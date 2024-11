iOS 18.1 est mis en ligne avec Apple Intelligence, offrant aux utilisateurs d’iPhone une forte incitation à mettre à jour

Mis à jour le 31 octobre avec des détails sur la liste d’attente et les retards d’Apple Intelligence.

Apple Intelligence, la version Apple de l’IA, est désormais disponible. Il est arrivé sur iPhone et débarquera sur Mac et iPad en même temps. Pour le téléphone, cela dépend d’iOS 18.1 – si vous hésitez toujours à passer d’iOS 17 à iOS 18, il existe également une nouvelle mise à jour pour vous, avec des correctifs de sécurité intégrés, mais pas d’Apple Intelligence.

Apple Intelligence arrive avec iOS 18.1 sur iPhone. Anadolu via Getty Images

Si vous n’avez pas effectué la mise à niveau vers iOS 18 sur votre iPhone exécutant iOS 17, ce n’est pas un problème. Bien sûr, vous pouvez effectuer une mise à niveau si vous le souhaitez car la liste des iPhones compatibles iOS 18 et iOS 17 est identique (liste complète ci-dessous).

De nombreuses personnes n’ont pas encore fait le changement pour des raisons telles que des utilisateurs qui ont rencontré des problèmes avec les systèmes de messagerie, par exemple. Un autre utilisateur a commenté qu’une fonctionnalité d’onde audio manquait dans Live Captions, et d’autres ont consulté les fils de discussion avertissant de problèmes graves dans iOS 18 et ont décidé d’attendre un peu plus jusqu’à ce qu’elle soit exécutée. D’autres encore se disent parfaitement satisfaits d’iOS 17, merci beaucoup, et attendent que la nouvelle version soit plus aboutie.

Tout cela est assez juste, mais dans ce cas, considérez iOS 17.7.1, qui est uniquement destiné à des fins de sécurité et n’a pas de nouvelles fonctionnalités, ce qui signifie qu’il est moins susceptible de causer des problèmes.

Les corrections de bogues sont similaires à celles d’iOS 18.1, notamment des problèmes avec Safari, les téléchargements Safari, les raccourcis, VoiceOver et Siri, ainsi que des éléments clés du téléphone tels que WebKit et Kernel.

Le bug de VoiceOver était particulièrement délicat et signifiait qu ‘«un attaquant pourrait être en mesure de visualiser du contenu restreint à partir de l’écran de verrouillage», comme le dit Apple. Étant donné que ce contenu peut inclure des mots de passe, une mise à niveau pour résoudre ce problème semble être une bonne idée.

Il n’y a rien de mal à ne pas passer à iOS 18, mais les premières indications montrent qu’il est désormais stable et qu’il existe un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment Apple Intelligence. Notez également que si vous avez effectué une mise à niveau vers iOS 18.1, il existe une liste d’attente pour Apple Intelligence.

Liste d’attente Apple Intelligence

Une fois que vous avez installé iOS 18.1, si votre iPhone fait partie des six modèles compatibles avec Apple Intelligence (liste complète ci-dessous), vous pouvez vous inscrire pour essayer les fonctionnalités d’IA. Encore une fois, tous les détails sont ci-dessous.

Une liste d’attente est une nouvelle fonctionnalité dans une version Apple, mais elle est conçue pour rationaliser les choses et parce qu’Apple Intelligence est une fonctionnalité qui est encore au stade bêta. Une fois que vous vous êtes inscrit, l’iPhone commence à télécharger certains modèles d’IA génératifs d’Apple, prêts à vous permettre d’utiliser ChatGPT, si vous le souhaitez. Et si vous le faites, il devra entrer en contact avec les serveurs d’Apple via un processus qui, selon Apple, est hautement sécurisé : Apple Private Cloud Compute.

L’inscription peut être une grande partie du besoin de liste d’attente. En tant que créateur de contenu Brandon Butch dit : « Pour ceux qui se demandent encore : « pourquoi y a-t-il une liste d’attente pour Apple Intelligence ? » Voici un bon aperçu d’un ingénieur serveur : « La véritable cause est presque certainement votre inscription à Private Cloud Compute. C’est le côté serveur d’Apple Intelligence. Certaines de vos demandes sont traitées localement, tandis que les plus complexes sont envoyées vers le cloud.

Alors, quelle est la durée de la liste d’attente ? Eh bien, dans les heures qui ont suivi la sortie d’iOS 18.1, il s’écoulait initialement entre 30 minutes et une heure entre la demande et l’acceptation. À mesure que de plus en plus de personnes s’inscrivent, ce nombre pourrait croître.

Quels iPhones peuvent exécuter iOS 18.1 ?

Tout iPhone capable d’exécuter le logiciel de l’année dernière, iOS 17, est prêt à utiliser iOS 18.1. Cela signifie tout, à partir de l’iPhone Xs, de l’iPhone Xs Max et de l’iPhone Xr. Tous les combinés des séries suivantes sont inclus : iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16 ainsi que les modèles iPhone SE de deuxième et troisième génération. Notez qu’Apple Intelligence n’est compatible qu’avec les iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi que toute la gamme iPhone 16 de cette année.

Même s’il est toujours vrai que certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur certains combinés, cette fois-ci, cette mise en garde s’applique à bien d’autres. En effet, Apple Intelligence n’est disponible que pour six iPhones : iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. De plus, si vous en possédez un, vous devez régler la langue et Siri sur l’anglais américain (cela changera lorsque iOS 18.2 arrivera en décembre).

Attendez, même si vous n’en avez pas, il y a toujours des avantages dans iOS 18.1.

Comment l’obtenir

Vous connaissez désormais la routine, mais juste au cas où : ouvrez l’application Paramètres, cliquez sur Général, puis sur Mise à jour du logiciel. Après cela, cliquez sur Télécharger et installer et laissez le logiciel opérer sa magie.

Contenu de la version

Nous reviendrons sur Apple Intelligence dans un instant. Pour tous les utilisateurs, il existe des enregistrements d’appels. Vous pouvez désormais enregistrer des appels téléphoniques en direct ou de l’audio FaceTime. Il existe également des mises à jour du Control Center, des correctifs aux problèmes de podcasts et d’enregistrement vidéo rencontrés dans certaines situations, ainsi que des correctifs pour les clés de voiture numériques. De nouvelles fonctionnalités auditives arrivent sur les AirPods Pro 2.

Pour les utilisateurs de la série iPhone 16, il existe un correctif pour un bug de redémarrage aléatoire et des améliorations du contrôle de la caméra.

Et puis il y a Apple Intelligence. Cela arrive petit à petit, mais les premières fonctionnalités sont désormais disponibles. Ceux-ci incluent des outils d’écriture pour vous aider à relire le texte ou à améliorer ce que vous avez écrit et une nouvelle apparence de Siri, qui possède désormais une connaissance approfondie des produits Apple afin que vous puissiez poser des questions à votre iPhone sur votre iPhone pour commencer.

Clean Up arrive dans Photos pour supprimer les objets indésirables des images et permet de créer des diaporamas à partir de mots dans Memory Movie.

Il existe un nouveau mode Focus pour réduire les interruptions et vous pouvez désormais résumer les e-mails et les messages. Il reste encore beaucoup à faire, mais c’est un bon début.

