduit une poignée de fonctionnalités Apple Intelligence sur certains iPhones, telles que des outils d’écriture pour les e-mails, l’outil photo Clean Up et un Siri mis à niveau. Cela signifie que vous pouvez demander à votre iPhone de relire et de réviser vos e-mails avant de les envoyer, de supprimer les éléments gênants des photos et bien plus encore.

Cependant, avant d’utiliser ces fonctionnalités, vous devez vous inscrire sur la liste d’attente Apple Intelligence. Pour ce faire, allez sur Paramètres > Apple Intelligence et Siri > Rejoignez Apple Intelligence Liste d’attente et appuyez sur Rejoindre la liste d’attente. Une fois votre approbation approuvée, vous aurez accès aux fonctionnalités Apple Intelligence ci-dessus.

À gauche se trouve mon message original et à droite le message réécrit avec Apple Intelligence. J’aime mieux mon original, mais c’est juste moi. Apple/Capture d’écran par CNET

Mais ce ne sont pas toutes les fonctionnalités Apple Intelligence disponibles sur votre iPhone. Par exemple, Genmoji, le générateur d’emojis alimenté par l’IA d’Apple, n’est pas inclus dans cette mise à jour iOS, il le sera donc dans une future mise à jour.

Ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les personnes en dehors de l’UE et de la Chine et qui possèdent un iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi que la gamme iPhone 16. Si vous possédez le modèle de base iPhone 15 ou inférieur, vous ne pourrez pas accéder à ces fonctionnalités pour le moment.

Prise en charge de la messagerie RCS mise à jour

Lorsque Apple a publié iOS 18, la prise en charge de la messagerie RCS a été apportée aux iPhones. Avec iOS 18.1, il étend cette fonctionnalité pour inclure Messages for Business. Avant cette mise à jour, Messages for Business n’était disponible que via iMessage, ce qui pourrait permettre à davantage d’entreprises de communiquer plus facilement avec les iPhones.

Ajustements du centre de contrôle

L’un des grands changements apportés par iOS 18 aux iPhones était un centre de contrôle remanié, et Apple a apporté quelques ajustements à ces modifications dans iOS 18.1.

Avec iOS 18.1, si vous accédez à votre centre de contrôle et appuyez sur la vignette Connectivité – où vous pouvez trouver votre Wi-Fi, votre mode avion et des paramètres similaires – vous verrez que quelques commandes sont désormais en forme de tuile plutôt que de rangées. façonné. Il s’agit d’un petit changement, mais il pourrait être utile en vous permettant de contrôler plus facilement vos paramètres de connectivité.

Apple/Capture d’écran par CNET

Vous pouvez également ajouter des contrôles indépendants pour Wi-Fi, VPN, AirDrop et Satellite au Control Center. Auparavant, ces contrôles étaient présents dans la vignette Connectivité ou sur la page Connectivité du Centre de contrôle, mais vous ne pouviez pas les ajouter en tant que contrôle propre. Apple vous permettait auparavant d’ajouter un contrôle Bluetooth indépendant au Control Center.

Il existe également de nouveaux contrôles de niveau et de mesure que vous pouvez ajouter à votre centre de contrôle. Niveau et Mesure peuvent être utiles pour les rénovations si vous n’avez pas de ruban à mesurer ou de niveau à bulle sous la main.

Si vous n’aimez plus la configuration de votre centre de contrôle, Apple a ajouté un moyen de réinitialiser votre centre de contrôle à la disposition par défaut. Aller à Paramètres > Centre de contrôle et appuyez sur Réinitialiser le centre de contrôle.

Modifier l’adresse e-mail principale de l’identifiant Apple

Avec iOS 18.1, Apple vous permet désormais de modifier ou d’ajouter une nouvelle adresse e-mail principale pour votre identifiant Apple. Pour faire l’un ou l’autre, allez dans Paramètres > Identifiant Apple > Connexion et sécurité. De là, vous pouvez appuyer sur l’option pour Ajouter un e-mail ou un numéro de téléphone ou vous pouvez appuyer sur une adresse existante et appuyer sur le bouton à côté de E-mail principal. Une fois votre adresse e-mail principale définie, Apple enverra des messages à cette adresse.

Widgets d’écran d’accueil teintés

Apple a également ajusté la fonctionnalité iOS 18 qui vous permet de teinter les applications de votre écran d’accueil dans iOS 18.1. Désormais, si vous ajoutez une teinte à vos applications, elle sera également appliquée aux widgets de votre écran d’accueil, comme l’horloge, la batterie et le calendrier. Avant cette mise à jour, les widgets n’étaient pas affectés par la teinte, uniquement les applications.

Apple/Capture d’écran par CNET

Détection de l’apnée du sommeil

Apple a annoncé en septembre qu’Apple WatchOS 11 apporterait la détection de l’apnée du sommeil aux montres Apple compatibles. La fonctionnalité a ensuite été approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis. Et selon MacRumeursiOS 18.1 active la fonctionnalité sur les modèles Apple Watch compatibles associés à un iPhone exécutant le logiciel.

Clavier emoji étendu

Un autre changement dans iOS 18.1 est l’extension du clavier emoji. Désormais, si vous accédez à votre clavier emoji et que vous balayez vers la gauche, au lieu de voir la section des autocollants fréquemment utilisés, vous verrez une section pour vos autocollants personnalisés. Si vous balayez à nouveau vers la gauche, vous serez dans un nouveau menu qui vous donnera un accès complet à vos Memoji, vous permettant de les utiliser facilement à la place d’autres emoji.

Les emoji du clavier emoji sont également légèrement plus grands que dans iOS 18. Ce n’est pas un changement bouleversant, mais il est là.

