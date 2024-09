iOS 18.1 disponible en octobre avec Apple Intelligence sur iPhone 15 Pro et plus récent

Apple aujourd’hui annoncé iOS 18.1 sera disponible au public en octobre. La mise à jour logicielle ajoutera les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence aux modèles iPhone 15 Pro et aux quatre nouveaux modèles iPhone 16.



iOS 18.1 est déjà disponible en version bêta pour les développeurs et comprend des fonctionnalités Apple Intelligence telles que des outils d’écriture pour la relecture de texte, des résumés de notifications, des réponses suggérées dans l’application Messages, la possibilité d’enregistrer et de transcrire des appels téléphoniques et un nouvel outil « Nettoyer » dans l’application Photos qui peut supprimer rapidement des objets d’une photo.

Apple Intelligence sera initialement disponible avec l’appareil et la langue de Siri définis sur l’anglais uniquement, et les fonctionnalités porteront une étiquette « bêta » même sur la version publique d’iOS 18.1 qui sortira le mois prochain. Apple a déclaré que la prise en charge de langues supplémentaires, notamment le chinois, le français, le japonais et l’espagnol, sera ajoutée l’année prochaine.