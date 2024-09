iOS 18.1 bêta publique 1 désormais disponible avec les fonctionnalités Apple Intelligence

Apple a publié aujourd’hui la première version bêta publique d’iOS 18.1, la prochaine mise à jour logicielle qui apportera les fonctionnalités Apple Intelligence aux appareils compatibles. Voici toutes les nouvelles fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre.

La version bêta publique apporte Apple Intelligence à davantage d’utilisateurs

Apple vient de proposer iOS 18 à des millions d’utilisateurs à travers le monde. Mais cela fait déjà plusieurs mois qu’Apple travaille d’arrache-pied sur iOS 18.1.

La première version bêta d’iOS 18.1 est arrivée pour les développeurs au cours de l’été, mais jusqu’à aujourd’hui, elle était exclusive aux utilisateurs disposant d’un compte développeur.

Désormais, tout le monde peut télécharger et installer iOS 18.1 et avoir un aperçu de ce qui arrivera ensuite sur l’iPhone.

Si vous êtes déjà membre du programme bêta public, vous verrez iOS 18.1 disponible dans la section de mise à jour logicielle de votre iPhone.

Si vous êtes nouveau dans la vie bêta, vous voudrez d’abord s’inscrire au programme bêta public d’Apple.

Nouvelles fonctionnalités de la version bêta publique 1 d’iOS 18.1

Les nouvelles fonctionnalités les plus importantes d’iOS 18.1 sont, de loin, les outils d’IA tant attendus d’Apple.

Apple Intelligence est inclus dans la première version bêta publique d’iOS 18.1. Elle comprend les fonctionnalités suivantes :

Il s’agit de la première vague de fonctionnalités Apple Intelligence à venir sur l’iPhone.

Il n’y a pas encore d’intégration Genmoji ou ChatGPT, mais ces fonctionnalités arriveront plus tard, probablement dans iOS 18.2.

Notez également qu’aucune fonctionnalité d’IA n’est actuellement prise en charge dans l’UE ou en Chine. Espérons qu’Apple sera en mesure de remédier à cela avant la sortie publique le mois prochain.

Modèles d’iPhone prenant en charge Apple Intelligence

Apple Intelligence nécessite un appareil compatible. Bien que vous puissiez installer iOS 18.1 bêta 1 sur un iPhone plus ancien, cela ne vous permettra pas d’accéder aux fonctionnalités d’IA au cœur de la version.

Actuellement, les modèles d’iPhone suivants prennent en charge Apple Intelligence :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Si vous ne possédez aucun des iPhones les plus récents, vous n’aurez malheureusement pas accès aux fonctionnalités d’IA de cette version. Malheureusement, cela inclut les iPhone 15 et 15 Plus de l’année dernière, car seuls les modèles Pro de 2023 sont inclus.

Sans un iPhone compatible avec l’IA, il serait peut-être préférable de s’en tenir à la version actuelle d’iOS 18.0 pour éviter d’éventuels bugs dans la version 18.1.

Avez-vous installé la version bêta publique d’iOS 18.1 ? Faites-nous part des changements que vous constatez via les commentaires.