Glisser-déposer avec la mise en miroir de l’iPhone

Selon MacRumeurssi vous possédez un iPhone sous iOS 18.1 et un MacBook sous MacOS Séquoia 15.1vous pouvez désormais facilement glisser et déposer des fichiers d’un appareil à l’autre tout en reflétant l’écran de votre iPhone. Cela pourrait rendre le partage de fichiers entre vos appareils encore plus transparent qu’auparavant.

Voici les notes de version complètes d’Apple pour iOS 18.1 :

Apple Intelligence (Tous les modèles d’iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max). Outils d’écriture Les outils d’écriture sont disponibles presque partout où vous tapez, vous permettant de réécrire, de relire et de résumer le texte directement dans l’application dans laquelle vous travaillez.

Rewrite suggère différentes versions de votre texte afin que vous puissiez choisir la combinaison de flux et de formulation que vous préférez.

La relecture vous permet d’afficher des suggestions d’améliorations pour ce que vous écrivez, comme des corrections de grammaire et des améliorations linguistiques.

Résumer vous permet de sélectionner du texte partout où vous écrivez et de générer un résumé de haute qualité. Siri Une nouvelle apparence comprend une lumière brillante qui entoure le bord de votre écran, s’anime en réponse au son de votre voix et vous permet de continuer à faire défiler ou à taper pendant que vous parlez à Siri.

Écrivez sur Siri lorsque vous ne souhaitez pas exprimer une demande à voix haute en appuyant deux fois sur le bas de l’écran.

Une compréhension plus riche du langage permet à Siri de vous suivre si vous trébuchez sur vos mots ou si vous changez d’avis au milieu d’une phrase.

Le contexte de la conversation est maintenu tout au long d’une session, vous pouvez donc vous référer plus naturellement à quelque chose que vous avez dit dans une demande récente ou à quelque chose que Siri a mentionné dans une réponse récente.

La connaissance des produits vous aide à obtenir des réponses à des milliers de questions sur les fonctionnalités et les paramètres de vos produits Apple.

Les améliorations vocales rendent le son de Siri plus naturel, plus expressif et plus clair. Photos La recherche de photos vous permet de trouver des photos et des vidéos simplement en décrivant ce que vous recherchez.

Clean Up supprime les distractions sur vos photos.

Des films de mémoire peuvent être créés en décrivant l’histoire que vous souhaitez voir. Notifications Les résumés de notifications vous permettent de suivre facilement vos notifications grâce à un résumé visuel des informations les plus importantes.

Réduire les interruptions est un nouveau Focus qui garantit que les notifications les plus urgentes vous parviennent tout en réduisant au silence les distractions potentielles.

La réponse intelligente dans Mail et Messages vous aide à répondre rapidement aux messages avec des réponses suggérées.

Les messages prioritaires dans Mail comprennent le contenu de vos messages et priorisent ceux qui nécessitent votre attention, en les affichant en haut de votre boîte de réception.

Les résumés de transcription dans Notes vous donnent un résumé intelligemment créé de la transcription de votre enregistrement audio ou de votre enregistrement d’appel. Téléphone Les enregistrements et transcriptions d’appels vous permettent d’enregistrer des appels en direct et de les transcrire dans l’application Notes, avec une annonce automatique indiquant que l’appel est en cours d’enregistrement. Caméra Le contrôle de la caméra peut rapidement passer à la caméra TrueDepth avant (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

La capture de photos spatiales, ainsi que la capture de vidéos spatiales, sont disponibles dans un nouveau mode caméra spatiale (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max). Airpods La fonction de test auditif fournit des résultats de tests auditifs scientifiquement validés dans le confort de la maison (destiné aux utilisateurs de 18 ans ou plus).

La fonction d’aide auditive fournit une assistance personnalisée de qualité clinique qui est automatiquement appliquée aux sons de votre environnement ainsi qu’à la musique, aux vidéos et aux appels (destiné aux utilisateurs de 18 ans ou plus présentant une perte auditive légère à modérée).

La fonction de protection auditive aide les utilisateurs à minimiser l’exposition aux bruits environnementaux forts dans tous les modes d’écoute (disponible aux États-Unis et au Canada).

Les fonctionnalités nécessitent des AirPods Pro 2 avec la version 7B19 ou ultérieure du micrologiciel.

Toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou régions. Pour plus d’informations, visitez : https://apple.com/airpods-pro/feature-availability/. Cette mise à jour inclut également les améliorations et corrections de bugs suivantes : Control Center propose de nouvelles options pour ajouter des contrôles de connectivité individuellement et réinitialiser votre configuration.

RCS Business Messaging vous permet de vous connecter avec des entreprises via RCS (nécessite le support de l’opérateur).

La recherche sur l’App Store vous permet d’utiliser le langage naturel pour trouver plus facilement ce que vous cherchez.

Les invitations d’amis du Game Center peuvent être envoyées directement depuis l’application Contacts et les suggestions d’amis, et les destinataires peuvent voir les invitations dans la boîte de réception dans Paramètres.

Résout un problème dans les podcasts où les épisodes non lus sont marqués comme lus.

Résout un problème où les vidéos enregistrées en 4K 60 alors que l’appareil est chaud pouvaient présenter un bégaiement lors du nettoyage de la lecture vidéo dans Photos.

Résout un problème où les clés de voiture numériques ne peuvent pas déverrouiller ou démarrer un véhicule avec entrée passive après une restauration à partir d’une sauvegarde ou un transfert directement depuis un autre iPhone.

Résout un problème où les modèles d’iPhone 16 ou d’iPhone 16 Pro peuvent redémarrer de manière inattendue. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web : https://support.apple.com/100100

